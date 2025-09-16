УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8847 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
757 15

Путін шукає шляхи виходу "з політичної ізоляції" та намагається обдурити Трампа, - Зеленський

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Саміт на Алясці між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним дав російському диктатору "багато" Російський лідер намагається використати цю дипломатію, аби "знайти вихід з ізоляції" та обдурити очільника Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

"Я думаю, він багато чого дав Путіну. І я вірю, що якби це була тристороння зустріч, ми б мали певний результат", - наголосив президент України.

Він також зазначив, що Путін  намагається обдурити Трампа. Російський диктатор "хотів вийти з політичної ізоляції" за допомогою саміту на Алясці. Проте Зеленський наголосив,  що "Путін мав заплатити більше" за цю зустріч із президентом США.

"Він мав би зазнати поразки у цій війні і зупинитися. Але замість цього він вийшов з ізоляції. Він отримав фотографії з президентом Трампом.

Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває Путіну двері до інших самітів і форматів, бо так воно є, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо, і я не думаю, що він за це щось заплатив", - додав Зеленський

Та наголосив,  що "дуже важливо не давати Путіну такого простору, бо інакше він не відчуватиме необхідності припиняти війну".

"Він веде війну, і всі намагаються зупинити його, сперечаючись, просячи його, але замість цього слід застосувати силу.

Він розуміє силу. Це його мова. Це мова, яку він розуміє", - сказав очільник української держави.

Зеленський зазначив, що Путін "не знає багатьох мов, але мову сили він розуміє так само як і російську, свою рідну мову".

Через це, додав президент, "ми дуже просимо європейські країни та США зробити і продемонструвати це".

 "Так, вони роблять деякі кроки, наприклад санкції, але потрібно робити більше і швидше", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відкладення санкцій і тарифів Путін сприймає як дозвіл воювати, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25473) путін володимир (24810) Трамп Дональд (7136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ішаку треба стулити пельку та слухати, як трава росте. Чмо вже стільки натворило та набазікало, що розгрибати прийдеться кільком поколінням.
показати весь коментар
16.09.2025 07:09 Відповісти
+4
Не переоцінюй свої спроможності.Вже казав"Главное перестать стрелять."Для багатьох,якби не ти то і такої страшної війни не було б.Можливо причини криються в оманських договорняках.
показати весь коментар
16.09.2025 07:08 Відповісти
+4
показати весь коментар
16.09.2025 07:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не переоцінюй свої спроможності.Вже казав"Главное перестать стрелять."Для багатьох,якби не ти то і такої страшної війни не було б.Можливо причини криються в оманських договорняках.
показати весь коментар
16.09.2025 07:08 Відповісти
Ішаку треба стулити пельку та слухати, як трава росте. Чмо вже стільки натворило та набазікало, що розгрибати прийдеться кільком поколінням.
показати весь коментар
16.09.2025 07:09 Відповісти
Вроде, затрындел, шо в НАТО мы уже не идем.
показати весь коментар
16.09.2025 07:12 Відповісти
копирует шлепера
показати весь коментар
16.09.2025 07:13 Відповісти
Мелкий политический обозреватель времен Юльки(мендельши) и безмозглой.
показати весь коментар
16.09.2025 07:09 Відповісти
Чому намагається? Просто дурить. Та й Чубчик не надто пручається тій дурилівці...
показати весь коментар
16.09.2025 07:13 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 07:14 Відповісти
Бг-ггг...
показати весь коментар
16.09.2025 07:24 Відповісти
Земля став речником пуйла як і піськов. Де наші фламінго , оманська гнида?
показати весь коментар
16.09.2025 07:16 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 07:17 Відповісти
Трамп діє чітко за планом. Дружити з РФ, не давати зброю та поміч Україні, не давати РФ санкцій. Це він всіх дурить. Хоча прямо рудій потворі може казати цього не треба, бо американці ще санкції накладуть на нас.
показати весь коментар
16.09.2025 07:19 Відповісти
А навіщо фюреру свинорейху дурити старого дебіла Трампона, начальника Білого дурдому? Після червоної доріжки в Анкоріджі видно, що ***** і старий маразматик Трампидло давні друзі. Вони чуть не цілувалися в засос, коли їхали в Трампівському лімузині. Два старих пирдуна товаришують ще з першої каденції Трампона. Приказка : яка красива парочка, Семенко та Одарочка - це про них, а в якості Одарочки - Трампидло.
показати весь коментар
16.09.2025 07:21 Відповісти
Ніхто нікого не дурить.
Трамп з путіном співає в унісон (танцюють танго).
Час від часу Трамп може щось войовниче брякнути (для відмазки).
показати весь коментар
16.09.2025 07:24 Відповісти
Шо його дурити - він вбив собі в голову шо може роз"єднати рашку і Китай
показати весь коментар
16.09.2025 07:37 Відповісти
Звідкіля у Вдови така манія,що як що він переговорить з пуйлом,то війна одразу закінчиться.І він задавить його своїм авторитетом.
показати весь коментар
16.09.2025 07:39 Відповісти
 
 