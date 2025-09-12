РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
3 545 47

Сикорский раскритиковал действия Трампа: Должны были ввести санкции, а получили Аляску

Сикорский критикует действия Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп должен был ввести более жесткие санкции, а не проводить встречу с диктатором Путиным на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он отметил, что следует изменить расчеты Путина и убедить, что он не может покорить Украину "приемлемой ценой".

"А для этого нам нужно ввести более жесткие санкции против России. Нам нужно лишить Россию ресурсов для продолжения этой преступной войны", - сказал министр.

В резком комментарии относительно действий Трампа Сикорский отметил: "Мы должны были ввести санкции, а вместо этого получили Аляску. И с тех пор, как вы говорите, нападения усилились".

путин владимир (32184) россия (97156) санкции (11824) Сикорский Радослав (465) Трамп Дональд (6586)
Топ комментарии
+15
Треба було, своїх фермерів відправити на Аляску, хай би заблокували аеропорт…
12.09.2025 13:41 Ответить
12.09.2025 13:41 Ответить
+11
Да, хутін тепер може їздити світом, бо у самій Америці його приймали з почестями, а мали би арештувати
12.09.2025 13:49 Ответить
12.09.2025 13:49 Ответить
+9
Респект Сікорському!
12.09.2025 13:48 Ответить
12.09.2025 13:48 Ответить
Треба було, своїх фермерів відправити на Аляску, хай би заблокували аеропорт…
12.09.2025 13:41 Ответить
12.09.2025 13:41 Ответить
....а як би Ви вчинили..коли б поляки..маючі договір з Вами...про ТРАНЗИТ зерна... взяли б і продали б це зерно у Вас... по демпінговим цінам! Може хоч наберетеся розуму... і дізнаєтеся про причини бунту польських фермерів!? Ну неможна ж бути стіль наївним... щоб продовжувати молоти маячню!
12.09.2025 13:51 Ответить
12.09.2025 13:51 Ответить
Насправді, я дуже співчуваю польским фермерам., я навіть, хотів зарееєструвати Фонд Допомоги польским фермерам і збирати для них гроші! Але мої громадяни, мене не підтримали...
12.09.2025 13:58 Ответить
12.09.2025 13:58 Ответить
.. та ні!! Коли Ви звернулися за рєестрацією фонду і почали викладати свої наміри, то люди побачили...що перед ними стоїть і що воно меле! То тому і відмовили...))) І ніхто не каже..що подібних Вам нема в Україні!!! Навесні 2019 їх було дуже багато... І саме страшне..і зараз їх достатньо!!! Ваш допис ...реальний факт!
12.09.2025 14:11 Ответить
12.09.2025 14:11 Ответить
Оболдуй-фарисейюшка якби розумiв, то такого б не писав.
12.09.2025 14:05 Ответить
12.09.2025 14:05 Ответить
"Поки поляки мітингують - румуни заробляють" - фраза на агроконференції. На момент мітингів й блокування кордонів доля експорту через польський кордон було 5 %. й ще, що значить демпінгувати? Навіщо його продавати по низькій ціні в Польщі, якщо ти пересік кордон й везеш у порт, де продаси по світовим цінам. Блокування кордонів чиста політика.
12.09.2025 14:06 Ответить
12.09.2025 14:06 Ответить
..так так.. Політика!!! Політику можна причепити навіть дітям... Було б бажання... А зрозуміти ПРОСТОГО... що порушення договору..., відверто наглі дії...хамство і інформація для дурнів... що поляки це роблять спеціально....як це трактувати? І чому..коли поляки почепили GPS трекери на всі українські зерновози... почали слідкувати і ловити...все припинолося? Чому зараз ніхто у Польщі не намагається збагрити транзитне зерно ?? І в Румунії також.... Зато всі траси забиті до і від Одеси до Ізмаїлу та портів Дунаю. Бо нема сенсу перти через Польщу і Румунію... ))) Не скинеш по дорозі!!!
12.09.2025 14:19 Ответить
12.09.2025 14:19 Ответить
Не страйся, не дійде. До тупого бидла то ніяк не дійде... То вже на клітинному рівні - розвести, надурити, підставити, збрехати... 90-ті безслідно не пройшли.
Потім само ж від того страждає, само пожинає плоди, але не дійде...
12.09.2025 14:27 Ответить
12.09.2025 14:27 Ответить
