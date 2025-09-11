УКР
Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського і відправить польських військових до України, щоб вони проходили навчання з протидії дронам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

Польська сторона перебуває у контакті з міністром оборони України та головнокомандувачем.

Як повідомив Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві, методи боротьби із російськими дронами за допомогою систем Patriot та авіації є занадто дорогими й малоефективними. За його словами, Patriot призначені насамперед для протидії балістичним ракетам, а не для відбиття масованих атак безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск: Поширення російської дезінформації шкодить безпеці Польщі

Президент наголосив, що ефективна оборона можлива лише у форматі мультисистеми - з дронами-перехоплювачами, мобільними вогневими групами, авіацією та засобами радіоелектронної боротьби. Він також зауважив, що росіяни змінюють моделі дронів кожні два-три місяці, тому Україна постійно вдосконалює інтерсептори та будує кілька ліній РЕБ.

Зеленський додав, що попередня ідея щодо збивання російських дронів літаками партнерів над Україною більше не є достатньою. На його думку, системи ППО мають розміщуватися в Україні, тоді як авіація може діяти з території Польщі.

Нагадаємо, що 10 вересня президент Володимир Зеленський говорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів", - Зеленський

+9
З однієї сторони пшекам треба допомогти, тому що без допомоги країн НАТО зброєю Україні було-би ще важче протистояти диким кацапським ордам. А з другої сторони блокування нашого кордону пшеками дуже злить. Кордони з бульборейхом і калінінградом чогось не блокуються. Зло бере.
показати весь коментар
11.09.2025 16:16 Відповісти
+8
Тільки курва під Покровськ, хай навчаються !
показати весь коментар
11.09.2025 16:13 Відповісти
+6
Молодець. Мабуть, дійшло, що:

"В связи с нарушением польской границы российскими дронами будет немедленно задействована полшестая статья устава НАТО".
показати весь коментар
11.09.2025 16:12 Відповісти
Молодець. Мабуть, дійшло, що:

"В связи с нарушением польской границы российскими дронами будет немедленно задействована полшестая статья устава НАТО".
показати весь коментар
11.09.2025 16:12 Відповісти
"полшестая статья устава НАТО" У Трампа вся зовнішня політика на пів-шостої.
показати весь коментар
11.09.2025 16:35 Відповісти
Тільки курва під Покровськ, хай навчаються !
показати весь коментар
11.09.2025 16:13 Відповісти
Ви шо хочете,щоб всі поляки в Німеччину повтікали.
показати весь коментар
11.09.2025 16:56 Відповісти
Вони вже в Іспанії
показати весь коментар
11.09.2025 17:16 Відповісти
Хоч координати не вказуйте, бо буде скандал!
показати весь коментар
11.09.2025 16:13 Відповісти
З однієї сторони пшекам треба допомогти, тому що без допомоги країн НАТО зброєю Україні було-би ще важче протистояти диким кацапським ордам. А з другої сторони блокування нашого кордону пшеками дуже злить. Кордони з бульборейхом і калінінградом чогось не блокуються. Зло бере.
показати весь коментар
11.09.2025 16:16 Відповісти
А шашлики?
показати весь коментар
11.09.2025 16:16 Відповісти
"Щось ВЕЛИКЕ в лісі здохло...". Мабуть, СЛОН...
показати весь коментар
11.09.2025 16:18 Відповісти
Потужний 2
показати весь коментар
11.09.2025 16:19 Відповісти
50 000 польських штурмовиків, пройдуть успішне навчання!
показати весь коментар
11.09.2025 16:24 Відповісти
А це не надто небезпечно? Чи відпустять їх батьки? Треба якось обережніше бо там кругом бендерівці, та червоно-чорні прапори.
показати весь коментар
11.09.2025 16:25 Відповісти
Гоноровите славетне посполите лицарське панство буде кожен день виховуватися козацкій звитязі, та якщо що ******** Васильом зі Жмеринки.
показати весь коментар
11.09.2025 16:31 Відповісти
Прем'єр-міністр Польщі демонструє всім партнерам по НАТО, що під час війни з небезпечним ворогом можливо і потрібно діяти швидко та ефективно, без тривалого "вивчення питання організації обговорення можливості".
Реакція на пропозицію України допомогти дружній нам Польщі є швидкою і позитивною. Ефективна співпраця з Україною є необхідною всім, кому загрожує терорист -"асвабадітель" путлєр. Зупинятимемо рашистів спільними зусиллями.
показати весь коментар
11.09.2025 16:31 Відповісти
ничеси, к бандеровцам поедут учиться?
показати весь коментар
11.09.2025 16:34 Відповісти
Прикіньте як вони там всі всралися ті поляки від кацапських дронів. Оце дійсно хоробрі шляхтичи, прости господи
показати весь коментар
11.09.2025 16:36 Відповісти
Хай оплачують навчання. Знання ці кровью надбані
показати весь коментар
11.09.2025 16:36 Відповісти
Вони вже оплатили і переоплатили. З цим якраз проблем не має.
показати весь коментар
11.09.2025 17:17 Відповісти
Україна буде запхищати небо Польщі.отже і НАТО.
показати весь коментар
11.09.2025 16:55 Відповісти
туск погодився. Та можуть й не їхати
показати весь коментар
11.09.2025 17:18 Відповісти
Якщо ми захищатимемо небо НАТО ,
то логічно терміново прийняти Україну в цей альянс 🙂
показати весь коментар
11.09.2025 17:21 Відповісти
А , згадала ! Пам'ятаєте, як полетіли перші дрони від кацапів , а жінка киянка не розгубилася , і з вікна банкою помідор його завалила !
показати весь коментар
11.09.2025 17:22 Відповісти
Це інструкція для поляків?
показати весь коментар
11.09.2025 17:41 Відповісти
