Украина рассматривает членство в ЕС как часть гарантий безопасности, - Зеленский

Членство в Евросоюзе будет частью гарантий безопасности. Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассматривает членство в ЕС как часть гарантий безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Мы уже понимаем архитектуру гарантий безопасности. Мы понимаем, какие действительно шаги могут сработать. Мы рассматриваем членство Украины в Евросоюзе как важную часть гарантий безопасности, прежде всего экономических гарантий безопасности для Украины. Я благодарен Финляндии за поддержку нашего движения в Евросоюз. Поддержку открытия соответствующих кластеров", - отметил он.

По словам Зеленского, Украина выполняет всю надлежащую работу для этого.

"Так что должно быть 27 голосов, будем работать над этим", - подытожил президент.

Членство в ЄС аж ніяк не гарантує безпеку і не може бути її частиною.
11.09.2025 15:44 Ответить
І це правильне рішення. А то і ЄС і НАТО, це як за двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш
11.09.2025 15:45 Ответить
Шо воно меле про те чого само не бажає....
11.09.2025 15:46 Ответить
 
 