Туск: Распространение российской дезинформации вредит безопасности Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что распространение российской пропаганды и дезинформации является действием во вред польскому государству.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По словам Туска, такие действия направлены непосредственно на безопасность страны и ее граждан и не могут быть оправданы политическими взглядами или неосведомленностью.

Глава МВД Польши Марчин Кервинский призвал не использовать атаку российских дронов для разделения общества и назвал тех, кто это делает, полезными идиотами Кремля.

"Количество дезинформации в интернете постоянно растет. За этой организованной акцией стоят Российская Федерация и белорусские службы. Это делается для продвижения российского нарратива о том, кто, почему и как привел к тому, что беспилотники оказались на польской территории", - сообщает министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

