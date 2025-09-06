Сибига провел телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Великобритании Иветт Купер
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Я имел теплый и содержательный разговор с Иветт Купер всего через несколько часов после ее назначения новым министром иностранных дел Великобритании. Я искренне ценю первый звонок моей коллеги в Украину - мы воспринимаем это как знак уважения и приоритет в сохранении непоколебимой поддержки Великобритании", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.
Сибига поблагодарил новоназначенную руководительницу британского МИД за искреннюю личную солидарность с Украиной на предыдущих должностях, а также за преданность и лидерство Соединенного Королевства.
"Вместе мы защищаем наши общие ценности свободы, независимости и человечности. Я с нетерпением жду совместной работы для продвижения нашего замечательного стратегического партнерства и укрепления всей Европы",- подчеркнул Сибига.
Перестановки в правительстве Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел перестановки в правительстве после скандала с вице-премьером Анджелой Рейнер, которая подала в отставку из-за недоплаченного налога на недвижимость за новый дом.
Так, Дэвид Лемми перешел с министра иностранных дел на должность министра юстиции и одновременно стал заместителем премьера.
А Иветт Купер перешла из МВД в Министерство иностранных дел на место Лемми.
