Трамп обещает ввести санкции против РФ при условии, в выполнение которого не верит сам, - NYT

Президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Однако это условие, вероятно, не выполнят некоторые европейские страны. И об этом известно и Трампу, и его советникам.

Об этом пишет издание The New York Times.

В издании напомнили, что ранее Трамп выдвинул условия для введения новых санкций против России. Он заявил, что сделает это только в том случае, если все страны-члены НАТО прекратят закупки российской нефти и введут высокие пошлины для Китая.

NYT пишет, что это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем знает президент США и его советники. Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются Венгрия и Турция, и они вряд ли прекратят закупки.

В то же время большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них все еще зависят от российского природного газа, о чем Трамп не упомянул.

Также издание добавляет, что глава Белого дома "неоднократно бряцал оружием относительно действий против России, но оставил себе повод воздержаться от них". С тех пор мало что изменилось: встречи лидеров Украины и РФ не произошло, а РФ и дальше наносит удары по Украине.

