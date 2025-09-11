Туск: Распространение российской дезинформации вредит безопасности Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что распространение российской пропаганды и дезинформации является действием во вред польскому государству.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
По словам Туска, такие действия направлены непосредственно на безопасность страны и ее граждан и не могут быть оправданы политическими взглядами или неосведомленностью.
Глава МВД Польши Марчин Кервинский призвал не использовать атаку российских дронов для разделения общества и назвал тех, кто это делает, полезными идиотами Кремля.
"Количество дезинформации в интернете постоянно растет. За этой организованной акцией стоят Российская Федерация и белорусские службы. Это делается для продвижения российского нарратива о том, кто, почему и как привел к тому, что беспилотники оказались на польской территории", - сообщает министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.
це не напад? так, непорозуміння?
Перемогу ґарантовано.
А кацапія? Та якось минеться...
що дрони не шкодять
а тільки
"озабочують"
витягни за патли дегенерата навроцького та дай йому в рило!
від всієї душі дай! а, потім ще дай!
і, що б на всю польщу показали.
туск, ти ж сміливий борець за правду, ілі чісто попіздєть......
ЦІлком очевидно, що операція повітряної атаки рашистів на Польщу була заздалегідь підготовленою і включала компоненти ІПСО, які мають метою створення в населення Польщі уяви про те, що саме Україна є причиною цієї атаки, і що проблеми Польщі, повʼязані з війною, створює саме Україна, а не РФ.
Мабуть проведена рашистами бойова операція проти країни НАТО мала метою досягнення не однієї, а декількох цілей. Маршрути польотів рашистських дронів були не тільки в бік Жешува.
залишиться для України тільки Румунія як хаб
дозвіл на такі атаки по Польщі ***** отримав від свого куратора на китаї - сі, який із блюзнірством закликає Європу до розширення співпраці із китаєм
усе просто