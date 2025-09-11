УКР
Туск: Поширення російської дезінформації шкодить безпеці Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поширення російської пропаганди та дезінформації є дією на шкоду польській державі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За словами Туска, такі дії спрямовані безпосередньо на безпеку країни та її громадян і не можуть бути виправдані політичними поглядами чи необізнаністю.

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський закликав не використовувати атаку російських дронів для поділу суспільства і назвав тих, хто це робить, корисними ідіотами Кремля.

"Кількість дезінформації в інтернеті постійно зростає. За цією організованою акцією стоять Російська Федерація та білоруські служби. Це робиться для просування російського наративу про те, хто, чому і як призвів до того, що безпілотники опинилися на польській території", - повідомляє міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів", - Зеленський

+8
саме поведінка та вислови навроцького, зокрема в історичному контексті, спровокували ***** на напад на Польщу
11.09.2025 11:14 Відповісти
+7
а майже дві тонни кацапської вибухівки з неба не шкодить безпеці?
це не напад? так, непорозуміння?
11.09.2025 11:09 Відповісти
+7
Поляци, мабуть вам ліпше оголосити війну УПА.

Перемогу ґарантовано.

А кацапія? Та якось минеться...
11.09.2025 11:10 Відповісти
Тю. Гадав пшекам дрони рашистів шкодять, а з'ясувалось деза. Ну нічого, пробний шар є, схаваєте, ***** добаве
11.09.2025 11:10 Відповісти
Їм, "ДЛБЙБам гоноровим", варто звертать увавгу не тільки "російську дезинформацію", а й на антиукраїнську... Бо російську, в основному, розповсюджують, з-за кордону, кацапські ЗМІ, а антиукраїнську розповсюджують представники польської влади...
11.09.2025 11:34 Відповісти
головне
що дрони не шкодять
а тільки
"озабочують"
11.09.2025 11:12 Відповісти
туск!
витягни за патли дегенерата навроцького та дай йому в рило!
від всієї душі дай! а, потім ще дай!
і, що б на всю польщу показали.
туск, ти ж сміливий борець за правду, ілі чісто попіздєть......
11.09.2025 11:18 Відповісти
А влада для чого - розказуйте шо це кацапи під Польщу риють -- Іще Польска не згінела!
11.09.2025 11:19 Відповісти
11.09.2025 11:20 Відповісти
І в Україні повно бовдурів що підарське іпсо хаває і розносить
11.09.2025 11:24 Відповісти
Так і є, спецслужбам Польщі та НАТО необхідно суттєво посилити протидію агентурі кремля та ІПСО рашистів на території своїх держав.
ЦІлком очевидно, що операція повітряної атаки рашистів на Польщу була заздалегідь підготовленою і включала компоненти ІПСО, які мають метою створення в населення Польщі уяви про те, що саме Україна є причиною цієї атаки, і що проблеми Польщі, повʼязані з війною, створює саме Україна, а не РФ.
11.09.2025 11:24 Відповісти
мета атаки у ***** одна - змусити поляків закрити Жешув
11.09.2025 11:29 Відповісти
не тільки,прочитайте висловлення трумпеля про наліт,останній відріз фрази ,,невже почалося,, десь так🤣🤣про що він??не в курсі??плешивий загряз в Україні,довгий час нема гарних переможних новин,на болотах підгорає,і щось треба робити....
11.09.2025 11:53 Відповісти
Так, ціль - блокування роботи хабу в Жешуві в рашистів існує вже давно. Ця атака його тимчасово заблокувала, разом з іншими аеропортами Польщі.
Мабуть проведена рашистами бойова операція проти країни НАТО мала метою досягнення не однієї, а декількох цілей. Маршрути польотів рашистських дронів були не тільки в бік Жешува.
11.09.2025 12:40 Відповісти
логіка у ***** проста: закриють поляки хаб під загрозами постійних повітряних атак ********** - Україна припинить отримувати значну номенклатуру західного озброєння, відповідно - легше подолати оборону ЗСУ та окупувати Україну
залишиться для України тільки Румунія як хаб
дозвіл на такі атаки по Польщі ***** отримав від свого куратора на китаї - сі, який із блюзнірством закликає Європу до розширення співпраці із китаєм
усе просто
11.09.2025 12:48 Відповісти
Так, рашисти цього бажають, але хто ж їм дасть?
З іншого боку, Китай прагне замінити США у ЄС, бо адміністрація Трампа всім очевидними діями і заявами відокремлює себе від Європи, заграючи з путлєром, на колінах застілає путлєру червону доріжку руками морпехів США...
Схоже на те, що Пекін ,на прикладі Польщі, подає сигнал країнам ЄС: - Якщо хочете спокою та захисту від дронів РФ, то звертайтесь до імператора Сі. США вам більше не допомагатимуть.
11.09.2025 13:43 Відповісти
поляки про змусили нас на них напасти , як на початку другої світової -в.в. *****
11.09.2025 11:31 Відповісти
За десять хвилин після перетину кордону Польщі рос дронами в польських мережах ставсь антиукраїнський штурм, що винуватив у всьому Україну. Це ж треба було так статись, що ненависники України так слідкували за цією подією, що після першого ж повідомлення про безпілотники у ЗМІ масово засудили саме Україну. Неімовірно. Але знаючи Рашу і її здібність створювати ботоферми це цілком зрозуміло.
11.09.2025 11:43 Відповісти
 
 