Самая сильная гарантия безопасности - членство Украины в ЕС, - Стубб
Самая мощная гарантия безопасности и пример стратегического поражения России - членство Украины в ЕС.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Самая сильная гарантия безопасности и самый сильный пример стратегического поражения путинской РФ - членство Украины в ЕС. По моему мнению, это произойдет быстрее, чем кажется. Если мы хотим поражения Путина - надо, чтобы Украина окончательно стала европейской", - сказал Стубб.
весь світ в захваті від "незначного інциденту" при масованій атаці кацапії на пшеков!
Польщі минулої ночі щось не дуже членство в ЄС допомогло. І членство в НАТО теж.
Ну якщо так і більше немає жодної альтернативи, то НАТО з Конституції потрібно викреслювати.
"Найсильніша гарантія - членство в ЄС"
"Найсильніша гарантія - сильна армія"
Можна обрати будь-який варіант "гарантій" залежно від контексту і балаболити про нього. Особливо підходить, коли є якийсь пройоб по іншим варіантам.
Він хотів сказати - якщо Україна буде в ЄС , то ЄС буде в безпеці. Бо схоже крім українців за ЄС воювати ніхто не буде