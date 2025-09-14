РУС
Новости Санкции США против России
5 682 56

Трамп обещает ввести санкции против РФ при условии, в выполнение которого не верит сам, - NYT

Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Однако это условие, вероятно, не выполнят некоторые европейские страны. И об этом известно и Трампу, и его советникам.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

В издании напомнили, что ранее Трамп выдвинул условия для введения новых санкций против России. Он заявил, что сделает это только в том случае, если все страны-члены НАТО прекратят закупки российской нефти и введут высокие пошлины для Китая.

NYT пишет, что это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем знает президент США и его советники. Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются Венгрия и Турция, и они вряд ли прекратят закупки.

Читайте также: США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти, - Bloomberg

В то же время большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них все еще зависят от российского природного газа, о чем Трамп не упомянул.

Также издание добавляет, что глава Белого дома "неоднократно бряцал оружием относительно действий против России, но оставил себе повод воздержаться от них". С тех пор мало что изменилось: встречи лидеров Украины и РФ не произошло, а РФ и дальше наносит удары по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп усомнился в своей способности влиять на Путина в вопросе завершения войны РФ против Украины, - Axios

Автор: 

Европа (2027) россия (97183) санкции (11840) Трамп Дональд (6597)
Топ комментарии
+8
«Пане Президенте, саме Путін є агресором».
«І тепер ця війна триває під час вашого президентства, і у підручниках історії впродовж наступних десятиліть вас оцінюватимуть за вашими діями або їхньою відсутністюКонгресмен не балотується на майбутніх виборах, тож не боїться говорити.The Hill

«Твердження, що це "війна Байдена та президента України ВолодимираЗеленського", є морально сліпим і фактично неправильним», - написав конгресмен еспубдіканець Бейкон, котрий вже не буде балотуватися на виборах.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:11 Ответить
+7

оце жіщулене з перекошеною посмішкою величезне творіння природи поряд з рашистокурком -найкраща ілюстрація.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:05 Ответить
+7
@ (в перекладі):
"Розповідають, що коли батько Дональда Трампа остаточно впав у маразм, йому побудували спеціальний муляж офісу, де дві медсестри зображали секретарок.

Трамп-старший приходив туди і продовжував думати, що, як і раніше, «керує бізнес-імперією», віддаючи розпорядження та муштруючи підлеглих. У такий спосіб його дружина врятувала сімейні статки.

Для Трампа-молодшого доведеться будувати макет Стокгольмської ратуші, де йому раз-два на місяць вручатимуть Нобелівську премію - з літератури, фізики, медицини та укладання миру між Азербайджаном та Албанією."
показать весь комментарий
14.09.2025 20:13 Ответить
Та в нього ше цих хотєлок як в дурного пукалок
показать весь комментарий
14.09.2025 19:03 Ответить
Хотєлка у нього одна на все життя. Перекласти побільше бабла із чужих кишень до своєї і щоб за це йому не впаяли довічне.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:22 Ответить
Ему уже к земле пора привыкать, а этот рыжий ****@с всё никак деньгами не нажрётся
Мразь.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:29 Ответить
ми допоможемо .знищимо Дружбу зовсім
показать весь комментарий
14.09.2025 19:05 Ответить
не в ній справа, всі купують і газ і нафту через 3 країни.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:10 Ответить

После этого у рыжего на тылу ладони темные пятна пошли?
показать весь комментарий
14.09.2025 21:09 Ответить
За умови, якщо папа римський трахне аятолу !
показать весь комментарий
14.09.2025 19:06 Ответить
🤣
показать весь комментарий
14.09.2025 19:13 Ответить
Йому не то що Нобелівську премію,орден сутулого давати не можна!
показать весь комментарий
14.09.2025 19:06 Ответить
А якщо дадуть нобелевку , патрійоти зроблять собі харакірі ?
показать весь комментарий
14.09.2025 19:22 Ответить
То ще один доказ для трампоманів в Украхні, що дєда нічого, що б шкодило пуцину робити не буде. До речі, трампомани, агов? Не чую заперечень. 😊
показать весь комментарий
14.09.2025 19:07 Ответить
писати про трампа, це, як підтримувати трампа!
трампу бан, на коменти!
всіх, до цього призиваю!
показать весь комментарий
14.09.2025 19:14 Ответить
платити ботам в"єтнаму за возЄвеличення лайками двох найвеличніших з Банкової - це дуже економно раціонально ... от цікаво - ХТО ЇХ ТАК ПІДСТАВЛЯЄ , Подоляк? Йому бабло виділяють , а він тирить економлячи на в!єтнамцях? де НАБУ з сапом ?
показать весь комментарий
14.09.2025 19:32 Ответить
Всі українці матюкалися з 2014. Тому в 2019 твій кумир і пролетів.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:39 Ответить
Так я ж тобі про це і писав, що твій БАХнутий на всю голову кумир пролетів на виборах в 2019.)
показать весь комментарий
14.09.2025 19:52 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2025 20:12 Ответить
Когуток Габургскай Кальштадский.


