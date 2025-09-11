РУС
Туск: Распространение российской дезинформации вредит безопасности Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что распространение российской пропаганды и дезинформации является действием во вред польскому государству.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По словам Туска, такие действия направлены непосредственно на безопасность страны и ее граждан и не могут быть оправданы политическими взглядами или неосведомленностью.

Глава МВД Польши Марчин Кервинский призвал не использовать атаку российских дронов для разделения общества и назвал тех, кто это делает, полезными идиотами Кремля.

"Количество дезинформации в интернете постоянно растет. За этой организованной акцией стоят Российская Федерация и белорусские службы. Это делается для продвижения российского нарратива о том, кто, почему и как привел к тому, что беспилотники оказались на польской территории", - сообщает министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов", - Зеленский

Топ комментарии
+8
саме поведінка та вислови навроцького, зокрема в історичному контексті, спровокували ***** на напад на Польщу
11.09.2025 11:14 Ответить
+7
а майже дві тонни кацапської вибухівки з неба не шкодить безпеці?
це не напад? так, непорозуміння?
11.09.2025 11:09 Ответить
+7
Поляци, мабуть вам ліпше оголосити війну УПА.

Перемогу ґарантовано.

А кацапія? Та якось минеться...
11.09.2025 11:10 Ответить
Тю. Гадав пшекам дрони рашистів шкодять, а з'ясувалось деза. Ну нічого, пробний шар є, схаваєте, ***** добаве
11.09.2025 11:10 Ответить
Їм, "ДЛБЙБам гоноровим", варто звертать увавгу не тільки "російську дезинформацію", а й на антиукраїнську... Бо російську, в основному, розповсюджують, з-за кордону, кацапські ЗМІ, а антиукраїнську розповсюджують представники польської влади...
11.09.2025 11:34 Ответить
головне
що дрони не шкодять
а тільки
"озабочують"
11.09.2025 11:12 Ответить
туск!
витягни за патли дегенерата навроцького та дай йому в рило!
від всієї душі дай! а, потім ще дай!
і, що б на всю польщу показали.
туск, ти ж сміливий борець за правду, ілі чісто попіздєть......
11.09.2025 11:18 Ответить
А влада для чого - розказуйте шо це кацапи під Польщу риють -- Іще Польска не згінела!
11.09.2025 11:19 Ответить
11.09.2025 11:20 Ответить
І в Україні повно бовдурів що підарське іпсо хаває і розносить
11.09.2025 11:24 Ответить
Так і є, спецслужбам Польщі та НАТО необхідно суттєво посилити протидію агентурі кремля та ІПСО рашистів на території своїх держав.
ЦІлком очевидно, що операція повітряної атаки рашистів на Польщу була заздалегідь підготовленою і включала компоненти ІПСО, які мають метою створення в населення Польщі уяви про те, що саме Україна є причиною цієї атаки, і що проблеми Польщі, повʼязані з війною, створює саме Україна, а не РФ.
11.09.2025 11:24 Ответить
мета атаки у ***** одна - змусити поляків закрити Жешув
11.09.2025 11:29 Ответить
не тільки,прочитайте висловлення трумпеля про наліт,останній відріз фрази ,,невже почалося,, десь так🤣🤣про що він??не в курсі??плешивий загряз в Україні,довгий час нема гарних переможних новин,на болотах підгорає,і щось треба робити....
11.09.2025 11:53 Ответить
Так, ціль - блокування роботи хабу в Жешуві в рашистів існує вже давно. Ця атака його тимчасово заблокувала, разом з іншими аеропортами Польщі.
Мабуть проведена рашистами бойова операція проти країни НАТО мала метою досягнення не однієї, а декількох цілей. Маршрути польотів рашистських дронів були не тільки в бік Жешува.
11.09.2025 12:40 Ответить
логіка у ***** проста: закриють поляки хаб під загрозами постійних повітряних атак ********** - Україна припинить отримувати значну номенклатуру західного озброєння, відповідно - легше подолати оборону ЗСУ та окупувати Україну
залишиться для України тільки Румунія як хаб
дозвіл на такі атаки по Польщі ***** отримав від свого куратора на китаї - сі, який із блюзнірством закликає Європу до розширення співпраці із китаєм
усе просто
11.09.2025 12:48 Ответить
поляки про змусили нас на них напасти , як на початку другої світової -в.в. *****
11.09.2025 11:31 Ответить
За десять хвилин після перетину кордону Польщі рос дронами в польських мережах ставсь антиукраїнський штурм, що винуватив у всьому Україну. Це ж треба було так статись, що ненависники України так слідкували за цією подією, що після першого ж повідомлення про безпілотники у ЗМІ масово засудили саме Україну. Неімовірно. Але знаючи Рашу і її здібність створювати ботоферми це цілком зрозуміло.
11.09.2025 11:43 Ответить
 
 