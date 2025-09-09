РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9914 посетителей онлайн
Новости Заседание Рамштайна Индустрия дронов
1 693 17

Британия поставит Украине тысячи дальнобойных дронов, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон профинансирует производство на своей территории дальнобойных дронов, которые затем передаст Украине.

Об этом Гили сказал в начале заседания формата "Рамштайн" 9 сентября в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что Британия продолжит пытаться заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров вместе с союзниками.

Гили объявил о следующих планах поддержки Украины со стороны Британии.

"В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, которые мы будем производить в Британии и поставлять в Украину", - добавил британский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты, - правительство Британии

Автор: 

Великобритания (5115) дроны (4578) Гилли Джон (66)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
God Save the King
показать весь комментарий
09.09.2025 17:58 Ответить
+6
Якщо таке каже не Зеленський - можна вірити.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:19 Ответить
+3
Мені нравицця Джон Гілі .
показать весь комментарий
09.09.2025 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
штормы давай!!!
показать весь комментарий
09.09.2025 17:50 Ответить
Мені нравицця Джон Гілі .
показать весь комментарий
09.09.2025 17:50 Ответить
God Save the King
показать весь комментарий
09.09.2025 17:58 Ответить
King у Британії нічого не вирушує.... але нехай, чому б ні.
показать весь комментарий
09.09.2025 19:32 Ответить
Ти головне йому про це не кажи! Бо по законах Британії навіть твоя жирна дупа належить Його величності!
показать весь комментарий
09.09.2025 20:03 Ответить
Тисячі?!!
Як для мирного часу, то це було б ОК.
Але для військового - 3-4 ракети на добу - це ніщо!
Треба щонайменше говорити про десятки тисяч на рік, особливо зважаючи що Велика війна ще тільки наближається, і ці ракети ************ не тільки Україні!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:11 Ответить
Ну так не самі ж британці.Чи не так?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:38 Ответить
Якщо таке каже не Зеленський - можна вірити.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:19 Ответить
тисячі?
тююю.....
плюнути та розмазати!
наш гундосик оперує мільйонами!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:33 Ответить
Фраза "для Бога тисячу років як один день" походить з https://www.google.com/search?sca_esv=e7bf22627bcd1c5c&cs=0&sxsrf=AE3TifPY2smZVjIH4f4oJNUBZ4bITjYZUA%3A1757432557009&q=2-%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwjS8_-5gsyPAxU0AtsEHZFkNaAQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfA1ixUhbPEVUNZABw3d2gnu_vWg3-e2EGCO54zNhLF3XQtrXz0z7w4iDq8nLZGKLhWcyR-4Di53FxgoJDzrwlJH_7hRyjVZk2qPkAVJEUx1dM7KpVdRJ-cFzGw1kELN73sldXAyHzg-aGQJS0SQ-5BehsPY1xSfukl5sf0buyj0hnUV5tfYGSNSW1tX7YXZl3JcLwmZxSCbUbSdGCMH9SQALWMXjXmSWG9SekyREdnQkWKHsAMhux4yJYHCy9EJuqeol0eRrTmY5bypfI7036m2M6XaUImv-fEl_JD9-tbgQg&csui=3 2-го послання Петра 3:8 у Біблії, де говориться про нескінченність часу для Бога, на відміну від обмеженого сприйняття часу людиною. Це означає, що для Бога немає різниці між тисячоліттям і одним днем, підкреслюючи Його вічність та позачасовість.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:43 Ответить
в тебе ще й ПГМ?
показать весь комментарий
09.09.2025 20:05 Ответить
"наш гундосик оперує мільйонами!" Дерев.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:44 Ответить
Схоже, міндіч-зеленський, тут "пролітають"...
показать весь комментарий
09.09.2025 19:00 Ответить
Це краще ніж надавати гроші ЗеКоМанді мородерів. Виробляють у себе й надавайте.... й краще у конкретні підрозділи бо кроти-саботажники можуть "загубити" на складах..... краще передавати у конкретні підрозділи.
показать весь комментарий
09.09.2025 19:34 Ответить
все добре про поставки зброї, але... поки сонце зійде, роса очі виїсть казали наші предки.
показать весь комментарий
09.09.2025 19:49 Ответить
то не чекай британців - зроби самостійно!
показать весь комментарий
09.09.2025 20:08 Ответить
 
 