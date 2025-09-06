РУС
Новости Кадровые перестановки в правительстве Великобритании
885 4

Сибига провел телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Великобритании Иветт Купер

Андрей, Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я имел теплый и содержательный разговор с Иветт Купер всего через несколько часов после ее назначения новым министром иностранных дел Великобритании. Я искренне ценю первый звонок моей коллеги в Украину - мы воспринимаем это как знак уважения и приоритет в сохранении непоколебимой поддержки Великобритании", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Сибига поблагодарил новоназначенную руководительницу британского МИД за искреннюю личную солидарность с Украиной на предыдущих должностях, а также за преданность и лидерство Соединенного Королевства.

"Вместе мы защищаем наши общие ценности свободы, независимости и человечности. Я с нетерпением жду совместной работы для продвижения нашего замечательного стратегического партнерства и укрепления всей Европы",- подчеркнул Сибига.

Перестановки в правительстве Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел перестановки в правительстве после скандала с вице-премьером Анджелой Рейнер, которая подала в отставку из-за недоплаченного налога на недвижимость за новый дом.

Так, Дэвид Лемми перешел с министра иностранных дел на должность министра юстиции и одновременно стал заместителем премьера.

А Иветт Купер перешла из МВД в Министерство иностранных дел на место Лемми.

Великобритания (5113) Сибига Андрей (628) Купер Иветт (1)
Щось ФСБ крепко засіла у Британії - постійно копає під їх Кабмін
06.09.2025 01:59 Ответить
ПРикишеньковий міністр дипломатії зЄльоних ригів
06.09.2025 02:01 Ответить
Новопризначеною зразу про політику? Не вірю. Може про шашлики. Українська правляча добра натура.
06.09.2025 05:44 Ответить
Ни о чем. Масло масляное... уровень, однако
06.09.2025 10:57 Ответить
 
 