Новости Военные учения в Украине
Туск согласился отправить польских военных в Украину для обучения противодействию дронам

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и отправит польских военных в Украину, чтобы они проходили обучение по противодействию дронам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

Польская сторона находится в контакте с министром обороны Украины и главнокомандующим.

Как сообщил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, методы борьбы с российскими дронами с помощью систем Patriot и авиации являются слишком дорогими и малоэффективными. По его словам, Patriot предназначены прежде всего для противодействия баллистическим ракетам, а не для отражения массированных атак беспилотников.

Президент подчеркнул, что эффективная оборона возможна только в формате мультисистемы - с дронами-перехватчиками, мобильными огневыми группами, авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Он также отметил, что россияне меняют модели дронов каждые два-три месяца, поэтому Украина постоянно совершенствует интерсепторы и строит несколько линий РЭБ.

Зеленский добавил, что предыдущая идея по сбиванию российских дронов самолетами партнеров над Украиной больше не является достаточной. По его мнению, системы ПВО должны размещаться в Украине, тогда как авиация может действовать с территории Польши.

Напомним, что 10 сентября президент Владимир Зеленский говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также он предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов".

Туск Дональд (801) дроны (4607)
Топ комментарии
+11
Тільки курва під Покровськ, хай навчаються !
11.09.2025 16:13 Ответить
+9
З однієї сторони пшекам треба допомогти, тому що без допомоги країн НАТО зброєю Україні було-би ще важче протистояти диким кацапським ордам. А з другої сторони блокування нашого кордону пшеками дуже злить. Кордони з бульборейхом і калінінградом чогось не блокуються. Зло бере.
11.09.2025 16:16 Ответить
+8
А це не надто небезпечно? Чи відпустять їх батьки? Треба якось обережніше бо там кругом бендерівці, та червоно-чорні прапори.
11.09.2025 16:25 Ответить
Молодець. Мабуть, дійшло, що:

"В связи с нарушением польской границы российскими дронами будет немедленно задействована полшестая статья устава НАТО".
11.09.2025 16:12 Ответить
"полшестая статья устава НАТО" У Трампа вся зовнішня політика на пів-шостої.
11.09.2025 16:35 Ответить
Тільки курва під Покровськ, хай навчаються !
11.09.2025 16:13 Ответить
Ви шо хочете,щоб всі поляки в Німеччину повтікали.
11.09.2025 16:56 Ответить
Вони вже в Іспанії
11.09.2025 17:16 Ответить
Хоч координати не вказуйте, бо буде скандал!
11.09.2025 16:13 Ответить
З однієї сторони пшекам треба допомогти, тому що без допомоги країн НАТО зброєю Україні було-би ще важче протистояти диким кацапським ордам. А з другої сторони блокування нашого кордону пшеками дуже злить. Кордони з бульборейхом і калінінградом чогось не блокуються. Зло бере.
11.09.2025 16:16 Ответить
А шашлики?
11.09.2025 16:16 Ответить
"Щось ВЕЛИКЕ в лісі здохло...". Мабуть, СЛОН...
11.09.2025 16:18 Ответить
Потужний 2
11.09.2025 16:19 Ответить
50 000 польських штурмовиків, пройдуть успішне навчання!
11.09.2025 16:24 Ответить
А це не надто небезпечно? Чи відпустять їх батьки? Треба якось обережніше бо там кругом бендерівці, та червоно-чорні прапори.
11.09.2025 16:25 Ответить
бАндерівці вони такі, уміють збивати шахеди навіть з рушниці,
11.09.2025 18:23 Ответить
Гоноровите славетне посполите лицарське панство буде кожен день виховуватися козацкій звитязі, та якщо що ******** Васильом зі Жмеринки.
11.09.2025 16:31 Ответить
Прем'єр-міністр Польщі демонструє всім партнерам по НАТО, що під час війни з небезпечним ворогом можливо і потрібно діяти швидко та ефективно, без тривалого "вивчення питання організації обговорення можливості".
Реакція на пропозицію України допомогти дружній нам Польщі є швидкою і позитивною. Ефективна співпраця з Україною є необхідною всім, кому загрожує терорист -"асвабадітель" путлєр. Зупинятимемо рашистів спільними зусиллями.
Відправити
11.09.2025 16:31 Ответить
ничеси, к бандеровцам поедут учиться?
11.09.2025 16:34 Ответить
Прикіньте як вони там всі всралися ті поляки від кацапських дронів. Оце дійсно хоробрі шляхтичи, прости господи
11.09.2025 16:36 Ответить
Хай оплачують навчання. Знання ці кровью надбані
11.09.2025 16:36 Ответить
Вони вже оплатили і переоплатили. З цим якраз проблем не має.
11.09.2025 17:17 Ответить
Україна буде запхищати небо Польщі.отже і НАТО.
11.09.2025 16:55 Ответить
туск погодився. Та можуть й не їхати
11.09.2025 17:18 Ответить
Якщо ми захищатимемо небо НАТО ,
то логічно терміново прийняти Україну в цей альянс 🙂
11.09.2025 17:21 Ответить
А , згадала ! Пам'ятаєте, як полетіли перші дрони від кацапів , а жінка киянка не розгубилася , і з вікна банкою помідор його завалила !
11.09.2025 17:22 Ответить
Це інструкція для поляків?
11.09.2025 17:41 Ответить
Ні пане , це про кмітливість українців . Дивно , що потрібно пояснювати .
11.09.2025 17:55 Ответить
Це, пані, пропагандистська казочка. Дивно, що потрібно пояснювати.
11.09.2025 18:48 Ответить
І створити для гонорового панства навчальний центр імені Романа Шухевича
11.09.2025 18:02 Ответить
І можна декілька
11.09.2025 18:26 Ответить
І Бандери 🤣
11.09.2025 18:41 Ответить
 
 