Трамп обещает ввести санкции против РФ при условии, в выполнение которого не верит сам, - NYT
Президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Однако это условие, вероятно, не выполнят некоторые европейские страны. И об этом известно и Трампу, и его советникам.
Об этом пишет издание The New York Times
В издании напомнили, что ранее Трамп выдвинул условия для введения новых санкций против России. Он заявил, что сделает это только в том случае, если все страны-члены НАТО прекратят закупки российской нефти и введут высокие пошлины для Китая.
NYT пишет, что это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем знает президент США и его советники. Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются Венгрия и Турция, и они вряд ли прекратят закупки.
В то же время большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них все еще зависят от российского природного газа, о чем Трамп не упомянул.
Также издание добавляет, что глава Белого дома "неоднократно бряцал оружием относительно действий против России, но оставил себе повод воздержаться от них". С тех пор мало что изменилось: встречи лидеров Украины и РФ не произошло, а РФ и дальше наносит удары по Украине.
«І тепер ця війна триває під час вашого президентства, і у підручниках історії впродовж наступних десятиліть вас оцінюватимуть за вашими діями або їхньою відсутністюКонгресмен не балотується на майбутніх виборах, тож не боїться говорити.The Hill
«Твердження, що це "війна Байдена та президента України ВолодимираЗеленського", є морально сліпим і фактично неправильним», - написав конгресмен еспубдіканець Бейкон, котрий вже не буде балотуватися на виборах.
В армії колись казали: "Хто бажає працювать - шукає можливості... Хто не бажає - шукає "відмазки"...".
А агенты на тесемочках могут покаяться, тем более он религиозной риторики придерживается
"Розповідають, що коли батько Дональда Трампа остаточно впав у маразм, йому побудували спеціальний муляж офісу, де дві медсестри зображали секретарок.
Трамп-старший приходив туди і продовжував думати, що, як і раніше, «керує бізнес-імперією», віддаючи розпорядження та муштруючи підлеглих. У такий спосіб його дружина врятувала сімейні статки.
Для Трампа-молодшого доведеться будувати макет Стокгольмської ратуші, де йому раз-два на місяць вручатимуть Нобелівську премію - з літератури, фізики, медицини та укладання миру між Азербайджаном та Албанією."
Коли країни відмовляться від моськовької нафти - тоді й введення санкцій на її продаж буде зайве.
Он Велика Британія це ввже зрозуміла.
Підпис америкоса не вартий паперу на якому його зробили.
Як приклад: Клінтон, Буш менший, Обама, Трамп, Байден, знову Трамп.
Лише Клінтон мав хоробрості сказати що дарма він Україні поставив ультиматум на рахунок зброї з ядерною боєголовкою.