Зеленский предложил Европе совместное производство дронов-перехватчиков
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров начать программы совместного финансирования и производства дронов-перехватчиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Зеленский отметил, что Украина готова делиться своим опытом в этой сфере, поскольку благодаря своему производству во время войны стала лидером в технологиях перехвата.
"Благодаря нашему производству во время войны мы лидеры в этом новом технологическом направлении. К этому надо подходить максимально быстро, чтобы бюрократия не мешала. Мы открыты к этому сотрудничеству", - сказал президент
Президент также отметил, что использование дорогих ракет для сбивания относительно дешевых беспилотников является неэффективным, поэтому развитие дронов-перехватчиков является стратегически важным для защиты Европы.
