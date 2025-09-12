УКР
Глава МЗС Великої Британії Купер прибула до Києва. ФОТО

Сьогодні вранці, 12 вересня, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер прибула з візитом до Києва.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Британії Купер прибула до Києва

"Був радий зустріти держсекретарку у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер на київському залізничному вокзалі під час її першого візиту на посаді очільниці МЗС. Я повідомив Іветт, що ми високо цінуємо її особисту відданість та незмінну підтримку України з боку Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, - Reuters

За словами Сибіги, під час зустрічі буде обговорено весь спектр двосторонніх та міжнародних питань порядку денного, включно з мирними зусиллями, трансатлантичним тиском на Росію та посиленням оборонної співпраці між Україною та Великою Британією.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Британії Купер під час візиту до Києва оголосить про новий пакет допомоги Україні на понад $190 млн.

Велика Британія (5769) Сибіга Андрій (648) Купер Іветт (2)
А чому завгоспа Офісу пустили до дипломатів, які зустрічають делегацію?????
У нього є якісь службові повноваження , крім подавати Голобородьку скріпки та папірці ??? Чи має офіційний статус урядовця, щоб під час війни швендятись потзустрічам з обмеженим доступом та високим рангом безпекових заходів ??
12.09.2025 13:02 Відповісти
Так це і є справжній президент України. Зеленський - то чисто записати відосік і розказати про незламність, ну а в кінці на нього ще повісять всіх собак.
12.09.2025 13:13 Відповісти
Вони для чого їздять в Київ? За гострими відчуттями? За адреналіном? Більше ніякої користі з цих поїздок.
12.09.2025 13:25 Відповісти
сейчас расскажут за помощь и воевать. до последнего
12.09.2025 13:26 Відповісти
 
 