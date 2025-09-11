УКР
Найсильніша гарантія безпеки - членство України в ЄС, - Стубб

Найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії - членство України в ЄС.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-України".

"Найсильніша гарантія безпеки і найсильніший приклад стратегічної поразки путінської РФ - членство України в ЄС. На мою думку, це станеться швидше, ніж здається. Якщо ми хочемо поразки Путіна - треба, щоб Україна остаточно стала європейською", - сказав Стубб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський після зустрічі зі Стуббом: Потрібен сильний тиск на РФ, і не тільки від Європи

+7
"Найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії - членство України в ЄС."

Польщі минулої ночі щось не дуже членство в ЄС допомогло. І членство в НАТО теж.
11.09.2025 15:25 Відповісти
+5
Найсильніша гарантія нашої безпеки - наша Армія.
11.09.2025 15:24 Відповісти
+4
"Найсильніша гарантія безпеки - членство України в ЄС", сказав Стубб після стрімкого вступу Фінляндії до НАТО
11.09.2025 15:32 Відповісти
показати весь коментар
ага!
весь світ в захваті від "незначного інциденту" при масованій атаці кацапії на пшеков!
11.09.2025 15:24 Відповісти
показати весь коментар
Ну якщо так і більше немає жодної альтернативи, то НАТО з Конституції потрібно викреслювати.

Ну якщо так і більше немає жодної альтернативи, то НАТО з Конституції потрібно викреслювати.
11.09.2025 15:31 Відповісти
"Найсильніша гарантія безпеки - членство України в ЄС", сказав Стубб після стрімкого вступу Фінляндії до НАТО
11.09.2025 15:32 Відповісти
(і Швеції)
11.09.2025 15:34 Відповісти
Та ми вже бачимо, як НАТО і ЄС захищає Польщу... Найкраща гарантія - знищення коррупції і сильна армія з власним сильним ОПК. Але з народом, який обирає до влади клоунів-самодурів-наркетів, таке, звісно, не можливо.
11.09.2025 15:33 Відповісти
Стууб - дуже розумний чувак. Але цього разу він кизданув повну хєрню.
11.09.2025 15:33 Відповісти
"Найсильніша гарантія - членство в НАТО"
"Найсильніша гарантія - членство в ЄС"
"Найсильніша гарантія - сильна армія"

Можна обрати будь-який варіант "гарантій" залежно від контексту і балаболити про нього. Особливо підходить, коли є якийсь пройоб по іншим варіантам.
11.09.2025 15:37 Відповісти
Хай бог милує якщо ЄС це найсильніша гарантія безпеки, Ми вже всі недавно впевнились що даже НАТО це вже ніяка не гарантія безпеки.
11.09.2025 15:52 Відповісти
Не триндіть. У НАТО.
11.09.2025 15:56 Відповісти
Чорний гумор :

Він хотів сказати - якщо Україна буде в ЄС , то ЄС буде в безпеці. Бо схоже крім українців за ЄС воювати ніхто не буде
11.09.2025 15:57 Відповісти
Чергова "морковка на паличці" для дураків.
11.09.2025 16:00 Відповісти
НАТО і ЄС своїми морквинами вже не просто махають перед носом у довірливих українців, а вже відверто луплять ними по лобі.
11.09.2025 16:06 Відповісти
Схоже невігластво стає повальною епідемією у цьому світі
11.09.2025 16:04 Відповісти
Всі ці Стубби, Ляєни, Мерци та інше європейске шобло, все вони прекрасно розуміють. Вони просто насміхаються з українців. Вже відкрито, прямо в очі.
11.09.2025 16:10 Відповісти
Почав заговарюватись Стубб - вже й НАТО не може виговорити
11.09.2025 16:06 Відповісти
Він просто знає, що в НАТО Україну ніхто ніколи не візьме.
11.09.2025 16:11 Відповісти
...і в наті?))Чи після вчорашньої протидії жовнірів з Польщі,всі зрозуміли,що блок стає блочком,чи чим там ще?)))
11.09.2025 16:14 Відповісти
Найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії - членство України в ЄС. Після рашистських дронів в Польщі.хер то правда
11.09.2025 16:16 Відповісти
 
 