... як би хоч щось допомогло... Та тут і не 90-ті винні. Банальна відсутність аналізу... прорахування майбутніх наслідків... Але тут працює те....про що тут скиглять...))) Колективизм...))) Зроблю я паскудство...щоб КОЛЛЕКТИВ відчув наслідки по повній..))
12.09.2025 14:33 Ответить
12.09.2025 14:33 Ответить
А можна десь побачити текст того самого договору - чи ми всі маємо вірити пшецькому сраколизу на слово? 🤣
12.09.2025 14:42 Ответить
12.09.2025 14:42 Ответить
.. мені по ...ю... віриш ти чи не віриш!!! Достатньо твого допису і питання...щоб всі побачили...що пише звичайний довбень...навіть не бажавший колись...і зараз розібратися ..чому таке було у тому році з блокуванням українського зерна! Нормальна людина розбирається сама..а не показує свою тупість і ідіотизм!
12.09.2025 14:48 Ответить
12.09.2025 14:48 Ответить
В чому смисл продати, як ви кажете "в чорну" по 150$ за тонну зерно, десь по дорозі, якщо можно доїхати ще 100 км (пересікши при цьому декілька митниць) й продати в порту за 220? Який економічний смисл в демпінгу?
Сама жирна ціна формується в порту, а до порта, наприклад Одеси дешевше залізницею привезти зерно з Ковеля ніж машиною в Польшу.
вивести на експорт весь той обїем зерна, який збирає Україна може тільки "глибока вода". Тому як тільки, відкрилися порти на Чорному морі, то відразу зникло українське зерно в Польші. Доречі, цього року, це вже викличе проблеми у польських переробників, бо у них не урожай, плюс є українська заборона на вивіз сої та репака, відповідно польським переробникам немає де брати сировину
12.09.2025 14:45 Ответить
12.09.2025 14:45 Ответить
... а поняття..миттева вигода Вам відома? Кому... продають зерно в Україні... Хто його купує... Хто його вивозить... і ЯК ФОРМУЄТЬСЯ ЦІНА.... Ви знаєте? Вам приклад!!! Е такий концерн..ТЕМU називається... Поцікавтеся їх стилем роботи і розрахунками..діями і досягненнясм міліардних статків.... І все це накладіть на наше ЗЕРНО. І відчуйте сьогоденну нашу різницю...між словом підприємець і торгаш. І коли витрати на митниці... транзит..завантаження... розвантаження... ( і чекання на отримання заробітку) ..а його ніхто наперед не дає... принесуть кілька відсотків прибутку... то краще цю вигоду отримати зараз...тут ..і швидко.! Оце принцип наших торгашів.
12.09.2025 14:57 Ответить
12.09.2025 14:57 Ответить
Так, мені відомо, бо працюю в сфері агро. Й тут ви гарний приклад навели з меттевою вигодою. Так ось, якщо укр. аграрій (фермер) хоче миттеву вигоду, то він продасть зерно "з поля" в Україні.
Але якщо він вже вирішив його кудись вести, то йому вигідніше довести до порту (ну максимум, на кордоні України з Польшою) ніж пройти 95 % шляху, понести колосальні витрати , й втрати 40 % прибутку, чи були такі випадки, думаю що так, але не масові.
А ось те, що українські компанії могли заключати договори на вигідніших умовах ніж польські фермери (за рахунок об"єму) - вірю, але це ринок, й це питання до польських операторів портів
12.09.2025 15:07 Ответить
12.09.2025 15:07 Ответить
..а як договір ..підписаний українською компанією на вигіднійших...ніж поляками умовами...заставив ??!!! українських продавців.. скидати зерно у Польщі...по ціні нижче ..ніж польська? Там діяли такі ж бариги польські..як і наші. І НІЯКИХ цілей доставляти зерно у порти... викручувати прибуток... рахувати видатки... безпеку... шанси у них не було. Не сумніваюся... що це зерно потім пішло під виглядом польського далі... А бунтували ті ж аграрії польські..як і наші... Як наші продають з поля... Так і ті ..продають з поля. І Ви... людина зі сфери агро це дуже добре розумієте. На польському ринку появився недоброзичливий іноземний конкурент. І беззаконний. От і всі результати дій! А скоти..це перенесли на політичний рівень. І ворог потер рученята...від спостерігання за українським дурноголовим нарІдом...який не побачив ..чи не хотів бвчити реальність.
12.09.2025 15:19 Ответить
12.09.2025 15:19 Ответить
Ладно, бачу що в дечому ми з вами прийшли до спільних точок:
що діяли не тільки укр. компанії но й польські
це перенесли на політичний рівень на радість ворогу
що це зерно потім пішло під виглядом польського.

