Путін шукає шляхи виходу "з політичної ізоляції" та намагається обдурити Трампа, - Зеленський

Саміт на Алясці між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним дав російському диктатору "багато" Російський лідер намагається використати цю дипломатію, аби "знайти вихід з ізоляції" та обдурити очільника Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

"Я думаю, він багато чого дав Путіну. І я вірю, що якби це була тристороння зустріч, ми б мали певний результат", - наголосив президент України.

Він також зазначив, що Путін намагається обдурити Трампа. Російський диктатор "хотів вийти з політичної ізоляції" за допомогою саміту на Алясці. Проте Зеленський наголосив, що "Путін мав заплатити більше" за цю зустріч із президентом США.

"Він мав би зазнати поразки у цій війні і зупинитися. Але замість цього він вийшов з ізоляції. Він отримав фотографії з президентом Трампом.

Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває Путіну двері до інших самітів і форматів, бо так воно є, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо, і я не думаю, що він за це щось заплатив", - додав Зеленський

Та наголосив, що "дуже важливо не давати Путіну такого простору, бо інакше він не відчуватиме необхідності припиняти війну".

"Він веде війну, і всі намагаються зупинити його, сперечаючись, просячи його, але замість цього слід застосувати силу.

Він розуміє силу. Це його мова. Це мова, яку він розуміє", - сказав очільник української держави.

Зеленський зазначив, що Путін "не знає багатьох мов, але мову сили він розуміє так само як і російську, свою рідну мову".

Через це, додав президент, "ми дуже просимо європейські країни та США зробити і продемонструвати це".

"Так, вони роблять деякі кроки, наприклад санкції, але потрібно робити більше і швидше", - додав Зеленський.

