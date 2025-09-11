УКР
Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі, - Шмигаль

Індустрія дронів

Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі

Відповідна угода підписана з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі в продовження домовленостей між Президентом України та Прем’єр-міністром Британії щодо розвитку промислової співпраці.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для початку планується виготовлення першої тисячі дронів - усі вони будуть доставлені в Україну.

"Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти "шахедного" терору росії. Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак", - зазанчив Шмигаль.

Повідомляється, що під час зустрічі Дениса Шмигаля з Джоном Гілі в Лондоні сторони обговорили практичну імплементацію угоди.

"Це – вагомий крок в реалізації Угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією. Ми також підбили підсумки засідання у форматі "Рамштайн" та скоординували питання на наступну зустріч, що відбудеться в жовтні. Дякуємо Великій Британії за лідерство та підтримку!" - додав Шмигаль.

Це добре. ЗСУ отримають якісні дрони, а не лайно від мохнорилих менеджерів Зеленського.
показати весь коментар
11.09.2025 13:27 Відповісти
це на 2-3 дні роботи..
показати весь коментар
11.09.2025 13:47 Відповісти
 
 