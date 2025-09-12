Мое терпение к Путину быстро иссякает, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении диктатора Владимира Путина исчерпывается.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Лидера США спросили, исчерпывается ли его терпение в отношении Путина.

"Да, оно якобы иссякает, и иссякает быстро. Но для танго нужны двое. Когда Путин хотел это сделать (провести переговоры. – Ред.), Зеленский не сделал этого. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не сделал этого. Нам придется действовать очень, очень сильно.", - сказал Трамп.

По словам президента США, между Украиной и РФ сохраняется ненависть.

Ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен уже понять, что российский диктатор Владимир Путин игнорирует все мирные инициативы, продолжая войну против Украины.

Сикорский раскритиковал действия лидера США.

