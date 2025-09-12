УКР
Глава МЗС Британії Купер відвідає Київ і оголосить про пакет допомоги Україні на понад $190 млн

Глава МЗС Британії Купер відвідає Київ

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у п'ятницю 12 вересня відвідає Київ з першим закордонним візитом після призначення на посаду.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час візиту Купер оголосить про виділення Великою Британією Україні 142 млн фунтів (193 млн доларів) зимової підтримки.

Міністерка зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями. Вона підтвердить прихильність Британії захисту України від російської агресії.

"Безпека України має ключове значення для безпеки Великої Британії", - заявила Купер.

Повідомляється, що новий пакет фінансування є частиною раніше оголошеної програми допомоги, що стартувала в червні. Він включає 100 млн фунтів гуманітарної підтримки для прифронтових громад і 42 млн фунтів на відновлення і захист критичних енергосистем, які стали ціллю російських ударів.

Зазначається, що візит Купер відбудеться на тлі зростання напруженості через вторгнення російських дронів у повітряний простір НАТО над Польщею.

Велика Британія повідомила про плани налагодити масове виробництво українських дронів-перехоплювачів для протидії російським атакам у межах ширшої оборонної співпраці між Великою Британією та Україною.

"Як зазначається, під час візиту Купер оголосить про виділення Великою Британією Україні 142 млн фунтів (193 млн доларів) зимової підтримки. Вона підтвердить прихильність Британії захисту України від російської агресії."

Це для цього треба обов"язково припхатися в Київ?
показати весь коментар
12.09.2025 09:00 Відповісти
 
 