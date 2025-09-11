Найсильніша гарантія безпеки - членство України в ЄС, - Стубб
Найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії - членство України в ЄС.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-України".
"Найсильніша гарантія безпеки і найсильніший приклад стратегічної поразки путінської РФ - членство України в ЄС. На мою думку, це станеться швидше, ніж здається. Якщо ми хочемо поразки Путіна - треба, щоб Україна остаточно стала європейською", - сказав Стубб.
Комік Прикольний
М Гупанина
Ivan Pogorelov
весь світ в захваті від "незначного інциденту" при масованій атаці кацапії на пшеков!
Польщі минулої ночі щось не дуже членство в ЄС допомогло. І членство в НАТО теж.
Ну якщо так і більше немає жодної альтернативи, то НАТО з Конституції потрібно викреслювати.
"Найсильніша гарантія - членство в ЄС"
"Найсильніша гарантія - сильна армія"
Можна обрати будь-який варіант "гарантій" залежно від контексту і балаболити про нього. Особливо підходить, коли є якийсь пройоб по іншим варіантам.
Він хотів сказати - якщо Україна буде в ЄС , то ЄС буде в безпеці. Бо схоже крім українців за ЄС воювати ніхто не буде