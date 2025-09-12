Сикорский раскритиковал действия Трампа: Должны были ввести санкции, а получили Аляску
Президент США Дональд Трамп должен был ввести более жесткие санкции, а не проводить встречу с диктатором Путиным на Аляске.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он отметил, что следует изменить расчеты Путина и убедить, что он не может покорить Украину "приемлемой ценой".
"А для этого нам нужно ввести более жесткие санкции против России. Нам нужно лишить Россию ресурсов для продолжения этой преступной войны", - сказал министр.
В резком комментарии относительно действий Трампа Сикорский отметил: "Мы должны были ввести санкции, а вместо этого получили Аляску. И с тех пор, как вы говорите, нападения усилились".
