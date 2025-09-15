РУС
6 072 91

Ненависть между Зеленским и Путиным - непостижима, - Трамп

о ненависти между Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в прямых переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, поскольку эти лидеры имеют глубокую личную вражду.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

Трамп в очередной раз похвастался, что ему удалось остановить семь войн, но в то же время признал, что завершить войну России против Украины оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.

"Я думал, что эта будет для меня легкой. Но это оказалось трудно", - сказал американский лидер.

Ключевым препятствием на пути к миру он назвал глубокую личную неприязнь между лидерами двух стран.

"Ненависть между Зеленским и Путиным - непостижима", - заявил Трамп.

Эта оценка заставила его усомниться в эффективности прямых переговоров между Киевом и Москвой. Отвечая на вопрос, верит ли он в возможность таких переговоров, Трамп сказал: "Не знаю. Думаю, мне придется говорить самому".

Относительно того, когда такой разговор может состояться, президент ответил уклончиво, отметив, что это может произойти "относительно скоро".

На уточняющий вопрос, может ли следующим шагом стать трехсторонний саммит, Трамп отметил, что формат не имеет значения.

"Будут переговоры - назовете ли вы это саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать", - подытожил он.

Напомним, Трамп сомневается в своей способности влиять на диктатора РФ Владимира Путина. Он признался доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру.

