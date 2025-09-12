Мое терпение к Путину быстро иссякает, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении диктатора Владимира Путина исчерпывается.
Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Лидера США спросили, исчерпывается ли его терпение в отношении Путина.
"Да, оно якобы иссякает, и иссякает быстро. Но для танго нужны двое. Когда Путин хотел это сделать (провести переговоры. – Ред.), Зеленский не сделал этого. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не сделал этого. Нам придется действовать очень, очень сильно.", - сказал Трамп.
По словам президента США, между Украиной и РФ сохраняется ненависть.
Ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен уже понять, что российский диктатор Владимир Путин игнорирует все мирные инициативы, продолжая войну против Украины.
Сикорский раскритиковал действия лидера США.
угу, уже девятый месяц
вибачте
дуже швидко вичерпується, що до трампа.
але для тріо, потрібні троє!
...танго з пу танцює тр з натхненням...: двоє вже є - друзяки не розлій водой тр і пу...
Д.Трамп.
ще цілих 3 роки трамп має підтримувати в світі враження що:
- "мир в Україні ось-ось, трошки лишилось"
- "терпіння трампа швидко вичерпується"
але фантазія закінчується. Що на цей раз буде? Вже було: то аляска, то стамбул, то дзвінки, то поїздки вітькова, то срачка, то пердячка. Все що завгодно стається щомісяця, після чого санкції не вводяться, а терпіння трампа знов перезавантажується
а, взагалі трампло гарно врятувало ***** від санкцій усю нову каденцію. Допомагає захопити весь Донбас. ******* вам підари Аляски!
А тепер буде в ходу "останє могутнє попередження старого облізлого рудомордого "вентилятора" під назвою трамп.