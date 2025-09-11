РУС
494 14

Россияне меняют конструкцию ударных дронов каждые два-три месяца. Мы вынуждены реагировать, - Зеленский

Зеленский рассказал о стратегии Украины с модернизированными дронами РФ

Каждые два-три месяца Украина меняет методы борьбы с российскими ударными дронами, реагируя на новые модификации врага.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россияне меняют ударные дроны каждые два-три месяца. Мы меняем борьбу каждые два-три месяца. Они меняют двигатели - мы меняем интерсепторы. Они меняют количество - мы меняем РЭБы. Они обходят РЭБы - мы строим три-четыре линии РЭБов", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что защита Украины и европейских стран от дронов должна стать системной работой, требующей координации и надлежащего финансирования.

"Это большая работа с большим финансированием, без всякой бюрократии. Бюрократия - это правильные решения в мирных процессах, потому что вы можете что-то менять. А у "шахедов" - уже реактивные двигатели. Кстати, я не уверен, что у этих "шахедов" (которые пересекли границу с Польшей в ночь на 10 сентября - ред.) были реактивные двигатели - судя по той скорости, которая была. Однако пока я не знаю всех деталей", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина может стать частью "восточного щита ПВО" Европы

Ранее Зеленский заявил, что Украина предлагает своим европейским странам-соседям, а также странам-соседям России совместную программу финансирования производства и развития дронов-перехватчиков.

Зеленский Владимир (21892) дроны (4607) Шахед (1479) война в Украине (6067)
Топ комментарии
+7
Нам би змінити Незмінного...
Хочеться когось дорослого на посаду Президента.
11.09.2025 16:11 Ответить
11.09.2025 16:11 Ответить
+3
До 60% FPV-дронів, що надходять у війська за держзамовленням, є непридатними, - Стерненко
11.09.2025 16:19 Ответить
11.09.2025 16:19 Ответить
+2
Ми змушені реагувати цікавими рішеннями нових назв ракет і дронів.
11.09.2025 16:16 Ответить
11.09.2025 16:16 Ответить
11.09.2025 16:11 Ответить
11.09.2025 16:11 Ответить
Ми змушені реагувати цікавими рішеннями нових назв ракет і дронів.
11.09.2025 16:16 Ответить
11.09.2025 16:16 Ответить
і рожевою фарбою...
11.09.2025 16:20 Ответить
11.09.2025 16:20 Ответить
Пропоную назву ,,Фламіндіч "!
11.09.2025 16:22 Ответить
11.09.2025 16:22 Ответить
Але про рожеву фарбу забувати не можна!
11.09.2025 16:27 Ответить
11.09.2025 16:27 Ответить
До 60% FPV-дронів, що надходять у війська за держзамовленням, є непридатними, - Стерненко
11.09.2025 16:19 Ответить
11.09.2025 16:19 Ответить
Але відосики вава видає, як під копірку, майже нічого не змінює вже скільки часу
11.09.2025 16:22 Ответить
11.09.2025 16:22 Ответить
дивитись зелю, тільки у випадку, коли треба викликати блювоту
11.09.2025 18:16 Ответить
11.09.2025 18:16 Ответить
збільшувати тиск потрібно буде?
11.09.2025 16:41 Ответить
11.09.2025 16:41 Ответить
Ми реагуємо тільки потужностями відосиків
11.09.2025 17:07 Ответить
11.09.2025 17:07 Ответить
Щось в тебе реакція "заторможена" Володя!
11.09.2025 17:23 Ответить
11.09.2025 17:23 Ответить
намекает что фламинго уже не актуальна?
11.09.2025 18:05 Ответить
11.09.2025 18:05 Ответить
"Ми змушені реагувати ..." Забув сказати, що майже три роки ніяк не реагував, а тепер змушений, бо шахеди стали і день і ніч літати над Києвом, то люди дуже невдоволені й рейтинг почав знижуватись. А так то все гаразд - друзі бабло пиляють, відкат іде, Європа фінансує непогано.
11.09.2025 18:13 Ответить
11.09.2025 18:13 Ответить
зелене реагує тільки на можливість вкрасти бабло і втекти
11.09.2025 18:19 Ответить
11.09.2025 18:19 Ответить
 
 