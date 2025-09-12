Польша не видит причин для разрыва дипломатических отношений с РФ, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна пока не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией после атаки дронов, поскольку не видит оснований для этого.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками", - подчеркнул польский министр.

В то же время Сикорский напомнил, что Польша уже ограничила деятельность российских дипломатов в определенных воеводствах. Варшава призвала европейских партнеров сократить их количество в своих странах.

Глава польской дипломатии назвал "моментом истины" вторжение российских дронов и повторил, что это не могло быть случайностью.

"Они залетели из Беларуси, и это продолжалось 7 часов. Кто говорит, что это украинские дроны, тот повторяет российскую пропаганду", - подчеркнул Сикорский.

Он также добавил, что усиление российских атак на Украину показывает, что Россия не готова к миру и прекращению огня.

Поэтому Польша готова расширить военное сотрудничество с Украиной, добавил глава МИД.

