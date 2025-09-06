Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеною главою МЗС Британії Іветт Купер

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеною міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я мав теплу та змістовну розмову з Іветт Купер лише через кілька годин після її призначення новим міністром закордонних справ Великої Британії. Я щиро ціную перший дзвінок моєї колеги до України - ми сприймаємо це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки Великої Британії", - розповів очільник зовнішньополітичного відомства.

Сибіга подякував новопризначеній очільниці британського МЗС за щиру особисту солідарність з Україною на попередніх посадах, а також за відданість та лідерство Сполученого Королівства.

"Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та людяності. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу для просування нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи",- наголосив Сибіга.

Перестановки в уряді Британії

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів перестановки в уряді після скандалу із віцепрем'єркою Анджелою Рейнер, яка подала у відставку через недоплачений податок на нерухомість за новий будинок.

Так, Девід Леммі перейшов із міністра закордонних справ на посаду міністра юстиції та водночас став заступником прем’єра.

А Іветт Купер перейшла із МВС у Міністерство закордонних справ на місце Леммі.

