Найсильніша гарантія безпеки - членство України в ЄС, - Стубб

Найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії - членство України в ЄС.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-України".

"Найсильніша гарантія безпеки і найсильніший приклад стратегічної поразки путінської РФ - членство України в ЄС. На мою думку, це станеться швидше, ніж здається. Якщо ми хочемо поразки Путіна - треба, щоб Україна остаточно стала європейською", - сказав Стубб.

