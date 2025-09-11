УКР
Зеленський запропонував Європі спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Індустрія дронів

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів започаткувати програми спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у цій сфері, адже завдяки власному виробництву під час війни стала лідером у технологіях перехоплення. 

"Завдяки нашому виробництву під час війни ми лідери в цьому новому технологічному напрямку. До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократія не заважала. Ми відкриті до цієї співпраці", - сказав президент

Президент також зауважив, що використання дорогих ракет для збиття відносно дешевих безпілотників є неефективним, тому розвиток дронів-перехоплювачів є стратегічно важливим для захисту Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навчання "Захід-2025" мають не оборонний характер і спрямовані не тільки проти України, - Зеленський

Зеленський Володимир виробництво дрони
"щоб бюрократія не заважала"
))
Давайте гроші, ми їх попиляємо, тільки швидше, шоб бюрократія не заважала
11.09.2025 15:32 Відповісти
головним по виробництву дронів міндіча запопонуєш?
11.09.2025 15:38 Відповісти
зе!скоморох, ще підпрацьовує комівояжером у міндіча арахамії і отого режисера 95.
11.09.2025 15:40 Відповісти
І його послали під три чорти!!!
👹😆
11.09.2025 15:41 Відповісти
З міндічем чи чернишовим?
11.09.2025 15:42 Відповісти
шо "свіжак" видно підвезли? не може до вечірнього відосика дотерпіти
11.09.2025 16:01 Відповісти
От же ж, стерво. Не читає Ю. Касьянова, а той докладно все розписав.
https://www.facebook.com/brtcomua/videos/1996154054540188/
11.09.2025 16:10 Відповісти
Чи з'являться колись такі дрони-перехоплювачі, щоб могли не збивати ракету, від уламків якої все рівно щось руйнується, а наздогнати її і причепити парашут, на якому вона б спускалась і не вибухала?
11.09.2025 16:14 Відповісти
 
 