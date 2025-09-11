Зеленский: Украина может стать частью "восточного щита ПВО" Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевой опыт Украины может стать основой для создания "восточного щита ПВО" Европы.
Об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Зеленский подчеркнул, что инцидент 10 сентября с российскими беспилотниками над Польшей показал необходимость создания слаженной системы противовоздушной обороны на восточных границах Европы.
"Это мультисистема, когда работает классическая ПВО, работают мобильные огневые группы, работают дроны-перехватчики (...), вертолеты, авиация. Только имея мультисистему можно бороться с массированной атакой дронов. Это мой ответ на то, нужны ли наши консультации нашим польским друзьям. Я считаю, что такой системы как у нас больше ни у кого нет - только у русских", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина готова координировать создание такого "щита" вместе с Польшей, поскольку имеет уникальный опыт в отражении массированных атак дронов.
