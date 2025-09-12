РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9454 посетителя онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу Отношения РФ и Польши
2 330 35

Польша не видит причин для разрыва дипломатических отношений с РФ, - Сикорский

Сикорский: Польша не будет разрывать дипломатические отношения с Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна пока не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией после атаки дронов, поскольку не видит оснований для этого.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками", - подчеркнул польский министр.

В то же время Сикорский напомнил, что Польша уже ограничила деятельность российских дипломатов в определенных воеводствах. Варшава призвала европейских партнеров сократить их количество в своих странах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские военные прибудут в Киев 18 сентября для координации усилий по противодействию дронам, - Сибига

Глава польской дипломатии назвал "моментом истины" вторжение российских дронов и повторил, что это не могло быть случайностью.

"Они залетели из Беларуси, и это продолжалось 7 часов. Кто говорит, что это украинские дроны, тот повторяет российскую пропаганду", - подчеркнул Сикорский.

Он также добавил, что усиление российских атак на Украину показывает, что Россия не готова к миру и прекращению огня.

Поэтому Польша готова расширить военное сотрудничество с Украиной, добавил глава МИД.

Читайте также: Дроны РФ целенаправленно атаковали Польшу и не были под влиянием украинских РЭБ, - Генштаб

Автор: 

дипломатия (1471) Польша (8748) россия (97173) Сикорский Радослав (465)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
ще в дупу кацапів поцьомайте та вклоніться чим нижче
показать весь комментарий
12.09.2025 20:24 Ответить
+15
Підводить до того - шо завтра вже можна й вибачатись
показать весь комментарий
12.09.2025 20:25 Ответить
+13
Якщо вбивство президента не було причиною, то що казати про таку дрібничку.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще в дупу кацапів поцьомайте та вклоніться чим нижче
показать весь комментарий
12.09.2025 20:24 Ответить
Підводить до того - шо завтра вже можна й вибачатись
показать весь комментарий
12.09.2025 20:25 Ответить
Як це можна не вибачатись? Польша повинна вибачитись і компенсувати вартість 21 дрона!
показать весь комментарий
12.09.2025 20:28 Ответить
Четырех, эти "снайперы" сбили четыре. Остальные сами попадали.
показать весь комментарий
12.09.2025 22:00 Ответить
Той хто не хоче прозріти-залишиться сліпим...
показать весь комментарий
12.09.2025 20:26 Ответить
То вони спілкуються з ******?
Хороші зносини. Адже сам новий пан президент поляків профінансований фсб
показать весь комментарий
12.09.2025 20:26 Ответить
Куколди.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:26 Ответить
Нє, ну а ****? Вже як Іскандер прилетить по Варшаві - ну тоді вже точно. )
показать весь комментарий
12.09.2025 20:27 Ответить
Спочатку буде іскандьор без бойової частини, щоб всралися, але не сильно
показать весь комментарий
12.09.2025 20:28 Ответить
Х-55 вже долетіла до Бидгоща - зробили вигляд ніби ніц не стало
показать весь комментарий
12.09.2025 20:29 Ответить
"Чавк-чавк-чавк, ковть"

Ви прослухали радіооперу "Посполиті відсмоктують в кацапів з проглотом".
показать весь комментарий
12.09.2025 20:27 Ответить
Чемберлена нагадав.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:28 Ответить
ну так )(уйло ще ж не оголосив, що Варшаву за три дні, а тому і не поспішають.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:29 Ответить
Якщо вбивство президента не було причиною, то що казати про таку дрібничку.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:31 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2025 20:32 Ответить
Потом когда рваться будет в Варшаве,рвать отношения будет уже поздно..
показать весь комментарий
12.09.2025 20:32 Ответить
У 12 разів збільшився потік українців до Польщі після відкриття виїзду для юнаків 18-22 років, - https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art42982391-mlodzi-mezczyzni-z-ukrainy-ruszyli-do-polski-to-efekt-decyzji-kijowa Rzeczpospolita
показать весь комментарий
12.09.2025 20:36 Ответить
поляки вибачились перед Рашкою за збиті дрони та пообіцяли компенсувати вартість Щахедів.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:40 Ответить
19-21 шахеда, по різних джерелах, з усіма іншими доказами,
що це була цілеспрямована атака на Польщю,
яка є країною НАТО, було недостатньо...
питання тільки одне, а скільки кацапських шахедів по Польші було б Польші достатньо - 50-100-800?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:40 Ответить
В день.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:42 Ответить
Ну то пока..еще не вечер
показать весь комментарий
12.09.2025 20:42 Ответить
Цікаво, а якщо ***** орешніком(без начинки) йо₴не.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:46 Ответить
Ахахаа, а й справді, нащо??? Українці вперед!!!!!!
показать весь комментарий
12.09.2025 20:46 Ответить
... и сглотнули.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:46 Ответить
А що не так?
Скоро скажуть, що то іранські шахеди були, або Українські...
показать весь комментарий
12.09.2025 20:47 Ответить
у нас це вже проходили - "МВФ грошей не дасть"!
показать весь комментарий
12.09.2025 20:51 Ответить
"Історично українські землі були в одній державі з Польщею в рамках кількох державних утворень, але найдовшим і найважливішим періодом є існування Речі Посполитої (1569-1795)." - І у що потім Польща перетворилася без України?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:53 Ответить
кто бы сомневался, не удивляюсь если еще репарации выплатите за шахеды сбитые и извинитесь
показать весь комментарий
12.09.2025 20:56 Ответить
Зате бачить причини блокувати українське збіжжя та ненавидіти українців 🤷🏻‍♂️
показать весь комментарий
12.09.2025 20:59 Ответить
Вот именно это и следовало сделать полякам, а в идеале соглосовав с прибалтами, чтобы вместе! Тварь в кремле вошла во вкус, с 2014г---а тем более с 24 февраля 22г! Слишком ясно. Режим в кацапии перешёл все допуски принятые в мире. Абсолютно насрав на базовые эпохальные договора Ялты, Потсдама и Хельсинки о неделимости границ в Европе! Большая война уже идёт. Сценарий 1938 г идеально повторяется. Плюс выкормленный Западом оборзевший Китай, который прекрасно доит двух коров. Нет лидеров уровня Черчиля. Херово дело.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:04 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2025 21:06 Ответить
Конечно, ведь в дронах были продуктовые корзины Молотова Путина ✖уйла
показать весь комментарий
12.09.2025 21:21 Ответить
Побачать ,коли нова Катинь буде.......
показать весь комментарий
12.09.2025 21:27 Ответить
Бо сильно хочеться полякам торгувати з кацапами . буде теж саме що з Україною. Після окупації кацапстаном Крима та Донбаса наша влада ( олігархи)теж хотіла тогувати з кацапстаном та не розривати дипвідношень. всі побачили чим це закінчилося. так буде і з пшеками
показать весь комментарий
12.09.2025 21:50 Ответить
Поляки зробили все. Залишився останній пункт - вибачитися перед Кацапією за збиті дрони.
показать весь комментарий
12.09.2025 22:00 Ответить
 
 