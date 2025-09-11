Росіяни змінюють конструкцію ударних дронів кожні два-три місяці. Ми змушені реагувати, - Зеленський

Кожні два-три місяці Україна змінює методи боротьби із російськими ударними дронами, реагуючи на нові модифікації ворога.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із президентом Фінляндської Республіки Александром Стуббом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Руські змінюють ударні дрони кожні два-три місяці. Ми змінюємо боротьбу кожні два-три місяці. Вони змінюють двигуни — ми змінюємо інтерсептори. Вони змінюють кількість, ми змінюємо РЕБи. Вони обходять РЕБи — ми будуємо три-чотири лінії РЕБів", - сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що захист України та європейських країн від дронів має стати системною роботою, що вимагає координації та належного фінансування.

"Це велика робота з великим фінансуванням, без будь-якої бюрократії. Бюрократія — це правильні рішення в мирний процес. Тому що ви можете щось змінювати, а у "шахедів" вже реактивні двигуни. До речі, я не впевнений, що у цих "шахедів" (які перетнули кордон із Польщею у ніч проти 10 вересня — ред.) були реактивні двигуни — судячи з тієї швидкості, яка була. Однак поки що я не знаю всіх деталей", - додав він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна пропонує своїм європейським країнам-сусідам, а також країнам-сусідам Росії спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів.