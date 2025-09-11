Россияне меняют конструкцию ударных дронов каждые два-три месяца. Мы вынуждены реагировать, - Зеленский

Каждые два-три месяца Украина меняет методы борьбы с российскими ударными дронами, реагируя на новые модификации врага.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россияне меняют ударные дроны каждые два-три месяца. Мы меняем борьбу каждые два-три месяца. Они меняют двигатели - мы меняем интерсепторы. Они меняют количество - мы меняем РЭБы. Они обходят РЭБы - мы строим три-четыре линии РЭБов", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что защита Украины и европейских стран от дронов должна стать системной работой, требующей координации и надлежащего финансирования.

"Это большая работа с большим финансированием, без всякой бюрократии. Бюрократия - это правильные решения в мирных процессах, потому что вы можете что-то менять. А у "шахедов" - уже реактивные двигатели. Кстати, я не уверен, что у этих "шахедов" (которые пересекли границу с Польшей в ночь на 10 сентября - ред.) были реактивные двигатели - судя по той скорости, которая была. Однако пока я не знаю всех деталей", - добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина предлагает своим европейским странам-соседям, а также странам-соседям России совместную программу финансирования производства и развития дронов-перехватчиков.