+61
Яка ще особиста ворожнеча? На Україну напала кацапня,сволота ти тупа. На суверенну країну. Мерзотник проклятий.
15.09.2025 06:28 Ответить
+40
"Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна...". Джерело: https://censor.net/ua/n3574067
А тупість Трампа - "БЕЗМЕЖНА"...
Не було-б, Путіна і Зеленського - були-б інші... Це війна ЕКЗИСТЕНЦІЙНА... Війна між КОЛОНІЗАТОРОМ і КОЛОНІЄЮ, яка не хоче повертаться в ІМПЕРІЮ... І війну цю почала саме ІМПЕРІЯ, яка не змогла змириться з втратою КОЛОНІЇ...
"Ненависть" Зеленського, більше того, - ПРИМУСОВА... Його спроба капітулювать, в перші дні війни, виявилася "невдалою", бо український народ з цим не погодився та вчинив масовий спротив, агресору... І Зеленський став перед "дилеммою" - Або очолить спротив, або "повиснуть на гілляці"... І він вибрав перше...
15.09.2025 06:42 Ответить
+34
Я більше скажу:
***ла ненавидить вся Україна.
15.09.2025 06:39 Ответить
15.09.2025 06:28 Ответить
Та він далеко не тупий і все прекрасно розуміє. Просто ***** його міцно тримає за яйоли маючи на нього компромат кримінального характера. Говлрчть, що трампон брав гроші у кацпської мафії яку ж звісно контролювало кгб-фсб.
15.09.2025 07:42 Ответить
путін всіх ненавидить і самого трампа теж, просто трамп цього не розуміє. Дикуни росіяни ненавидять всю планету!
15.09.2025 09:49 Ответить
Чому Ви соромитися, чи може боїтеся сказати це мерзотнику в очі?
15.09.2025 08:17 Ответить
Тому що заважає його прес-аташе Aleksey Karpenko. Тобі не має чим займатися,як гадити під моїми коментарями. В тебе з головою все в порядку?
15.09.2025 08:26 Ответить
Пьянь, запиши собі на лобі: Я, як прес-аташе всих і вся, а головне як демагогофоб, дозволяю тобі і іншим демагогам не розмовляти самими із собою, а звертатися особисто до співрозмовників. Не соромтеся, звертайтеся до всих покидьків всіма способами, безпосередньо.
15.09.2025 08:49 Ответить
А "Ви" - це Ви кому? Українцям? А потім що буде?
Сказати щось в очі нарцису (клінічному нарцису - це я Вам як фахівець кажу) можно, як кажуть, "два рази - перший та останній". Бо він давно та затишно живе в своєму світі, де літають рожеві єдинороги, а сам він - завжди правий Володар Всесвіту, та "Золотая Рибка у нєго на посилках". Тому все, що йому не подобається та не відповідає його персональній дійсності, мусить бути або знищене, або закрите, або звільнене. Чи Ви не пам'ятаєте оту істерику у Овальному Кабінеті тільки через те, що розмова пішла про те, що було пацієнту неприємним?! Чи ви не бачите, як закривають старі та відомі на весь світ масс-медіа за "фейкові новини" - тобто за ті, що не подобаються пацієнту?! Звільняють фахівців, які "видають на-гора" не ті результати (не та статистика, не ті звіти).
Кому Ви бажаєте відкрити очі?! Хворій людині, якій в дурдомі прогули ставлять?! Ну-ну...
15.09.2025 10:04 Ответить
"Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, даже кушать не могу". (с)
15.09.2025 06:31 Ответить
Яке кончене....
15.09.2025 06:38 Ответить
"Как же он работал в Очистке?"
15.09.2025 07:47 Ответить
15.09.2025 07:55 Ответить
Почесний кремлівський ×уєсмок прокинувся.
15.09.2025 06:38 Ответить
я думав, що посцяти, не знімаючи штані, - то буде для мене легко. але це виявилось, важко... одоробало, до чого тут особиста ненависть? хло ненавидить усе, що не може контролювати, все, що виявляє ознаки непокори (і зегевара тут ні до чого)...
15.09.2025 06:39 Ответить
***ла ненавидить вся Україна.
15.09.2025 06:39 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти навязливу ідею про якісь переговори. Про що може говорити агресор ядерний з жертвою, навіщо це агресору і яка користь жертві. Може пора змінити риторику. Вивід військ окупанта, а говорити мають в Гаазі.
15.09.2025 06:39 Ответить
Щоб "говорити в Гаазі" потрібні українські воїни в окопах...
15.09.2025 07:46 Ответить
трампонутий
тобто ********
15.09.2025 06:40 Ответить
с мозгами в Белом доме что то не так...
15.09.2025 06:41 Ответить
І давно вже.
15.09.2025 07:03 Ответить
Не може бути ТАК з тим, чого апріорі нема...
15.09.2025 09:23 Ответить
А тупість Трампа - "БЕЗМЕЖНА"...
Не було-б, Путіна і Зеленського - були-б інші... Це війна ЕКЗИСТЕНЦІЙНА... Війна між КОЛОНІЗАТОРОМ і КОЛОНІЄЮ, яка не хоче повертаться в ІМПЕРІЮ... І війну цю почала саме ІМПЕРІЯ, яка не змогла змириться з втратою КОЛОНІЇ...
"Ненависть" Зеленського, більше того, - ПРИМУСОВА... Його спроба капітулювать, в перші дні війни, виявилася "невдалою", бо український народ з цим не погодився та вчинив масовий спротив, агресору... І Зеленський став перед "дилеммою" - Або очолить спротив, або "повиснуть на гілляці"... І він вибрав перше...
15.09.2025 06:42 Ответить
Кращебвтік
15.09.2025 08:33 Ответить
Писали хлопці, справжня ненавись у "Блазня" на Кривоноса... Бо він йому завадив утекти, привівши в непридатність ЗПП в Жулянах, і "заблокував" його літак, на якому той тікать зібрався. А коли зробив спробу втекти автотранспортом - його на півдорозі до польського кордону, перехопили, і змусили в Київ, повернуться... Єдина причина - його "легітимність". У Європі до такого принципу відносяться серйозно (Хто-зна, чи допомагали-б нам, якби замість нього був якийсь "Комітет"...т
15.09.2025 09:08 Ответить
Які "хлопці писали" і чому європейські партнери пишуть прямо протилежне, що Зеля категорично відмовився від евакуації?
Що це в вас за агенство ОБС?
15.09.2025 10:04 Ответить
А що - "Блазень", коли "відмовлявся", то був поза межами України? Коли "яйця в кулаці затиснуті" - що-завгодно, скажеш...
15.09.2025 10:14 Ответить
Це теж інфа від ОБС? "Хлопці" на лавці розповіли?
15.09.2025 10:20 Ответить
Ні... Це - власні спостереження, та їх аналіз...
15.09.2025 10:34 Ответить
А, тобто - просто особисті фантазії, які не спираються на жодні факти. Зрозуміло.
15.09.2025 11:58 Ответить
У тебе й їх немає...
15.09.2025 12:07 Ответить
Я звик спиратися на факти, а не на фантазії.
Звинувачувати когось у чомусь на основі фантазій для мене неприйнятно.
15.09.2025 12:11 Ответить
Так я ФАКТІВ у тебе, не бачу! Одна "тріпологія"...
15.09.2025 12:16 Ответить
Так звинувачення йдуть з твого боку, а не з мого. Я ж з'ясовую - чи твої звинувачення на чомусь основані. І у результаті з'ясував факт того, що всі твохх звинувачення - голословні і є не більше ніж твоїми особистими фантазіями, а тому вони абсолютно нічого не варті.
15.09.2025 12:27 Ответить
Колишній очільник уряду Ізраїлю Нафталі Беннет.
"....Я знав, що Зеленському в бункері загрожує небезпека, і що вони не знали про його місцезнаходження. У якийсь момент я сказав Путіну: "Слухай, а як щодо цієї історії? Ти збираєшся його вбивати?". І він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського", - розповів Беннет.
Після цього, прямуючи до аеропорту з Кремля, Нафталі Беннет зателефонував Зеленському, щоб повідомити, що йому не загрожує смерть.
"Я щойно був на зустрічі, він вас не вбиватиме. Він запитує: "Ви впевнені?". Я сказав: "100%, він вас не вб'є".
Через дві години Зеленський записав відео зі свого кабінету (до цього він перебував у бункері), заявляючи, що не боїться.
15.09.2025 10:58 Ответить
повірити ***** - самому себе наїбати.
15.09.2025 12:42 Ответить
Це відповідь, яка підкріплена словами прем'єра Ізраїлю, на коментар учасника форуму, наскільки "мужньо і потужно" Зеленський зустрів початок вторгнення і тікати зовсім не збирався
15.09.2025 13:04 Ответить
Можливо. І що з того? Те, що сидів у бункері - правильно робив. Пропіарився - хер з ним. У чому суть претензій?
Я розумію претензії до Зелі щодо призначення Татарова, Баканова і тд і повністю їх розділяю. Розумію і розділяю претензії щодо звільнення команди Залужного і по багатьох інших питаннях. Тут претензій не розумію.
15.09.2025 12:52 Ответить
Але поки що він очолив корупцію і мародерство.
15.09.2025 08:39 Ответить
Думаєш, що Трумп знає слово екзистенційний, а тим більше його зміст?
15.09.2025 08:46 Ответить
Честно кажучи, зміст слово "екзистенціональний" не розумів ніхто окрім Гайдеґґера. Навіть Камю з Сартром.
15.09.2025 11:01 Ответить
Екзистенційна - так, але не між колонізатором і колонією, тут глибше. Бо Київ - не є колонією Москви, скорійше - навпаки, Москва - колонія Києва, яка стала імперією, але весь історичний міф якої зав'язаний на Київ.
15.09.2025 09:43 Ответить
Я й без тебе це знаю... Однак, тут я дивлюся на це, з точки зору "москалів"... А вони вважають саме так, як я описав... (До речі, майже так само на британців дивилися громадяни США, як під час ІІ СВітової війни, так і після неї... А не забувай - США теж були колонією Великобританії)...
15.09.2025 09:51 Ответить
США були саме колонією, тому там не було нічого екзистенційного. А без України історія РФії скорочується вдвічі.
15.09.2025 09:58 Ответить
А СКІЛЬКИ налічує історія США? І, взагалі, ти читаєш "по діагоналі", чи весь текст? Я розумію, що апологети "ВАНОЙ", за розумовими здібностями, недалеко відстають від "зелених", але ж не до ТАКОГО рівня... Перечитай ще раз, мною написане, і не ганьбися...
15.09.2025 10:21 Ответить
А до чого тут історія США? Це ж не США себе заявили правонаступниками Англійського Королівства і намагалися захопити Лондон. Тому це була просто війна колонії за звільнення з-під влади метрополії. Більш того - мешканці США - в основі - самі вихідці з Британії. А мешканці України аж ніяк не вихідці з московщини.
Конфлікт Московії та України геть інший, жодної аналогії з США-Великою британією тут немає.

