Глава МИД Великобритании Купер посетит Киев и объявит о пакете помощи Украине на сумму более $190 млн
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в пятницу 12 сентября посетит Киев с первым зарубежным визитом после назначения на должность.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время визита Купер объявит о выделении Великобританией Украине 142 млн фунтов (193 млн долларов) зимней поддержки.
Министр встретится с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками. Она подтвердит приверженность Британии защите Украины от российской агрессии.
"Безопасность Украины имеет ключевое значение для безопасности Великобритании", - заявила Купер.
Сообщается, что новый пакет финансирования является частью ранее объявленной программы помощи, стартовавшей в июне. Он включает 100 млн фунтов гуманитарной поддержки для прифронтовых громад и 42 млн фунтов на восстановление и защиту критических энергосистем, которые стали целью российских ударов.
Отмечается, что визит Купер состоится на фоне роста напряженности из-за вторжения российских дронов в воздушное пространство НАТО над Польшей.
Великобритания сообщила о планах наладить массовое производство украинских дронов-перехватчиков для противодействия российским атакам в рамках более широкого оборонного сотрудничества между Великобританией и Украиной.
Це для цього треба обов"язково припхатися в Київ?