Новости Восточньій щит Европьі
Зеленский: Украина может стать частью "восточного щита ПВО" Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевой опыт Украины может стать основой для создания "восточного щита ПВО" Европы.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Зеленский подчеркнул, что инцидент 10 сентября с российскими беспилотниками над Польшей показал необходимость создания слаженной системы противовоздушной обороны на восточных границах Европы.

"Это мультисистема, когда работает классическая ПВО, работают мобильные огневые группы, работают дроны-перехватчики (...), вертолеты, авиация. Только имея мультисистему можно бороться с массированной атакой дронов. Это мой ответ на то, нужны ли наши консультации нашим польским друзьям. Я считаю, что такой системы как у нас больше ни у кого нет - только у русских", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова координировать создание такого "щита" вместе с Польшей, поскольку имеет уникальный опыт в отражении массированных атак дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассматривает членство в ЕС как часть гарантий безопасности, - Зеленский

+8
Імбецил гундосий. Україна має захищати Україну, а Захід хай сам собі щитом буде , в них є НАТО. Досить використовувати Україну, як полігон, а українців - як гарматне м'ясо!
11.09.2025 15:46 Ответить
+4
-Який розумний!
-Аж страшно!!!
11.09.2025 15:42 Ответить
+2
Чергова зе ХУЦПА....
11.09.2025 15:43 Ответить
Імбецил гундосий. Україна має захищати Україну, а Захід хай сам собі щитом буде , в них є НАТО. Досить використовувати Україну, як полігон, а українців - як гарматне м'ясо!
11.09.2025 15:46 Ответить
Круп, міндічей, шавірму і всю ********...оту випустив в австрії-дубаї.
З кого щит робитимеш?
11.09.2025 15:49 Ответить
Ну от по шаурмэ хто був поруч біля корита і на віду одразу було зрозуміло, що він вор та пройдисвіт. Як його можна було допускати на посаду? А потім щей випустити? Те саме з рєзніковим. Міндічами та іншой скотиной, Хто б не прийшов до зелі всі крадуть, а потім тікають. А хіхли мовчать і сглатують...
11.09.2025 15:59 Ответить
а може і не стати...
11.09.2025 15:54 Ответить
Головою ловитиме.
11.09.2025 15:56 Ответить
Спочатку щит зроби для України!
11.09.2025 15:59 Ответить
Літаки летять.
Всіх будем бамбіть...
Абир...Абир...Абирвалг!..
11.09.2025 16:00 Ответить
правильно - до последнего украинца и кагал правит
11.09.2025 16:00 Ответить
Про що б Зеля не зачитував, там одне - Дайте грошей!
11.09.2025 16:03 Ответить
Зеленський: Україна може стати частиною "східного щита ППО" Європи ЛИШЕ В ТОМУ ВИПАДКУ.КОЛИ "ЗЕЛЕНОМУ" ВКАЖУТЬ НАПРЯМОК НА РОСТОВ ЗА "ПАПІРЄДНІКОМ"
11.09.2025 16:11 Ответить
 
 