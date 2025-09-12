Японія знизила стелю цін на російську нафту та запровадила нові санкції, - Reuters

З 12 вересня Японія знижує цінову стелю на російську нафту з 60 до 47,60 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Цей крок відповідає рішенню Європейського Союзу, який у липні знизив межу вартості нафти у рамках 18-го пакета санкцій проти Росії. Водночас у японському міністерстві промисловості зазначають, що фактичного впливу на обсяги закупівлі нафти країною це не матиме.

Токіо разом із країнами G7 домовився про поступове припинення імпорту російської нафти після вторгнення РФ в Україну. Проте Японія й надалі закуповує нафту марки Sakhalin Blend у рамках проєкту "Сахалін-2", який забезпечує близько 9% її імпорту СПГ. Транзакції в межах цього проєкту звільнені від обмеження ціни.

За даними Міністерства фінансів, з січня по липень 2025 року Японія придбала у Росії 95 299 кілолітрів (599 413 барелів) нафти - лише 0,1% від загального імпорту.

Крім того, уряд Японії запровадив додаткові санкції. Вони передбачають замороження активів і експортні обмеження для 47 організацій та 9 фізичних осіб із Росії, Білорусі та інших країн, які вважаються причетними до окупації Криму та дестабілізації на сході й півдні України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова Зеландія знизила стелю цін на російську нафту та ввела нові санкції проти РФ, - глава МЗС Пітерс