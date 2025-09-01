Великобритания еще на два года продлевает программу защиты украинцев
Великобритания продлит программу защиты украинцев Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца.
Об этом во время выступления в британском парламенте сообщила глава Министерства внутренних дел страны Иветт Купер, передает ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы и в дальнейшем будем вносить свой вклад в поддержку Украины, продолжая программу Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца. Дополнительные детали будут опубликованы позже", - заявила министр.
Справочно
Ukraine Permission Extension Scheme (UPE) - это программа, которая позволяет гражданам Украины и их семьям, уже имеющим статус по одной из украинских визовых программ (Homes for Ukraine, Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) или "разрешение на пребывание вне иммиграционных правил", продлить законное пребывание в стране еще до 18 месяцев.
Подача заявления безвозмездна и предоставляет те же права, что и исходный статус: работу, аренду жилья, доступ к помощи и образованию.
Заявление подается онлайн за 28 дней до окончания текущего разрешения.
