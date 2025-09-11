УКР
Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки, - Зеленський

Членство в Євросоюзі буде частиною гарантій безпеки. Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Ми вже розуміємо архітектуру гарантій безпеки. Ми розуміємо, які дійсно кроки можуть спрацювати. Ми розглядаємо членство України в Євросоюзі як важливу частину гарантій безпеки, передусім економічних гарантій безпеки для України. Я вдячний Фінляндії за підтримку нашого руху в Євросоюз. Підтримку відкриття відповідних кластерів", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна виконує всю належну роботу для цього.

"То ж має бути 27 голосів, працюватимемо над цим", - підсумував президент.

Членство в ЄС аж ніяк не гарантує безпеку і не може бути її частиною.
11.09.2025 15:44 Відповісти
І це правильне рішення. А то і ЄС і НАТО, це як за двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш
11.09.2025 15:45 Відповісти
Шо воно меле про те чого само не бажає....
11.09.2025 15:46 Відповісти
Наша реальна надія тільки на Господа Бога, в ната не може захистить навіть себе - навіщо вона нам потрібна?
11.09.2025 17:08 Відповісти
 
 