Зеленський запропонував Європі спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів започаткувати програми спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у цій сфері, адже завдяки власному виробництву під час війни стала лідером у технологіях перехоплення.

"Завдяки нашому виробництву під час війни ми лідери в цьому новому технологічному напрямку. До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократія не заважала. Ми відкриті до цієї співпраці", - сказав президент

Президент також зауважив, що використання дорогих ракет для збиття відносно дешевих безпілотників є неефективним, тому розвиток дронів-перехоплювачів є стратегічно важливим для захисту Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навчання "Захід-2025" мають не оборонний характер і спрямовані не тільки проти України, - Зеленський