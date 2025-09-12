Глава МЗС Британії Купер відвідає Київ і оголосить про пакет допомоги Україні на понад $190 млн

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у п'ятницю 12 вересня відвідає Київ з першим закордонним візитом після призначення на посаду.

Як зазначається, під час візиту Купер оголосить про виділення Великою Британією Україні 142 млн фунтів (193 млн доларів) зимової підтримки.

Міністерка зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями. Вона підтвердить прихильність Британії захисту України від російської агресії.

"Безпека України має ключове значення для безпеки Великої Британії", - заявила Купер.

Повідомляється, що новий пакет фінансування є частиною раніше оголошеної програми допомоги, що стартувала в червні. Він включає 100 млн фунтів гуманітарної підтримки для прифронтових громад і 42 млн фунтів на відновлення і захист критичних енергосистем, які стали ціллю російських ударів.

Зазначається, що візит Купер відбудеться на тлі зростання напруженості через вторгнення російських дронів у повітряний простір НАТО над Польщею.

Велика Британія повідомила про плани налагодити масове виробництво українських дронів-перехоплювачів для протидії російським атакам у межах ширшої оборонної співпраці між Великою Британією та Україною.

