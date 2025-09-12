США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти, - Bloomberg

США намерены предложить членам "Большой семерки" усилить санкционное и таможенное давление на Россию. Также планируется разработать механизм для конфискации замороженных активов РФ.

По информации Bloomberg, США предложат партнерам по "Большой семерке" создать механизм для конфискации замороженных российских суверенных активов и использовать их для финансирования обороны Украины. Большая часть из примерно 300 млрд долларов замороженных активов Москвы находятся в Европе.

Кроме этого, США будут призывать своих союзников по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию и ограничительные меры на импорт и экспорт, чтобы сократить поток российских энергоресурсов и предотвратить передачу технологий двойного назначения в Россию.

Однако, как отмечает издание, это предложение является сложным, поскольку несколько стран ЕС, включая Венгрию, блокируют более жесткие санкции против энергетического сектора России, а их введение потребует поддержки всех членов союза.

Bloomberg пишет, что президент США Дональд Трамп заявил европейским официальным лицам, что готов ввести новые масштабные пошлины против Китая и Индии, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной, но только при условии аналогичных шагов со стороны Европы.

Также в статье сказано, что предложение для G7 предусматривает санкции против теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю, компании "Роснефть", запрет на страхование морских перевозок.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении диктатора Владимира Путина исчерпывается.

