Великобритания будет производить украинские дроны-перехватчики, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Великобритания будет производить украинские дроны-перехватчики

Соответствующее соглашение подписано с Министром обороны Великобритании Джоном Гилли в продолжение договоренностей между Президентом Украины и Премьер-министром Великобритании по развитию промышленного сотрудничества.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для начала планируется изготовление первой тысячи дронов - все они будут доставлены в Украину.

"Дроны-перехватчики уже зарекомендовали себя против "шахедного" террора России. Будем в дальнейшем масштабировать эти проекты, привлекать инвестиции и совершенствовать технологии, чтобы максимально эффективно защищать украинские города и мирных людей от российских воздушных атак", - отметил Шмыгаль.

Сообщается, что во время встречи Дениса Шмыгаля с Джоном Гилли в Лондоне стороны обсудили практическую имплементацию соглашения.

"Это - весомый шаг в реализации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. Мы также подвели итоги заседания в формате "Рамштайн" и скоординировали вопросы на следующую встречу, которая состоится в октябре. Спасибо Великобритании за лидерство и поддержку!" - добавил Шмыгаль.

Це добре. ЗСУ отримають якісні дрони, а не лайно від мохнорилих менеджерів Зеленського.
11.09.2025 13:27 Ответить
 
 