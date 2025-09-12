Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, - Reuters

У п'ятницю, 12 вересня, Велика Британія оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти Росії, зокрема суден, які перевозять російську нафту, а також компаній та осіб, які постачають електроніку, хімікати та вибухівку, що використовуються для виробництва російської зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, нові санкції стосуються ще 70 суден, які використовувалися для транспортування російської нафти.

Крім того, обмеження торкнулися 30 компаній і осіб, які причетні до постачання російській армії обладнання, що використовується в системах озброєння, включно з однією китайською компанією і однією, розташованою в Туреччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія знизила стелю цін на російську нафту та запровадила нові санкції, - Reuters