Тому не хами і не став штампи, а сам читай уважно, що тобі пишуть.
15.09.2025 12:09 Ответить
"Пишуть" чи "пишу"? Бо я бачу тільки твою "бредятину", яка заперечує мною сказане...
15.09.2025 12:18 Ответить
А в чому у мене "бредятина"? По фактам давай. Бо я аргументовано розписав те, що бредятиною є твої аналогії про колонії. Ти ж жодної аргументації не наводиш.
Ще раз для невігласа - США - це колонія Великобританії, заснована вихідцями з Британії.
Україна не є і не була колоніїю Московії і точно не заснована вихідцями з Московії, а, скорійше, навпаки - землі Московії були колонізовані вихідцями з території ******** України, хоча більшість населення там залишилась туземною. А потім колонія захопила єкс-Метрополію, привласнила собі її історію і стала Імперією.
15.09.2025 12:25 Ответить
Можна докладніше про "спробу капітулювать, в перші дні війни"? В городі бузина...
15.09.2025 11:10 Ответить
А що робили "Арахамія і компанія", у Білорусі, коли російські війська штурмували прикордонні області України? Стамбул згадай...
15.09.2025 11:14 Ответить
незбагненна тому що він з путіним схожий - такий же мізантроп і активний психопат з патологічною поведінкою, який не має системи цінностей, а до людського життя ставиться з повною зневагою, навіть з огидою і затятим цинізмом.
15.09.2025 06:47 Ответить
Немає ненависті між зе і ******.Є ненависть моск до українців.Просто моск хочуть убити українців.Оця маячня в голові трампа-результат повного провалу нашої зовн політики
15.09.2025 06:57 Ответить
вухо могло домовитися з кулею, але вухо мало особисту ворожнечу незбагнену до такої милої ботоксної любязної кулі. якщо таких речей не розуміти, то бережи боже америку
15.09.2025 07:00 Ответить
Абсолютно хвора істота... абсолютно та невиліковно...
15.09.2025 07:07 Ответить
Знову невістка всралась.
15.09.2025 07:07 Ответить
Ще трохи і рижий зробить з безтолкового ішака націоналста-бандерівця. Ішак, мабуть, в глибоких роздумах - що ж робити, а може прийняти четверту дозу.
15.09.2025 07:10 Ответить
В українців і так багато питань до Зеленського. А, якщо б він приязно відносився до вбивці його громадян, то питання було б тільки на якому каштані його повісити. І це було би невідворотно! Як можна цього не розуміти? Тупізна Трампа зашкалює.
15.09.2025 07:15 Ответить
Пачему евреи ненавидят Гитлера? Я єтава понять не могу. П.С. План Трампа, який підтверждено ДІЯМИ та який преспокійно озвучив убієнний Чарлі Кірк - давіть Україну, дружить з РФ, знять санкції. А молоть чушню він може потужніше Зелемскага.
15.09.2025 07:20 Ответить
Дайте вже цьму "президенту"-шарікову селЁдки. Бажано дві порції.
15.09.2025 07:20 Ответить
Це типу якби Рузвельт сказав: "Ненависть між Гітлєром та Черчилем (Сталіним) незбагненна"! Повна деградація керівництва США...
15.09.2025 07:43 Ответить
Ця деградація ще буде і далі деградувати до повного маразму.
15.09.2025 07:53 Ответить
Тю! Скажіть йому щось позитивне про Байдена - збагне.
15.09.2025 12:14 Ответить
А любов між Трампом і ****** як збагнути?
15.09.2025 07:56 Ответить
Воно реально хворе
15.09.2025 07:56 Ответить
Нікчемний мудаковатий пустодзвін
15.09.2025 08:07 Ответить
А твоя підлість і прислужництво москві цілком очевидна та зрозуміла навіть немовляті.
15.09.2025 08:07 Ответить
А які "теплі" почуття в тебе, СТАРОГО НЕДОУМКА, до ВБИВЦІ того кірбі??? А тут протягом 14 років ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ!!!
15.09.2025 08:10 Ответить
Твоя тупість незбагненна. Я не розумію як таким тупим можна бути
15.09.2025 08:10 Ответить
Це каже людина, яка чи не у кожному виступі поливає брудом Байдена!
15.09.2025 08:20 Ответить
Це вже не "капітан очевидність", це вже "генерал ясен х*й"...
15.09.2025 08:33 Ответить
Мабуть у недолугого невігласа трампа,усі кукушата вилетіли,зголови і назавжди... .
15.09.2025 08:45 Ответить
...як і любов трампа і його команди до маньяка і збоченця путіна. Родствєнниє душі, чи шо?
15.09.2025 08:46 Ответить
Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна, - Трамп
=============
і тільки трумп може її збагнати!
15.09.2025 08:56 Ответить
Цікаво, яке агентурне поганяло у трампа в фсб?
15.09.2025 09:09 Ответить
Дійсно незбагнена. Про все ж ніби в Омані домовились, а тут...
15.09.2025 09:20 Ответить
Замучили Ви з тим Оманом … може там просто були неофіційні перемовини про можливість завершення війни, в результаті яких сторони одна одну нах… послали - звідки Ви знаєте ?
Після Оману було збиття літака МАУ Іраном. Типу пояснили «про жизнь» незговірливому Зеленському.
Якби Ви знали про деталі Оману, може би казали : «Ай, який Зеленський молодець, як він там Патрушева послав!».

