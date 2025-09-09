Британия поставит Украине тысячи дальнобойных дронов, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон профинансирует производство на своей территории дальнобойных дронов, которые затем передаст Украине.

Об этом Гили сказал в начале заседания формата "Рамштайн" 9 сентября в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что Британия продолжит пытаться заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров вместе с союзниками.

Гили объявил о следующих планах поддержки Украины со стороны Британии.

"В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, которые мы будем производить в Британии и поставлять в Украину", - добавил британский министр.

