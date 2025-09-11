Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Ми вже розуміємо архітектуру гарантій безпеки. Ми розуміємо, які дійсно кроки можуть спрацювати. Ми розглядаємо членство України в Євросоюзі як важливу частину гарантій безпеки, передусім економічних гарантій безпеки для України. Я вдячний Фінляндії за підтримку нашого руху в Євросоюз. Підтримку відкриття відповідних кластерів", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна виконує всю належну роботу для цього.

"То ж має бути 27 голосів, працюватимемо над цим", - підсумував президент.