Без інформації детальної робити висновки неправильно.
15.09.2025 09:33 Ответить
Перепрошую, а що то? То, типу, текст для номеру 95-го кварталу чи просто анекдот?
Курва! Та сам факт тої поїздки, НЕЛЕГАЛЬНИЙ виїзд президента з території держави, то ВЖЕ державна зрада! Не кажучи, про її деталі і наслідки!
15.09.2025 09:38 Ответить
Нарешті я бачу постійного глядача гімномарахфону...Не зупиняйтеся!
15.09.2025 09:49 Ответить
Саме так! Зеленський послав ***** нах в Омані!
Саме тому після Оману Зеленський скоротив армію та витрати на неї, порізав оборонні програми, розпочав розмінування та відведення військ на Донбасі від лінії зіткнення, вишенька на торті - відкриті ворота навстіж з окупованого Криму...
Послав, ага... Це він українців послав нах, що зараз умиваються кривавими сльозами замість "хоч поржем"
15.09.2025 09:52 Ответить
Я думаю, що Зе! розраховував домовитись десь посередині, а ***** бачить ту середину у себе в кишені. От і не домовились. Хоча, з іншого боку, як пояснити його ігнорування попереджень про напад, заклики готуватися до шашликів і очевидну здачу півдня?
15.09.2025 12:22 Ответить
Вже 7 воєн зупинив ?
нещодавно було ще 6 … де це війна за останній тиждень закінчилася після окриків Трампа ? Я щось проспав ?