ТОму, пропоную припинити дискусію й розійтись.
12.09.2025 15:33 Ответить
12.09.2025 15:33 Ответить
так воно і було. Дякую. Бо моє дилетантське розуміння ситуації було далеко від загальних знань агробізнесу... Але висновок один. Хочеш зрозуміти причини... проаналізуй і подумай. Може вони і помилкові..але є час їх виправити і зрозуміти. Все правильне лежить на поверхні!
12.09.2025 15:44 Ответить
12.09.2025 15:44 Ответить
... і питання!!??? А чи багато Ви знаєте фермерів..які працюють від посадити..і до продати КІНЦЕВОМУ ? Між фермером і кінцевим... 150 посередників...І перепони..від митниці..до безпеки...і гарантії отримати зароблене!!!
12.09.2025 15:23 Ответить
12.09.2025 15:23 Ответить
Ти знаєш, на відміну від вашого карло-пу, польські політики команди ні іермерам, ні будь кому роздавати не можуть.
А от знайти гроші для підкупу "фермерів" ваш карло-пу як два польця об асфальт може
12.09.2025 14:04 Ответить
12.09.2025 14:04 Ответить
Може у Сікорського телефон в потягу підрізали, коли він до києва їхав? А то його дописи щось сильно безстрашні останім часом.
12.09.2025 13:43 Ответить
12.09.2025 13:43 Ответить
Сікорський голова МЗС й тому, з огляду як на його посаду, щодо Трампа справді добрий тролліг Ви краще на українського кишенькововго ЄрмакоСибігу тролили .
12.09.2025 15:22 Ответить
12.09.2025 15:22 Ответить
Краще, жар загрібати чужими руками. Тому я не дивуюсь, коли Кошта (президент Португалії) каже що він думає про Трампа (бо Португалія не в такому залежному становищі) та всіляко цілують в дупу Трампа українські можновладці (бо поки до нас йдуть залишки зброї виділиних ще при Байдені), то ми змушені тішиит его президента США.
А ось такі заяви від поляків приємно дивують.
12.09.2025 15:44 Ответить
12.09.2025 15:44 Ответить
Невже політичні толерасти серйозно вирішили штовхати світ до zуіциду ???
Колись через агресію в Афганістан не церемонились з "ЧіЧіЧі Пі" ( юесесса) і добивали санкціями - а тут дозволяють руйнувати мільйони життів у себе під вікнами , при тому що орда має натхнення і лозунги на їхне знищення..
12.09.2025 13:44 Ответить
12.09.2025 13:44 Ответить
ще й не це отримаєте. трумп не тільки заохочує пуйла продовжувати війну, але й заохочує розширювати її.
проте, не можу не відмітити, шо ви і самі доклалися до цієї ситуації.
12.09.2025 13:44 Ответить
12.09.2025 13:44 Ответить
Респект Сікорському!
12.09.2025 13:48 Ответить
12.09.2025 13:48 Ответить
Да, хутін тепер може їздити світом, бо у самій Америці його приймали з почестями, а мали би арештувати
12.09.2025 13:49 Ответить
12.09.2025 13:49 Ответить
Про шо там говорити... Просто заре до нас прийшла ера шлеперо-зекiв. На Трамповi клейма немае де ставити, стiльки вже на нього вiдкрито кримiнальних справ... А ще скiльки можна смiло на нього iх запроваджувати.
12.09.2025 14:11 Ответить
12.09.2025 14:11 Ответить
Вереск з поля для гольфу у Флориді-"Я дуже незадоволений Сікорським. Я розчарований. Подивимося що буде через 2 тижні"
12.09.2025 13:51 Ответить
12.09.2025 13:51 Ответить
Какая это критика. Сикорский тихо и осторожно намеками жалуется на обстоятельства.

