Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі, - Шмигаль

Відповідна угода підписана з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі в продовження домовленостей між Президентом України та Прем’єр-міністром Британії щодо розвитку промислової співпраці.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, для початку планується виготовлення першої тисячі дронів - усі вони будуть доставлені в Україну.



"Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти "шахедного" терору росії. Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак", - зазанчив Шмигаль.

Повідомляється, що під час зустрічі Дениса Шмигаля з Джоном Гілі в Лондоні сторони обговорили практичну імплементацію угоди.

"Це – вагомий крок в реалізації Угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією. Ми також підбили підсумки засідання у форматі "Рамштайн" та скоординували питання на наступну зустріч, що відбудеться в жовтні. Дякуємо Великій Британії за лідерство та підтримку!" - додав Шмигаль.

