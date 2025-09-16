Зеленський про російські дрони в Польщі: Путін перевіряє, на що здатне НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що атака російських дронів на Польщу є перевіркою з боку Путіна, на що здатне НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Зеленського запитали, яке послання Путін надсилає європейцям дроновими атаками на Польщу.

"Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як у дипломатичному, так і в політичному плані, і як на це відреагує місцеве населення", - відповів президент.

Також РФ надсилає ще один сигнал щодо України.

"Також, на мою думку, вони надсилають ще один меседж: "Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим", - додав він.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

