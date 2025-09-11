УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10222 відвідувача онлайн
Новини Східний щит ППО
588 15

Зеленський: Україна може стати частиною "східного щита ППО" Європи

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бойовий досвід України може стати основою для створення "східного щита ППО" Європи.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зеленський наголосив, що інцидент 10 вересня з російськими безпілотниками над Польщею показав необхідність створення злагодженої системи протиповітряної оборони на східних кордонах Європи.

"Це мультисистема, коли працює класична ППО, працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони-перехоплювачі (...), гелікоптери, авіація. Тільки маючи мультисистему можна боротися з масованою атакою дронів. Це моя відповідь на те, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю що такої системи як у нас більше ні в кого нема - тільки у рускіх", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна готова координувати створення такого "щита" разом із Польщею, адже має унікальний досвід у відбитті масованих атак дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки, - Зеленський

Автор: 

Європа (2002) Зеленський Володимир (25435) ППО (3542)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Імбецил гундосий. Україна має захищати Україну, а Захід хай сам собі щитом буде , в них є НАТО. Досить використовувати Україну, як полігон, а українців - як гарматне м'ясо!
показати весь коментар
11.09.2025 15:46 Відповісти
+7
-Який розумний!
-Аж страшно!!!
показати весь коментар
11.09.2025 15:42 Відповісти
+4
Чергова зе ХУЦПА....
показати весь коментар
11.09.2025 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
-Який розумний!
-Аж страшно!!!
показати весь коментар
11.09.2025 15:42 Відповісти
Чергова зе ХУЦПА....
показати весь коментар
11.09.2025 15:43 Відповісти
Імбецил гундосий. Україна має захищати Україну, а Захід хай сам собі щитом буде , в них є НАТО. Досить використовувати Україну, як полігон, а українців - як гарматне м'ясо!
показати весь коментар
11.09.2025 15:46 Відповісти
Круп, міндічей, шавірму і всю ********...оту випустив в австрії-дубаї.
З кого щит робитимеш?
показати весь коментар
11.09.2025 15:49 Відповісти
Ну от по шаурмэ хто був поруч біля корита і на віду одразу було зрозуміло, що він вор та пройдисвіт. Як його можна було допускати на посаду? А потім щей випустити? Те саме з рєзніковим. Міндічами та іншой скотиной, Хто б не прийшов до зелі всі крадуть, а потім тікають. А хіхли мовчать і сглатують...
показати весь коментар
11.09.2025 15:59 Відповісти
"Як його можна було допускати на посаду?" Це ж про блазня? Чи про другого міндича? Втім, яка різниця, усі вони однакові.
показати весь коментар
11.09.2025 16:46 Відповісти
а може і не стати...
показати весь коментар
11.09.2025 15:54 Відповісти
Головою ловитиме.
показати весь коментар
11.09.2025 15:56 Відповісти
Спочатку щит зроби для України!
показати весь коментар
11.09.2025 15:59 Відповісти
Літаки летять.
Всіх будем бамбіть...
Абир...Абир...Абирвалг!..
показати весь коментар
11.09.2025 16:00 Відповісти
правильно - до последнего украинца и кагал правит
показати весь коментар
11.09.2025 16:00 Відповісти
Про що б Зеля не зачитував, там одне - Дайте грошей!
показати весь коментар
11.09.2025 16:03 Відповісти
Зеленський: Україна може стати частиною "східного щита ППО" Європи ЛИШЕ В ТОМУ ВИПАДКУ.КОЛИ "ЗЕЛЕНОМУ" ВКАЖУТЬ НАПРЯМОК НА РОСТОВ ЗА "ПАПІРЄДНІКОМ"
показати весь коментар
11.09.2025 16:11 Відповісти
Який Ростов? Ви серйозно? Отак просто, вбив зі своїм кумиром путіним сотні тисяч українців, і на Ростов? Оце покарання!
показати весь коментар
11.09.2025 16:47 Відповісти
Клоун знову щось прийняв
показати весь коментар
11.09.2025 17:08 Відповісти
 
 