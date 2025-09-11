Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського і відправить польських військових до України, щоб вони проходили навчання з протидії дронам.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.
Польська сторона перебуває у контакті з міністром оборони України та головнокомандувачем.
Як повідомив Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві, методи боротьби із російськими дронами за допомогою систем Patriot та авіації є занадто дорогими й малоефективними. За його словами, Patriot призначені насамперед для протидії балістичним ракетам, а не для відбиття масованих атак безпілотників.
Президент наголосив, що ефективна оборона можлива лише у форматі мультисистеми - з дронами-перехоплювачами, мобільними вогневими групами, авіацією та засобами радіоелектронної боротьби. Він також зауважив, що росіяни змінюють моделі дронів кожні два-три місяці, тому Україна постійно вдосконалює інтерсептори та будує кілька ліній РЕБ.
Зеленський додав, що попередня ідея щодо збивання російських дронів літаками партнерів над Україною більше не є достатньою. На його думку, системи ППО мають розміщуватися в Україні, тоді як авіація може діяти з території Польщі.
Нагадаємо, що 10 вересня президент Володимир Зеленський говорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".
"В связи с нарушением польской границы российскими дронами будет немедленно задействована полшестая статья устава НАТО".
Реакція на пропозицію України допомогти дружній нам Польщі є швидкою і позитивною. Ефективна співпраця з Україною є необхідною всім, кому загрожує терорист -"асвабадітель" путлєр. Зупинятимемо рашистів спільними зусиллями.
то логічно терміново прийняти Україну в цей альянс 🙂