Мое терпение к Путину быстро иссякает, - Трамп

Трамп сделал заявление о Путине. Его терпение иссякает

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении диктатора Владимира Путина исчерпывается.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Лидера США спросили, исчерпывается ли его терпение в отношении Путина.

"Да, оно якобы иссякает, и иссякает быстро. Но для танго нужны двое. Когда Путин хотел это сделать (провести переговоры. – Ред.), Зеленский не сделал этого. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не сделал этого. Нам придется действовать очень, очень сильно.", - сказал Трамп.

По словам президента США, между Украиной и РФ сохраняется ненависть.

Ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен уже понять, что российский диктатор Владимир Путин игнорирует все мирные инициативы, продолжая войну против Украины.

Сикорский раскритиковал действия лидера США.

Топ комментарии
+17
Так не шутили даже в 95 квартале
12.09.2025 15:55 Ответить
12.09.2025 15:55 Ответить
+13
Дві неділі і терпіння точно вичерпнеться!
12.09.2025 15:53 Ответить
12.09.2025 15:53 Ответить
+13
Краще обох.
12.09.2025 15:57 Ответить
12.09.2025 15:57 Ответить
Дві неділі і терпіння точно вичерпнеться!
12.09.2025 15:53 Ответить
12.09.2025 15:53 Ответить
Ще два-три тижні дайте))
показать весь комментарий
12.09.2025 15:55 Ответить
12.09.2025 17:01 Ответить
12.09.2025 17:01 Ответить
Ключове слово "швидко".
показать весь комментарий
12.09.2025 18:28 Ответить
невичерпне не вичерпується
показать весь комментарий
12.09.2025 15:54 Ответить
Майже рік це швидко?
показать весь комментарий
12.09.2025 16:26 Ответить
А вичерпається, мабуть, із смертю одного з цих двох придурків...
показать весь комментарий
12.09.2025 15:54 Ответить
Краще обох.
Краще обох.
12.09.2025 15:57 Ответить
12.09.2025 15:57 Ответить
"Моє терпіння до Путіна швидко вичерпується"

угу, уже девятый месяц
показать весь комментарий
12.09.2025 15:54 Ответить
Так не шутили даже в 95 квартале
показать весь комментарий
12.09.2025 15:55 Ответить
Настільки тупо і по-дебільному...
показать весь комментарий
12.09.2025 16:54 Ответить
ахахаххххахаххах пххахахахахаххххххпхахаххахаххххх хахахахх

вибачте
показать весь комментарий
12.09.2025 15:55 Ответить
мій гумор. мій сарказм.
дуже швидко вичерпується, що до трампа.
але для тріо, потрібні троє!
показать весь комментарий
12.09.2025 15:56 Ответить
Вичерпується - нібито - зато словесний потік б"є фонтаном
показать весь комментарий
12.09.2025 15:56 Ответить
***** та панда тупо ржуть з їржавого нарциса
показать весь комментарий
12.09.2025 15:57 Ответить
Вони не ржуть. Вони задоволено потирають руки; агент "краснов" абсолютно слухняний.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:39 Ответить
...санкції з белавіа зняв...
...танго з пу танцює тр з натхненням...: двоє вже є - друзяки не розлій водой тр і пу...
показать весь комментарий
12.09.2025 15:57 Ответить
рудий танцюрист - картяр
показать весь комментарий
12.09.2025 15:57 Ответить
с великими яйцями
показать весь комментарий
12.09.2025 15:59 Ответить
ага, замість мізків
показать весь комментарий
12.09.2025 18:19 Ответить
Ну можна ще тиждень дать , не будьте такими бюрократами
показать весь комментарий
12.09.2025 15:57 Ответить
тут вже танго в трьох - Україна Польща росія
показать весь комментарий
12.09.2025 15:57 Ответить
дурачка з себе строє
показать весь комментарий
12.09.2025 15:57 Ответить
«Так, воно нібито вичерпується, і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє", - явно бере уроки красномовства у нашого Цицерона.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:58 Ответить
Американский Петросян
показать весь комментарий
12.09.2025 15:59 Ответить
Японія ввела санкції проти Росії, Зеленський закликає світ діяти так само
показать весь комментарий
12.09.2025 16:01 Ответить
Та ти шо донні терпець лопнув? Зачекай ще 2 тижні може попусте
показать весь комментарий
12.09.2025 16:01 Ответить
кому потрібне терпіння "рашистського терпіли "трамбона"???
показать весь комментарий
12.09.2025 16:02 Ответить
"Так, воно нібито вичерпується, і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. А для "тройничка" - троє. А для футболу - двадцять двоє. А для магазинів потрібні продавці. А ... ееее... про що це я?"
Д.Трамп.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:02 Ответить
Деменція - вона і в США деменція ... сувора і безжальна - навіть до президентів
показать весь комментарий
12.09.2025 17:11 Ответить
Це дешевий, низькопробний блеф агента впливу Краснова згідно інструкцій з лубянки.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:03 Ответить
Просто агЄнт "КрасноФФ" так швидко не зміг щось новеньке придумати і ляпнув те шо ляпнув...
показать весь комментарий
12.09.2025 16:04 Ответить
потім в мене почнеться занепокоєння, яке може з часом перерости в глибоке занепокоєння
показать весь комментарий
12.09.2025 16:04 Ответить
вже всім Білим домом за руки тримають. Головне - протримати до Різдва, а там свята, і на деякий час можно розслабитись.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:04 Ответить
Ой, та скільки там вже до кінця терміну залишилося (якшо імпічмент раніше не висунуть)?
показать весь комментарий
12.09.2025 16:43 Ответить
Хай візьме вазелину
показать весь комментарий
12.09.2025 16:05 Ответить
Скільки можна цього недоумка цитувати ,він нічого розумного не може сказати ,це тупа ,жадібна, труслива істота ,яка дуже любть себа і поважає диктаторів ,а що до демократичних цінностей і міжнародного права то він від них такий далекий ,як Зеля від патріотизму і порядності.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:06 Ответить
Бездонное не иссякает.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:10 Ответить
Ага, зтерпиться потім злюбиться , а там і бебі.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:10 Ответить
show must go on !

