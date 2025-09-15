РУС
Отсрочку санкций и тарифов Путин воспринимает как разрешение воевать, - Зеленский. ВИДЕО

Если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Планируем активную неделю нашей дипломатии на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, важно, чтобы эта неделя дала толчок дипломатии. Сейчас, за неделю до Генеральной Ассамблеи, Президент Трамп будет в Европе. Продолжается очень активная наша работа с лидерами европейских стран, чтобы мы были все скоординированы и действительно достигли решений для давления на Россию - решений, которые все равно придется принимать.

И если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир (21929) обращение (809)
Топ комментарии
+10
А Зеленський відсутність протестів сприймає, як дозвіл на подальшу узурпацію влади та мародерство на західній допомозі.
15.09.2025 19:53 Ответить
+10
А ти що Боневтиіке робив на московії до приїзду в Україну? Не ти вихваляв кацапів та обливав брудом українців? А після 2019 року хто зарив всі бюджетні гроші українців в асфальт, розмінував прохід кацапам на південь, а також знищив танковий підрозділ , який захищав Київ з боку Білорусі, організував Букчу, Гостомель, Ірпінь та пекло в інших містах?
15.09.2025 19:54 Ответить
+6
А переслідування й утиски антикорупційних органів Зєшоболою як сприймати?
15.09.2025 19:54 Ответить
15.09.2025 20:27 Ответить
Спокойно. Воспринимать с спортивным интересом, но спокойно. Представьте себе (если хватит фантазии) что вы наблюдаете за половым актом жабы и гадюки.
Там команды тоже равные. Какое Зешобло, такие и ХА-ХА-ХА (я извиняюсь) анти коррупционные органы
15.09.2025 21:34 Ответить
Світ..світ...світ...Винен світ.І Порошенко,звісно.
15.09.2025 19:55 Ответить
15.09.2025 20:23 Ответить
Сьомий рік п.здить одне, робить інше.
15.09.2025 20:23 Ответить
ЄС не буде збільшувати тарифи на китайські та індійські товари, не дивлячись на вимоги Трампа, - Le Monde

Джерело видання заявило, що таким чином Трамп показує, що він нібито готовий давити на рф, а от Європа - ні.

Минулого року Китай поставив до ЄС товарів на €519 млрд, ставши для нього найбільшим імпортером (20,1% всіх закупівель); показник Індії - €71,3 млрд (2,4%).
15.09.2025 20:31 Ответить
А як путлєр сприймав "розведення", "велике крадівництво", заборону контрснайперської роботи та аеророзвідки, припинення всіх ракетних програм, скорочення армії, розмінування, майже повне скорочення фінансування ВПК, підготовку до "травневих шашликів", "стамбульська капітуляція"? Чи то все було просто виконанням "оманських договірняків"?

Чи цього всього не було, бо найновітніша історія найверховнішого головнокомандувача з найпотужнішими ініціативами розпочалася десь у липні 2022-го?

От же ж ***** неголене!
15.09.2025 20:56 Ответить
коли хрипатого зрадника покидька-шашличника повісять то буде справжне свять для українців
15.09.2025 21:03 Ответить
Та закрий, врешті, своє є...ло, чмо безтолкове!
15.09.2025 21:07 Ответить
 
 