показать весь комментарий
14.09.2025 19:24 Ответить
Куча дебилов все время скулит и требует чего-то у другого дебила.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:26 Ответить
Ну деменция у дедушки, пожалейте его
показать весь комментарий
14.09.2025 19:26 Ответить
С Ыном и пыней ручкается... пусть его негры двухметровые ласково жалеют.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:30 Ответить
Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ за умови, якщо в сім'ї пенсіонерів афро-американців народиться хлопчик-блондин з зеленими очима.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:27 Ответить
Так в тому й справа, що він висуває умови, які точно не можуть буть виконані! А тоді розведе руками, і скаже: "Бачите? Я так хотів виконать обіцянку - але поставлені мною умови не були виконані...".
В армії колись казали: "Хто бажає працювать - шукає можливості... Хто не бажає - шукає "відмазки"...".
показать весь комментарий
14.09.2025 20:44 Ответить
Трампа тримають за яйка-бубенці в кремлі.
Ну що може ще сказати таке чмо?
показать весь комментарий
14.09.2025 19:28 Ответить
А шо так ніхто не вірить в Європу ? Невже вони не введуть якісь санкції заради припинення війни.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:32 Ответить
Якщо ще хтось не зрозумів, то Трамп за своїм психотипом та "понятіями" такий самий гопник як і *****.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:34 Ответить
Ще такого ідота президента США світ не бачив.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:34 Ответить
Бачив, в Украі́ні був такий самий з 2014 по 2019.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:41 Ответить
Кацапе! А тобі не "повилазило"? Чи тебе, в період з 2014-го, по 2019-й, в "дурці " тримали?
показать весь комментарий
14.09.2025 20:40 Ответить
А представьте этого ИДИОТА
С НОБЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ!!!!!!!
Мама ,роди меня обратно
Мир совсем сошёл с ума....
показать весь комментарий
14.09.2025 20:01 Ответить
Идиоты не виноваты, клиника
А агенты на тесемочках могут покаяться, тем более он религиозной риторики придерживается
показать весь комментарий
14.09.2025 21:05 Ответить
Трамп це Зеленський в 2019-2022 роках.

Трампу на💩рав в штани Байден, а Зеленському, на💩рав в штани Порошенко😆
Обидва найвеличніші лідери (по факту нікчеми) ********** з мріями про Нобелівську премію.

За що вони не візьмуться, всюди обі💩ться!
Потім стоять з гордим їб🤬ом і обтікають.

Один думає, що він добрий гольфіст, а інший думає, що він тенісист.

Тому не дивно, що їх обох намагається най🤬увати Єрмачок 😆
показать весь комментарий
14.09.2025 20:13 Ответить
Прелесть какая....
показать весь комментарий
14.09.2025 20:23 Ответить
Трамп- політичний імпотент, який знаходиться під путінським компроматом. Він НІКОЛИ не нашкодить путіну. Трампівська Америка- не союзник України. Цього Тако треба винести з крісла Президента, він не відповідає своїй посаді.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:29 Ответить
Меланія казала,що не лише політичний )
показать весь комментарий
14.09.2025 20:44 Ответить
Нічого нового.. Трамп надійно сидить на гачку у путлера і не робить нічого, що може йому нашкодить. Гнида.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:37 Ответить
В грехах надо сразу каяться,это правило для всех
показать весь комментарий
14.09.2025 21:00 Ответить
Трамп плутає причину та наслідок: санкції на продаж нафти моськовією є причиною для наслідків - до відмови країн від купівель нафти у моськовії.
Коли країни відмовляться від моськовької нафти - тоді й введення санкцій на її продаж буде зайве.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:51 Ответить
А ту Трамп прав!
показать весь комментарий
14.09.2025 20:55 Ответить
Старий, пішов нах...
показать весь комментарий
14.09.2025 20:56 Ответить
Поведение рыжего соответствует темнику агента кгб краснова уже полгода
показать весь комментарий
14.09.2025 20:59 Ответить
От муд@к!
показать весь комментарий
14.09.2025 21:05 Ответить
Таварізчь краснов "трампакс", усі твої "санкції" розраховані тільки на те, щоб сраньа - терорист пінкдогстан не мала ні жодної проблеми! Підкуйловська повія. А нагороду "Розпалювач війни", мабуть вже отримав, в карбованцях? А тепер зайвехромосом, бажаєш отримати "гєй'рой пинкдогстана"?
показать весь комментарий
14.09.2025 21:39 Ответить
Невже хтось іще не зрозумів що США це країна брехунів і балаболів?
Он Велика Британія це ввже зрозуміла.
Підпис америкоса не вартий паперу на якому його зробили.
Як приклад: Клінтон, Буш менший, Обама, Трамп, Байден, знову Трамп.
Звиздабол на звиздаболі.
Лише Клінтон мав хоробрості сказати що дарма він Україні поставив ультиматум на рахунок зброї з ядерною боєголовкою.
показать весь комментарий
14.09.2025 21:52 Ответить
Мля, ну казали ж обіцянки цяцянки
показать весь комментарий
15.09.2025 00:01 Ответить
 
 