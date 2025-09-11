Зеленський запропонував Європі спільне виробництво дронів-перехоплювачів
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів започаткувати програми спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у цій сфері, адже завдяки власному виробництву під час війни стала лідером у технологіях перехоплення.
"Завдяки нашому виробництву під час війни ми лідери в цьому новому технологічному напрямку. До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократія не заважала. Ми відкриті до цієї співпраці", - сказав президент
Президент також зауважив, що використання дорогих ракет для збиття відносно дешевих безпілотників є неефективним, тому розвиток дронів-перехоплювачів є стратегічно важливим для захисту Європи.
