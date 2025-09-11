Самая сильная гарантия безопасности - членство Украины в ЕС, - Стубб

Самая мощная гарантия безопасности и пример стратегического поражения России - членство Украины в ЕС.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самая сильная гарантия безопасности и самый сильный пример стратегического поражения путинской РФ - членство Украины в ЕС. По моему мнению, это произойдет быстрее, чем кажется. Если мы хотим поражения Путина - надо, чтобы Украина окончательно стала европейской", - сказал Стубб.

