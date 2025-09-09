Британия поставит Украине тысячи дальнобойных дронов, - Гилли
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон профинансирует производство на своей территории дальнобойных дронов, которые затем передаст Украине.
Об этом Гили сказал в начале заседания формата "Рамштайн" 9 сентября в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он отметил, что Британия продолжит пытаться заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров вместе с союзниками.
Гили объявил о следующих планах поддержки Украины со стороны Британии.
"В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, которые мы будем производить в Британии и поставлять в Украину", - добавил британский министр.
Топ комментарии
Иван Сулима
09.09.2025 17:58
М Гупанина
09.09.2025 18:19
Moshe_Dayan
09.09.2025 17:50
Як для мирного часу, то це було б ОК.
Але для військового - 3-4 ракети на добу - це ніщо!
Треба щонайменше говорити про десятки тисяч на рік, особливо зважаючи що Велика війна ще тільки наближається, і ці ракети ************ не тільки Україні!
тююю.....
плюнути та розмазати!
наш гундосик оперує мільйонами!