Туск согласился отправить польских военных в Украину для обучения противодействию дронам

Премьер-министр Польши Дональд Туск принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и отправит польских военных в Украину, чтобы они проходили обучение по противодействию дронам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

Польская сторона находится в контакте с министром обороны Украины и главнокомандующим.

Как сообщил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, методы борьбы с российскими дронами с помощью систем Patriot и авиации являются слишком дорогими и малоэффективными. По его словам, Patriot предназначены прежде всего для противодействия баллистическим ракетам, а не для отражения массированных атак беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск: Распространение российской дезинформации вредит безопасности Польши

Президент подчеркнул, что эффективная оборона возможна только в формате мультисистемы - с дронами-перехватчиками, мобильными огневыми группами, авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Он также отметил, что россияне меняют модели дронов каждые два-три месяца, поэтому Украина постоянно совершенствует интерсепторы и строит несколько линий РЭБ.

Зеленский добавил, что предыдущая идея по сбиванию российских дронов самолетами партнеров над Украиной больше не является достаточной. По его мнению, системы ПВО должны размещаться в Украине, тогда как авиация может действовать с территории Польши.

Напомним, что 10 сентября президент Владимир Зеленский говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также он предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности - "шахедов", - Зеленский