12.09.2025 13:53 Ответить
12.09.2025 13:53 Ответить
Навроцький каже шо Трамп іде правильною дорогою - оприділіться
12.09.2025 13:54 Ответить
12.09.2025 13:54 Ответить
Це називається розділення гілок влади, аам на росії , де "політик" тільки один плюгавий карло-пу, це не зрозуміти..
12.09.2025 14:07 Ответить
12.09.2025 14:07 Ответить
Серйозно? - а політика країни це шо лебідь рак і щука?
12.09.2025 14:09 Ответить
12.09.2025 14:09 Ответить
Вася, "політика", це занадто широкий і беззмістовний термін.
1.Окремі заяви, це "політика заяв", Це стане "офіційною політикою Держави", коли буде узгоджена офіційна плзиція і дії держави між коаліцією у парламенті президентом.
2.Вася,ще раз, вам, на роісії, це не зрозуміти.
12.09.2025 14:15 Ответить
12.09.2025 14:15 Ответить
Гониш?
12.09.2025 14:25 Ответить
12.09.2025 14:25 Ответить
А прикіньте, що би було якби дрони, що табуном залетіли до Пільши були з вибухівкой? так отож
12.09.2025 13:57 Ответить
12.09.2025 13:57 Ответить
Це наступна серія балєту. І не тільки дрони. Буде атака на морські суда і комунікації, буде випадкова Ха101 у Кошице.
Будуть зелені чоловічки у Нарві...
Все ще попереду, підлога. Як ти не уникаєш реалій, вони і тебе наздожинуть
12.09.2025 14:09 Ответить
12.09.2025 14:09 Ответить
Я в Україні, чого мені хвилюватись?
12.09.2025 14:13 Ответить
12.09.2025 14:13 Ответить
Та і то правда, прилетить щось до хати, до хліву переселишся, тобі не звикати..
12.09.2025 14:16 Ответить
12.09.2025 14:16 Ответить
В хлєву, да нє в абідє
12.09.2025 14:17 Ответить
12.09.2025 14:17 Ответить
Як на мене , пан Маккартнi про те ж саме, тiльки другими словами.
12.09.2025 14:19 Ответить
12.09.2025 14:19 Ответить
Польша мала би на весь світ волати як ***** підірвав літак з її елітою, а натомість все про т.з. "волинську трагедію"
12.09.2025 13:57 Ответить
12.09.2025 13:57 Ответить
ЄС і зокрема Польща зайняли позицію: "Це має бути зроблене, але не нашими руками".
12.09.2025 14:04 Ответить
12.09.2025 14:04 Ответить
Тю, проснулись. Ми ж самi про те прохаемо та завiряемо, мовляв, ви тiльки зi зброею вчасно i вдосталь допомагайте.
12.09.2025 14:16 Ответить
12.09.2025 14:16 Ответить
Та Сікорський закликає, а толерасти ЄС ще два роки будуть купувати кацапсячу нафту і газ.
12.09.2025 14:27 Ответить
12.09.2025 14:27 Ответить
Щось мені підказує, шо скоро за поляцами ще хтось буде рахувати скільки залетіло там дронів...і то будуть не українці. Європі варто робити нарешті хоч щось, а не слюні пускати.
12.09.2025 14:33 Ответить
12.09.2025 14:33 Ответить
Читаю напади на Сікорського, дивуюсь тут гавкотні - ДИПЛОМАТ! МІНІСТР! зробив гучну заяву тим паче у бік Рудого ...
Огляніться на укроєрмакосибігу...
12.09.2025 15:33 Ответить
12.09.2025 15:33 Ответить
 
 