ще цілих 3 роки трамп має підтримувати в світі враження що:

- "мир в Україні ось-ось, трошки лишилось"

- "терпіння трампа швидко вичерпується"

але фантазія закінчується. Що на цей раз буде? Вже було: то аляска, то стамбул, то дзвінки, то поїздки вітькова, то срачка, то пердячка. Все що завгодно стається щомісяця, після чого санкції не вводяться, а терпіння трампа знов перезавантажується
показать весь комментарий
12.09.2025 16:12 Ответить
А ви чогось позитивного від агента кремлівської гебні чекаєте?
показать весь комментарий
12.09.2025 16:45 Ответить
мерзота
мерзота
12.09.2025 16:12 Ответить
12.09.2025 16:12 Ответить
а что он пуйлу может сделать? санкции- комаринный укус, ядерную войну начать?
показать весь комментарий
12.09.2025 16:14 Ответить
Ну і правда - а що підлеглий агент може зробити свому куратору? Навіть звільнитись "за власним бажанням" не може.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:29 Ответить
Але Трамп молодець - он як тут кожен раз обговорюють, який він дурний і нездогадливий і нічого не розуміє. А він все добре розуміє і чітко знає, куди рухається. А точніше навіть не Трамп, а США.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:14 Ответить
Так і запишемо: путін хотів мирних перемовин і саме тому почав широкомасштабну війну.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:26 Ответить
Ага, через три недели иссякнет окончательно.... лечить деда надо, немедленно лечить...
показать весь комментарий
12.09.2025 16:28 Ответить
Кулею.
Кулею.
12.09.2025 16:47 Ответить
12.09.2025 16:47 Ответить
Терпіння Трампа буде достатньо до перемоги Путлера.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:29 Ответить
А то буде, як в Одесі! (з відомого бородатого анекдоту)
показать весь комментарий
12.09.2025 16:36 Ответить
Та не швидко. А дуже довго
показать весь комментарий
12.09.2025 16:39 Ответить
Но предется еще потерпеть. А потом еще. И еще...
показать весь комментарий
12.09.2025 16:39 Ответить
Тому його треба перезапустити з більшими термінами останнього дедлайну!
показать весь комментарий
12.09.2025 16:49 Ответить
Старий сексуальний збоченець злякався свого викриття, він у ***** на міцному аркані. Не сподівайтесь, що він зробить щось корисне для України.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:23 Ответить
терпить щоб не зацілувати...
показать весь комментарий
12.09.2025 17:31 Ответить
Але схоже хтось у ту криницю воду підливає... Кожні 2-3 тижні...
показать весь комментарий
12.09.2025 17:52 Ответить
2 - 3 тижня може, навіть пізніше. як воно і є.
а, взагалі трампло гарно врятувало ***** від санкцій усю нову каденцію. Допомагає захопити весь Донбас. ******* вам підари Аляски!
показать весь комментарий
12.09.2025 18:20 Ответить
Трамп агент Кремля, редкая мразота!
показать весь комментарий
12.09.2025 18:41 Ответить
нікчемний пустодзвін
показать весь комментарий
12.09.2025 18:49 Ответить
Раніше була приколом фраза "останє китайське попередження".
А тепер буде в ходу "останє могутнє попередження старого облізлого рудомордого "вентилятора" під назвою трамп.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:06 Ответить
**** стара, ти ****** про це вже вісім місяців! Ідіот!!!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:13 Ответить
 
 