Новини Санкції проти Росії
Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, - Reuters

Британія запровадила санкції проти РФ

У п'ятницю, 12 вересня, Велика Британія оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти Росії, зокрема суден, які перевозять російську нафту, а також компаній та осіб, які постачають електроніку, хімікати та вибухівку, що використовуються для виробництва російської зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, нові санкції стосуються ще 70 суден, які використовувалися для транспортування російської нафти.

Крім того, обмеження торкнулися 30 компаній і осіб, які причетні до постачання російській армії обладнання, що використовується в системах озброєння, включно з однією китайською компанією і однією, розташованою в Туреччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія знизила стелю цін на російську нафту та запровадила нові санкції, - Reuters

Велика Британія (5769) росія (67667) санкції (12678)
Великобритания зарабатывает больше 100 миллиардов в год - за страхование теневого флота России. Олигархи России скупили в Лондограде жилья элитного и лоббистов и политиков. Кругом вранье. Европейцы тоже торгуют с Россией и покупают и нефть и газ. Казахстан получает от России и потом это уже типа с Казахстана или Турция тоже, ОАЭ посредничает тоже, Кипр, - у России идут огромные поступления с черного рынка - посредничество продажи наркоты, алмазы, золото, оружие, и море всего. Даже Украинские политики закупают Российскую нефть и газ и хорошо зарабатывают на крови Украинцев. И власть не сменить. Все зарабатывают. Кругом схемы. Индия тоже нефть перепродает, Китай, Африка. Кругом идет глобальная торговля. СМИ контролируют власти и бизнес и вешают лапшу народам, а сами все зарабатывают бабки. А народам - лапшу навешивают. За нос водят, как ослов.
