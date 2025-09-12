Глава МЗС Великої Британії Купер прибула до Києва. ФОТО

Сьогодні вранці, 12 вересня, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер прибула з візитом до Києва.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Був радий зустріти держсекретарку у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер на київському залізничному вокзалі під час її першого візиту на посаді очільниці МЗС. Я повідомив Іветт, що ми високо цінуємо її особисту відданість та незмінну підтримку України з боку Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, - Reuters

За словами Сибіги, під час зустрічі буде обговорено весь спектр двосторонніх та міжнародних питань порядку денного, включно з мирними зусиллями, трансатлантичним тиском на Росію та посиленням оборонної співпраці між Україною та Великою Британією.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Британії Купер під час візиту до Києва оголосить про новий пакет допомоги Україні на понад $190 млн.