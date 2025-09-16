УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9473 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
470 13

Зеленський про російські дрони в Польщі: Путін перевіряє, на що здатне НАТО

Зеленський вважає, що Путін перевіряє на що здатне НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що атака російських дронів на Польщу є перевіркою з боку Путіна, на що здатне НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Зеленського запитали, яке послання Путін надсилає європейцям дроновими атаками на Польщу.

"Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як у дипломатичному, так і в політичному плані, і як на це відреагує місцеве населення", - відповів президент.

Також РФ надсилає ще один сигнал щодо України.

"Також, на мою думку, вони надсилають ще один меседж: "Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим", - додав він.

Читайте: Норвегія викликала посла РФ через порушення росіянами повітряного простору Польщі, - МЗС країни

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Також читайте: Путін шукає шляхи виходу "з політичної ізоляції" та намагається обдурити Трампа, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25473) НАТО (6780) путін володимир (24810) росія (67739)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Найвєлічайший стратег Всесвіту? Замість посилення оборони України з 2019 року брехав про шашлики, холодець.., весь бюджет закатав в асфальт і розмінував всі дороги та мости, по яким рухалася ворожа армія. А щоб не було перешкод літали кацапським літакам - познімав кластрони із систем ППО, знищив наш невеликий флот зрадниками із ДБР і тільки створену ракетну програму.
показати весь коментар
16.09.2025 08:34 Відповісти
+1
На йух, ту Польщу, вони без тебе розбируться, ти дивись скільки дронів прилітає в Україні, і з якими наслідками...
показати весь коментар
16.09.2025 08:22 Відповісти
+1
Якого хера коментувати, найвеличніший хай би розібрався із домислами по Україні, а не Польщі. Нам від цього не легше , ні важче. Як сказав Дуда, що Україна хоче втягнути у війну бадзєгів.
показати весь коментар
16.09.2025 08:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перевірка Заходу на вшивість
показати весь коментар
16.09.2025 08:14 Відповісти
А що там перевіряти? Рафіновані боягузи. Добре, хоч допомагають нам зброєю і фінансами.
показати весь коментар
16.09.2025 08:20 Відповісти
Росіяни залякують поляків.
показати весь коментар
16.09.2025 08:22 Відповісти
На йух, ту Польщу, вони без тебе розбируться, ти дивись скільки дронів прилітає в Україні, і з якими наслідками...
показати весь коментар
16.09.2025 08:22 Відповісти
Найвєлічайший стратег Всесвіту? Замість посилення оборони України з 2019 року брехав про шашлики, холодець.., весь бюджет закатав в асфальт і розмінував всі дороги та мости, по яким рухалася ворожа армія. А щоб не було перешкод літали кацапським літакам - познімав кластрони із систем ППО, знищив наш невеликий флот зрадниками із ДБР і тільки створену ракетну програму.
показати весь коментар
16.09.2025 08:34 Відповісти
Зачот. 6 років пройшло. Ну бийся у стіну башкою. Що робити пропонуєш?
показати весь коментар
16.09.2025 09:26 Відповісти
Не звертати увагу на таких як Ви. Ви своє зробили у 2019 році, а сьогодні запитуєте, що робити? Ми вас всіх 73% попереджали, але вам після фільму про Голобородько дуже захотілося зробити всіх разом. Зробили?
показати весь коментар
16.09.2025 09:36 Відповісти
По ходу, один Ердоган пройшов перевірку у пуйла - забаранили літак за 5 хвилин і кацапи більше не рипалися...
показати весь коментар
16.09.2025 08:39 Відповісти
Якого хера коментувати, найвеличніший хай би розібрався із домислами по Україні, а не Польщі. Нам від цього не легше , ні важче. Як сказав Дуда, що Україна хоче втягнути у війну бадзєгів.
показати весь коментар
16.09.2025 08:40 Відповісти
Геополітик 🤬
показати весь коментар
16.09.2025 08:57 Відповісти
Проковтнуть!!!!
показати весь коментар
16.09.2025 09:00 Відповісти
Геополітик!!!
показати весь коментар
16.09.2025 09:08 Відповісти
путін вже давно це перевірив ще з анексії Криму, то він хотів посцяти на голови поляків з нато і почути їх відповідь що то дощ іде.
показати весь коментар
16.09.2025 09:41 Відповісти
 
 