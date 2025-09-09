Британія поставить Україні тисячі далекобійних дронів, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон профінансує виробництво на своїй території далекобійних дронів, які потім передасть Україні.

Про це Гілі сказав на початку засідання формату "Рамштайн" 9 вересня у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що Британія продовжить намагатися змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів разом із союзниками.

Гілі оголосив про наступні плани підтримки України з боку Британії.

"Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії, які ми будемо виробляти в Британії та постачати в Україну", - додав британський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні далекобійні ракети, - уряд Британії