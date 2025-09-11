РУС
Самая сильная гарантия безопасности - членство Украины в ЕС, - Стубб

Самая мощная гарантия безопасности и пример стратегического поражения России - членство Украины в ЕС.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самая сильная гарантия безопасности и самый сильный пример стратегического поражения путинской РФ - членство Украины в ЕС. По моему мнению, это произойдет быстрее, чем кажется. Если мы хотим поражения Путина - надо, чтобы Украина окончательно стала европейской", - сказал Стубб.

Топ комментарии
+5
"Найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії - членство України в ЄС."

Польщі минулої ночі щось не дуже членство в ЄС допомогло. І членство в НАТО теж.
11.09.2025 15:25 Ответить
+4
Найсильніша гарантія нашої безпеки - наша Армія.
11.09.2025 15:24 Ответить
+4
"Найсильніша гарантія безпеки - членство України в ЄС", сказав Стубб після стрімкого вступу Фінляндії до НАТО
11.09.2025 15:32 Ответить
Найсильніша гарантія нашої безпеки - наша Армія.
11.09.2025 15:24 Ответить
ага!
весь світ в захваті від "незначного інциденту" при масованій атаці кацапії на пшеков!
11.09.2025 15:24 Ответить
"Найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії - членство України в ЄС."

Польщі минулої ночі щось не дуже членство в ЄС допомогло. І членство в НАТО теж.
11.09.2025 15:25 Ответить
Найсильніша гарантія безпеки і найсильніший приклад стратегічної поразки путінської РФ - членство України в ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n3573572

Ну якщо так і більше немає жодної альтернативи, то НАТО з Конституції потрібно викреслювати.
11.09.2025 15:31 Ответить
"Найсильніша гарантія безпеки - членство України в ЄС", сказав Стубб після стрімкого вступу Фінляндії до НАТО
11.09.2025 15:32 Ответить
(і Швеції)
11.09.2025 15:34 Ответить
Та ми вже бачимо, як НАТО і ЄС захищає Польщу... Найкраща гарантія - знищення коррупції і сильна армія з власним сильним ОПК. Але з народом, який обирає до влади клоунів-самодурів-наркетів, таке, звісно, не можливо.
11.09.2025 15:33 Ответить
Стууб - дуже розумний чувак. Але цього разу він кизданув повну хєрню.
11.09.2025 15:33 Ответить
"Найсильніша гарантія - членство в НАТО"
"Найсильніша гарантія - членство в ЄС"
"Найсильніша гарантія - сильна армія"

Можна обрати будь-який варіант "гарантій" залежно від контексту і балаболити про нього. Особливо підходить, коли є якийсь пройоб по іншим варіантам.
11.09.2025 15:37 Ответить
Хай бог милує якщо ЄС це найсильніша гарантія безпеки, Ми вже всі недавно впевнились що даже НАТО це вже ніяка не гарантія безпеки.
11.09.2025 15:52 Ответить
Не триндіть. У НАТО.
11.09.2025 15:56 Ответить
Чорний гумор :

Він хотів сказати - якщо Україна буде в ЄС , то ЄС буде в безпеці. Бо схоже крім українців за ЄС воювати ніхто не буде
11.09.2025 15:57 Ответить
Чергова "морковка на паличці" для дураків.
11.09.2025 16:00 Ответить
НАТО і ЄС своїми морквинами вже не просто махають перед носом у довірливих українців, а вже відверто луплять ними по лобі.
11.09.2025 16:06 Ответить
Схоже невігластво стає повальною епідемією у цьому світі
11.09.2025 16:04 Ответить
Всі ці Стубби, Ляєни, Мерци та інше європейске шобло, все вони прекрасно розуміють. Вони просто насміхаються з українців. Вже відкрито, прямо в очі.
11.09.2025 16:10 Ответить
Почав заговарюватись Стубб - вже й НАТО не може виговорити
11.09.2025 16:06 Ответить
Він просто знає, що в НАТО Україну ніхто ніколи не візьме.
11.09.2025 16:11 Ответить
...і в наті?))Чи після вчорашньої протидії жовнірів з Польщі,всі зрозуміли,що блок стає блочком,чи чим там ще?)))
11.09.2025 16:14 Ответить
Найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії - членство України в ЄС. Після рашистських дронів в Польщі.хер то правда
11.09.2025 16:16 Ответить
 
 