Глава МИД Великобритании Купер посетит Киев и объявит о пакете помощи Украине на сумму более $190 млн

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в пятницу 12 сентября посетит Киев с первым зарубежным визитом после назначения на должность.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время визита Купер объявит о выделении Великобританией Украине 142 млн фунтов (193 млн долларов) зимней поддержки.

Министр встретится с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками. Она подтвердит приверженность Британии защите Украины от российской агрессии.

"Безопасность Украины имеет ключевое значение для безопасности Великобритании", - заявила Купер.

Также читайте: Сибига провел телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Британии Иветт Купер

Сообщается, что новый пакет финансирования является частью ранее объявленной программы помощи, стартовавшей в июне. Он включает 100 млн фунтов гуманитарной поддержки для прифронтовых громад и 42 млн фунтов на восстановление и защиту критических энергосистем, которые стали целью российских ударов.

Отмечается, что визит Купер состоится на фоне роста напряженности из-за вторжения российских дронов в воздушное пространство НАТО над Польшей.

Великобритания сообщила о планах наладить массовое производство украинских дронов-перехватчиков для противодействия российским атакам в рамках более широкого оборонного сотрудничества между Великобританией и Украиной.

Читайте: Великобритания будет производить украинские дроны-перехватчики, - Шмыгаль