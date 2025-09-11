Туск: Поширення російської дезінформації шкодить безпеці Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поширення російської пропаганди та дезінформації є дією на шкоду польській державі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За словами Туска, такі дії спрямовані безпосередньо на безпеку країни та її громадян і не можуть бути виправдані політичними поглядами чи необізнаністю.

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський закликав не використовувати атаку російських дронів для поділу суспільства і назвав тих, хто це робить, корисними ідіотами Кремля.

"Кількість дезінформації в інтернеті постійно зростає. За цією організованою акцією стоять Російська Федерація та білоруські служби. Це робиться для просування російського наративу про те, хто, чому і як призвів до того, що безпілотники опинилися на польській території", - повідомляє міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

