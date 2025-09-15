Відкладення санкцій і тарифів Путін сприймає, як дозвіл воювати, - Зеленський. ВIДЕО
Якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції і тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Плануємо активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. Зараз, за тиждень до Генеральної Асамблеї, Президент Трамп буде у Європі. Триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані і дійсно досягли рішень для тиску на Росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати.
І якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції і тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати", - наголосив Зеленський.