ото трепло цей Трамп !!!
15.09.2025 09:29 Ответить
А ось мені цікаво, які сім воєн зупинив Дохла Білка?
А там були наполеонівські війни? А Перша та Друга Світові? Може й Сторічна? І точно б Громадянську війну 1861 року, якби він був президентом, а не якийсь там Лінкольн! (але в актив пишемо).
Ну і війну Азербайджана з Албанією, зрозуміло!
Дурдом по дядьку ридає!
15.09.2025 10:13 Ответить
**** трамп ти ...ненависть ху* ла була незбагненна до Петра Порошенко , для чого цю брегхню розповсюджувати ?!!! шоб допомогти 🤡 зеленському здати всю Україну , ми всі пам'ятаємо ,як кремль казав : хто завгодно тідьки не Порошенко ,тваринина ти кончена... президент США !!!
15.09.2025 09:34 Ответить
За що можна любити КУЙЛА ВБИВЦЮ УКРАЇНСБКОГО НАРОДУ ТАК, ЯК ЙОГО ЛЮБИТЬ АМЕРИКАНСЬКИЙ НЕГІДНИК "ТРАМБОН"???...ЦЯ ЛЮБОВ ЗБАГНЕННА...ШЛЮХИ ******* (ПО НЕВОЛІ ) ТИХ.ХТО ЇМ ПЛАТИТЬ ....
15.09.2025 09:41 Ответить
дійсно дивно..., ні з того, ні сього..., почали один одного ненавидіти..., звідки ж президенту колись великої країни (до того, як більшість обрала на цю посаду дивну особистість ) знати, звідки взялась ця неприязнь, начебто нічого не передувало... театр абсурда, який став реальністю...
15.09.2025 09:49 Ответить
Додік Трамп.
15.09.2025 09:56 Ответить
Ранок почався з чергового «філософського» викаку трампа. Рудий надає своїй персоні іміджу ділового політика, дуже зайнятого проблемами світу, тому завжди свої дебільні інтервʼю дає під гул мотора літака, що глушить його голос. Це щось схоже на совєцькі репортажі на заводах під скрегіт і стук станків. Коли журналіст і роботяга кричать одне одному на вухо. Так створюється портрет «великого політика», він завжди в дорозі у великі міста, які чекають його візиту, бо ж треба вводити армію «порядку».)). Але ж ми знаємо- поц летить грати у гольф.
15.09.2025 09:58 Ответить
Без коментарів.
15.09.2025 10:05 Ответить
Та які тут вже коментарі, клініка
15.09.2025 11:04 Ответить
незбагненна любов трампа до путіна
15.09.2025 11:00 Ответить
Судить по поведінці. А поведінка в них, як в союзників. Щоб втримати владу потрібна війна.
15.09.2025 11:17 Ответить
 
 