Сикорский раскритиковал действия Трампа: Должны были ввести санкции, а получили Аляску

Президент США Дональд Трамп должен был ввести более жесткие санкции, а не проводить встречу с диктатором Путиным на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он отметил, что следует изменить расчеты Путина и убедить, что он не может покорить Украину "приемлемой ценой".

"А для этого нам нужно ввести более жесткие санкции против России. Нам нужно лишить Россию ресурсов для продолжения этой преступной войны", - сказал министр.

В резком комментарии относительно действий Трампа Сикорский отметил: "Мы должны были ввести санкции, а вместо этого получили Аляску. И с тех пор, как вы говорите, нападения усилились".

Читайте: Шансы на мир в Украине сейчас хуже, чем были до встречи на Аляске, - экс-советник Трампа Болтон