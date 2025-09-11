РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11479 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
214 8

Зеленский предложил Европе совместное производство дронов-перехватчиков

Индустрия дронов

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров начать программы совместного финансирования и производства дронов-перехватчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский отметил, что Украина готова делиться своим опытом в этой сфере, поскольку благодаря своему производству во время войны стала лидером в технологиях перехвата.

"Благодаря нашему производству во время войны мы лидеры в этом новом технологическом направлении. К этому надо подходить максимально быстро, чтобы бюрократия не мешала. Мы открыты к этому сотрудничеству", - сказал президент

Президент также отметил, что использование дорогих ракет для сбивания относительно дешевых беспилотников является неэффективным, поэтому развитие дронов-перехватчиков является стратегически важным для защиты Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Учения "Запад-2025" имеют не оборонительный характер и направлены не только против Украины, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21892) производство (536) дроны (4607)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"щоб бюрократія не заважала"
))
Давайте гроші, ми їх попиляємо, тільки швидше, шоб бюрократія не заважала
показать весь комментарий
11.09.2025 15:32 Ответить
головним по виробництву дронів міндіча запопонуєш?
показать весь комментарий
11.09.2025 15:38 Ответить
зе!скоморох, ще підпрацьовує комівояжером у міндіча арахамії і отого режисера 95.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:40 Ответить
І його послали під три чорти!!!
👹😆
показать весь комментарий
11.09.2025 15:41 Ответить
З міндічем чи чернишовим?
показать весь комментарий
11.09.2025 15:42 Ответить
шо "свіжак" видно підвезли? не може до вечірнього відосика дотерпіти
показать весь комментарий
11.09.2025 16:01 Ответить
От же ж, стерво. Не читає Ю. Касьянова, а той докладно все розписав.
https://www.facebook.com/brtcomua/videos/1996154054540188/
показать весь комментарий
11.09.2025 16:10 Ответить
Чи з'являться колись такі дрони-перехоплювачі, щоб могли не збивати ракету, від уламків якої все рівно щось руйнується, а наздогнати її і причепити парашут, на якому вона б спускалась і не вибухала?
показать весь комментарий
11.09.2025 16:14 Ответить
 
 