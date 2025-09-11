Туск: Поширення російської дезінформації шкодить безпеці Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поширення російської пропаганди та дезінформації є дією на шкоду польській державі.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
За словами Туска, такі дії спрямовані безпосередньо на безпеку країни та її громадян і не можуть бути виправдані політичними поглядами чи необізнаністю.
Глава МВС Польщі Марчин Кервінський закликав не використовувати атаку російських дронів для поділу суспільства і назвав тих, хто це робить, корисними ідіотами Кремля.
"Кількість дезінформації в інтернеті постійно зростає. За цією організованою акцією стоять Російська Федерація та білоруські служби. Це робиться для просування російського наративу про те, хто, чому і як призвів до того, що безпілотники опинилися на польській території", - повідомляє міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.
це не напад? так, непорозуміння?
Перемогу ґарантовано.
А кацапія? Та якось минеться...
що дрони не шкодять
а тільки
"озабочують"
витягни за патли дегенерата навроцького та дай йому в рило!
від всієї душі дай! а, потім ще дай!
і, що б на всю польщу показали.
туск, ти ж сміливий борець за правду, ілі чісто попіздєть......
ЦІлком очевидно, що операція повітряної атаки рашистів на Польщу була заздалегідь підготовленою і включала компоненти ІПСО, які мають метою створення в населення Польщі уяви про те, що саме Україна є причиною цієї атаки, і що проблеми Польщі, повʼязані з війною, створює саме Україна, а не РФ.
Мабуть проведена рашистами бойова операція проти країни НАТО мала метою досягнення не однієї, а декількох цілей. Маршрути польотів рашистських дронів були не тільки в бік Жешува.
залишиться для України тільки Румунія як хаб
дозвіл на такі атаки по Польщі ***** отримав від свого куратора на китаї - сі, який із блюзнірством закликає Європу до розширення співпраці із китаєм
усе просто
З іншого боку, Китай прагне замінити США у ЄС, бо адміністрація Трампа всім очевидними діями і заявами відокремлює себе від Європи, заграючи з путлєром, на колінах застілає путлєру червону доріжку руками морпехів США...
Схоже на те, що Пекін ,на прикладі Польщі, подає сигнал країнам ЄС: - Якщо хочете спокою та захисту від дронів РФ, то звертайтесь до імператора Сі. США вам більше не допомагатимуть.