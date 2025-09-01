Британія ще на два роки продовжує програму захисту українців
Велика Британія продовжить програму захисту українців Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці.
Про це під час виступу в британському парламенті повідомила очільниця Міністерства внутрішніх справ країни Іветт Купер, передає ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми і надалі будемо вносити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці. Додаткові деталі будуть опубліковані пізніше",- заявила міністерка.
Довідково
Ukraine Permission Extension Scheme (UPE) - це програма, яка дозволяє громадянам України та їхнім сім'ям, які вже мають статус за однією з українських візових програм (Homes for Ukraine, Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) або "дозвіл на перебування поза імміграційними правилами", продовжити законне перебування в країні ще до 18 місяців.
Подача заяви безоплатна і надає ті самі права, що й вихідний статус: роботу, оренду житла, доступ до допомоги та освіти.
Заяву подають онлайн за 28 днів до закінчення поточного дозволу.
