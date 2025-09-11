Зеленський: Україна може стати частиною "східного щита ППО" Європи
Президент України Володимир Зеленський заявив, що бойовий досвід України може стати основою для створення "східного щита ППО" Європи.
Про це він сказав на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Зеленський наголосив, що інцидент 10 вересня з російськими безпілотниками над Польщею показав необхідність створення злагодженої системи протиповітряної оборони на східних кордонах Європи.
"Це мультисистема, коли працює класична ППО, працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони-перехоплювачі (...), гелікоптери, авіація. Тільки маючи мультисистему можна боротися з масованою атакою дронів. Це моя відповідь на те, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю що такої системи як у нас більше ні в кого нема - тільки у рускіх", - сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що Україна готова координувати створення такого "щита" разом із Польщею, адже має унікальний досвід у відбитті масованих атак дронів.
