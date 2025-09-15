УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10201 відвідувач онлайн
Новини Відео Звернення Зеленського
403 9

Відкладення санкцій і тарифів Путін сприймає, як дозвіл воювати, - Зеленський. ВIДЕО

Якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції і тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Плануємо активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. Зараз, за тиждень до Генеральної Асамблеї, Президент Трамп буде у Європі. Триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані і дійсно досягли рішень для тиску на Росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати.

І якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції і тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати", - наголосив Зеленський.

Читайте: Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (25473) звернення (665)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Зеленський відсутність протестів сприймає, як дозвіл на подальшу узурпацію влади та мародерство на західній допомозі.
показати весь коментар
15.09.2025 19:53 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 20:27 Відповісти
А переслідування й утиски антикорупційних органів Зєшоболою як сприймати?
показати весь коментар
15.09.2025 19:54 Відповісти
А ти що Боневтиіке робив на московії до приїзду в Україну? Не ти вихваляв кацапів та обливав брудом українців? А після 2019 року хто зарив всі бюджетні гроші українців в асфальт, розмінував прохід кацапам на південь, а також знищив танковий підрозділ , який захищав Київ з боку Білорусі, організував Букчу, Гостомель, Ірпінь та пекло в інших містах?
показати весь коментар
15.09.2025 19:54 Відповісти
Світ..світ...світ...Винен світ.І Порошенко,звісно.
показати весь коментар
15.09.2025 19:55 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 20:23 Відповісти
Сьомий рік п.здить одне, робить інше.
показати весь коментар
15.09.2025 20:23 Відповісти
ЄС не буде збільшувати тарифи на китайські та індійські товари, не дивлячись на вимоги Трампа, - Le Monde

Джерело видання заявило, що таким чином Трамп показує, що він нібито готовий давити на рф, а от Європа - ні.

Минулого року Китай поставив до ЄС товарів на €519 млрд, ставши для нього найбільшим імпортером (20,1% всіх закупівель); показник Індії - €71,3 млрд (2,4%).
показати весь коментар
15.09.2025 20:31 Відповісти
А як путлєр сприймав "розведення", "велике крадівництво", заборону контрснайперської роботи та аеророзвідки, припинення всіх ракетних програм, скорочення армії, розмінування, майже повне скорочення фінансування ВПК, підготовку до "травневих шашликів", "стамбульська капітуляція"? Чи то все було просто виконанням "оманських договірняків"?

Чи цього всього не було, бо найновітніша історія найверховнішого головнокомандувача з найпотужнішими ініціативами розпочалася десь у липні 2022-го?

От же ж ***** неголене!
показати весь коментар
15.09.2025 20:56 Відповісти
 
 