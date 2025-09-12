РУС
США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти, - Bloomberg

санкции против РФ

США намерены предложить членам "Большой семерки" усилить санкционное и таможенное давление на Россию. Также планируется разработать механизм для конфискации замороженных активов РФ.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации Bloomberg, США предложат партнерам по "Большой семерке" создать механизм для конфискации замороженных российских суверенных активов и использовать их для финансирования обороны Украины. Большая часть из примерно 300 млрд долларов замороженных активов Москвы находятся в Европе.

Кроме этого, США будут призывать своих союзников по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию и ограничительные меры на импорт и экспорт, чтобы сократить поток российских энергоресурсов и предотвратить передачу технологий двойного назначения в Россию.

Читайте также: Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

Однако, как отмечает издание, это предложение является сложным, поскольку несколько стран ЕС, включая Венгрию, блокируют более жесткие санкции против энергетического сектора России, а их введение потребует поддержки всех членов союза.

Bloomberg пишет, что президент США Дональд Трамп заявил европейским официальным лицам, что готов ввести новые масштабные пошлины против Китая и Индии, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной, но только при условии аналогичных шагов со стороны Европы.

Также в статье сказано, что предложение для G7 предусматривает санкции против теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю, компании "Роснефть", запрет на страхование морских перевозок.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении диктатора Владимира Путина исчерпывается.

Читайте также: США могли бы ввести санкции против российских банков и нефти, я уже сделал много, - Трамп

G7 (886) санкции (11824) США (27883)
