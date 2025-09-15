Ненависть между Зеленским и Путиным - непостижима, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в прямых переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, поскольку эти лидеры имеют глубокую личную вражду.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.
Трамп в очередной раз похвастался, что ему удалось остановить семь войн, но в то же время признал, что завершить войну России против Украины оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.
"Я думал, что эта будет для меня легкой. Но это оказалось трудно", - сказал американский лидер.
Ключевым препятствием на пути к миру он назвал глубокую личную неприязнь между лидерами двух стран.
"Ненависть между Зеленским и Путиным - непостижима", - заявил Трамп.
Эта оценка заставила его усомниться в эффективности прямых переговоров между Киевом и Москвой. Отвечая на вопрос, верит ли он в возможность таких переговоров, Трамп сказал: "Не знаю. Думаю, мне придется говорить самому".
Относительно того, когда такой разговор может состояться, президент ответил уклончиво, отметив, что это может произойти "относительно скоро".
На уточняющий вопрос, может ли следующим шагом стать трехсторонний саммит, Трамп отметил, что формат не имеет значения.
"Будут переговоры - назовете ли вы это саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать", - подытожил он.
Напомним, Трамп сомневается в своей способности влиять на диктатора РФ Владимира Путина. Он признался доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру.
Сказати щось в очі нарцису (клінічному нарцису - це я Вам як фахівець кажу) можно, як кажуть, "два рази - перший та останній". Бо він давно та затишно живе в своєму світі, де літають рожеві єдинороги, а сам він - завжди правий Володар Всесвіту, та "Золотая Рибка у нєго на посилках". Тому все, що йому не подобається та не відповідає його персональній дійсності, мусить бути або знищене, або закрите, або звільнене. Чи Ви не пам'ятаєте оту істерику у Овальному Кабінеті тільки через те, що розмова пішла про те, що було пацієнту неприємним?! Чи ви не бачите, як закривають старі та відомі на весь світ масс-медіа за "фейкові новини" - тобто за ті, що не подобаються пацієнту?! Звільняють фахівців, які "видають на-гора" не ті результати (не та статистика, не ті звіти).
Кому Ви бажаєте відкрити очі?! Хворій людині, якій в дурдомі прогули ставлять?! Ну-ну...
***ла ненавидить вся Україна.
тобто ********
А тупість Трампа - "БЕЗМЕЖНА"...
Не було-б, Путіна і Зеленського - були-б інші... Це війна ЕКЗИСТЕНЦІЙНА... Війна між КОЛОНІЗАТОРОМ і КОЛОНІЄЮ, яка не хоче повертаться в ІМПЕРІЮ... І війну цю почала саме ІМПЕРІЯ, яка не змогла змириться з втратою КОЛОНІЇ...
"Ненависть" Зеленського, більше того, - ПРИМУСОВА... Його спроба капітулювать, в перші дні війни, виявилася "невдалою", бо український народ з цим не погодився та вчинив масовий спротив, агресору... І Зеленський став перед "дилеммою" - Або очолить спротив, або "повиснуть на гілляці"... І він вибрав перше...
Що це в вас за агенство ОБС?
Звинувачувати когось у чомусь на основі фантазій для мене неприйнятно.
"....Я знав, що Зеленському в бункері загрожує небезпека, і що вони не знали про його місцезнаходження. У якийсь момент я сказав Путіну: "Слухай, а як щодо цієї історії? Ти збираєшся його вбивати?". І він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського", - розповів Беннет.
Після цього, прямуючи до аеропорту з Кремля, Нафталі Беннет зателефонував Зеленському, щоб повідомити, що йому не загрожує смерть.
"Я щойно був на зустрічі, він вас не вбиватиме. Він запитує: "Ви впевнені?". Я сказав: "100%, він вас не вб'є".
Через дві години Зеленський записав відео зі свого кабінету (до цього він перебував у бункері), заявляючи, що не боїться.
Я розумію претензії до Зелі щодо призначення Татарова, Баканова і тд і повністю їх розділяю. Розумію і розділяю претензії щодо звільнення команди Залужного і по багатьох інших питаннях. Тут претензій не розумію.
Конфлікт Московії та України геть інший, жодної аналогії з США-Великою британією тут немає.
Тому не хами і не став штампи, а сам читай уважно, що тобі пишуть.
Ще раз для невігласа - США - це колонія Великобританії, заснована вихідцями з Британії.
Україна не є і не була колоніїю Московії і точно не заснована вихідцями з Московії, а, скорійше, навпаки - землі Московії були колонізовані вихідцями з території ******** України, хоча більшість населення там залишилась туземною. А потім колонія захопила єкс-Метрополію, привласнила собі її історію і стала Імперією.
=============
і тільки трумп може її збагнати!
Після Оману було збиття літака МАУ Іраном. Типу пояснили «про жизнь» незговірливому Зеленському.
Якби Ви знали про деталі Оману, може би казали : «Ай, який Зеленський молодець, як він там Патрушева послав!».
Без інформації детальної робити висновки неправильно.
Курва! Та сам факт тої поїздки, НЕЛЕГАЛЬНИЙ виїзд президента з території держави, то ВЖЕ державна зрада! Не кажучи, про її деталі і наслідки!
Саме тому після Оману Зеленський скоротив армію та витрати на неї, порізав оборонні програми, розпочав розмінування та відведення військ на Донбасі від лінії зіткнення, вишенька на торті - відкриті ворота навстіж з окупованого Криму...
Послав, ага... Це він українців послав нах, що зараз умиваються кривавими сльозами замість "хоч поржем"
нещодавно було ще 6 … де це війна за останній тиждень закінчилася після окриків Трампа ? Я щось проспав ?
ото трепло цей Трамп !!!
А там були наполеонівські війни? А Перша та Друга Світові? Може й Сторічна? І точно б Громадянську війну 1861 року, якби він був президентом, а не якийсь там Лінкольн! (але в актив пишемо).
Ну і війну Азербайджана з Албанією, зрозуміло!
Дурдом по дядьку ридає!