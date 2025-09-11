Украина рассматривает членство в ЕС как часть гарантий безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассматривает членство в ЕС как часть гарантий безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Мы уже понимаем архитектуру гарантий безопасности. Мы понимаем, какие действительно шаги могут сработать. Мы рассматриваем членство Украины в Евросоюзе как важную часть гарантий безопасности, прежде всего экономических гарантий безопасности для Украины. Я благодарен Финляндии за поддержку нашего движения в Евросоюз. Поддержку открытия соответствующих кластеров", - отметил он.

По словам Зеленского, Украина выполняет всю надлежащую работу для этого.

"Так что должно быть 27 голосов, будем работать над этим", - подытожил президент.

