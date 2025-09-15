Отсрочку санкций и тарифов Путин воспринимает как разрешение воевать, - Зеленский. ВИДЕО
Если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Планируем активную неделю нашей дипломатии на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, важно, чтобы эта неделя дала толчок дипломатии. Сейчас, за неделю до Генеральной Ассамблеи, Президент Трамп будет в Европе. Продолжается очень активная наша работа с лидерами европейских стран, чтобы мы были все скоординированы и действительно достигли решений для давления на Россию - решений, которые все равно придется принимать.
И если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать", - подчеркнул Зеленский.
