Сікорський розкритикував дії Трампа: Мали запровадити санкції, а отримали Аляску

Сікорський критикує дії Трампа щодо Росії

Президент США Дональд Трамп мав запровадити жорсткіші санкції, а не проводити зустріч із диктатором Путіним на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Він наголосив, що варто змінити розрахунки Путіна та переконати, що він не може підкорити Україну "прийнятною ціною".

"А для цього нам потрібно запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Нам потрібно позбавити Росію ресурсів для продовження цієї злочинної війни", - сказав міністр.

У різкому коментарі щодо дій Трампа Сікорський зазначив: "Ми мали запровадити санкції, а замість цього отримали Аляску. І відтоді, як ви кажете, напади посилилися".

Читайте: Шанси на мир в Україні зараз гірші, ніж були до зустрічі на Алясці, - ексрадник Трампа Болтон

+15
Треба було, своїх фермерів відправити на Аляску, хай би заблокували аеропорт…
12.09.2025 13:41 Відповісти
+11
Да, хутін тепер може їздити світом, бо у самій Америці його приймали з почестями, а мали би арештувати
12.09.2025 13:49 Відповісти
+9
Респект Сікорському!
12.09.2025 13:48 Відповісти
....а як би Ви вчинили..коли б поляки..маючі договір з Вами...про ТРАНЗИТ зерна... взяли б і продали б це зерно у Вас... по демпінговим цінам! Може хоч наберетеся розуму... і дізнаєтеся про причини бунту польських фермерів!? Ну неможна ж бути стіль наївним... щоб продовжувати молоти маячню!
показати весь коментар
12.09.2025 13:51 Відповісти
Насправді, я дуже співчуваю польским фермерам., я навіть, хотів зарееєструвати Фонд Допомоги польским фермерам і збирати для них гроші! Але мої громадяни, мене не підтримали...
показати весь коментар
12.09.2025 13:58 Відповісти
.. та ні!! Коли Ви звернулися за рєестрацією фонду і почали викладати свої наміри, то люди побачили...що перед ними стоїть і що воно меле! То тому і відмовили...))) І ніхто не каже..що подібних Вам нема в Україні!!! Навесні 2019 їх було дуже багато... І саме страшне..і зараз їх достатньо!!! Ваш допис ...реальний факт!
показати весь коментар
12.09.2025 14:11 Відповісти
Оболдуй-фарисейюшка якби розумiв, то такого б не писав.
показати весь коментар
12.09.2025 14:05 Відповісти
"Поки поляки мітингують - румуни заробляють" - фраза на агроконференції. На момент мітингів й блокування кордонів доля експорту через польський кордон було 5 %. й ще, що значить демпінгувати? Навіщо його продавати по низькій ціні в Польщі, якщо ти пересік кордон й везеш у порт, де продаси по світовим цінам. Блокування кордонів чиста політика.
показати весь коментар
12.09.2025 14:06 Відповісти
..так так.. Політика!!! Політику можна причепити навіть дітям... Було б бажання... А зрозуміти ПРОСТОГО... що порушення договору..., відверто наглі дії...хамство і інформація для дурнів... що поляки це роблять спеціально....як це трактувати? І чому..коли поляки почепили GPS трекери на всі українські зерновози... почали слідкувати і ловити...все припинолося? Чому зараз ніхто у Польщі не намагається збагрити транзитне зерно ?? І в Румунії також.... Зато всі траси забиті до і від Одеси до Ізмаїлу та портів Дунаю. Бо нема сенсу перти через Польщу і Румунію... ))) Не скинеш по дорозі!!!
показати весь коментар
12.09.2025 14:19 Відповісти
Не страйся, не дійде. До тупого бидла то ніяк не дійде... То вже на клітинному рівні - розвести, надурити, підставити, збрехати... 90-ті безслідно не пройшли.
Потім само ж від того страждає, само пожинає плоди, але не дійде...
показати весь коментар
12.09.2025 14:27 Відповісти
... як би хоч щось допомогло... Та тут і не 90-ті винні. Банальна відсутність аналізу... прорахування майбутніх наслідків... Але тут працює те....про що тут скиглять...))) Колективизм...))) Зроблю я паскудство...щоб КОЛЛЕКТИВ відчув наслідки по повній..))
показати весь коментар
12.09.2025 14:33 Відповісти
А можна десь побачити текст того самого договору - чи ми всі маємо вірити пшецькому сраколизу на слово? 🤣
показати весь коментар
12.09.2025 14:42 Відповісти
.. мені по ...ю... віриш ти чи не віриш!!! Достатньо твого допису і питання...щоб всі побачили...що пише звичайний довбень...навіть не бажавший колись...і зараз розібратися ..чому таке було у тому році з блокуванням українського зерна! Нормальна людина розбирається сама..а не показує свою тупість і ідіотизм!
показати весь коментар
12.09.2025 14:48 Відповісти
В чому смисл продати, як ви кажете "в чорну" по 150$ за тонну зерно, десь по дорозі, якщо можно доїхати ще 100 км (пересікши при цьому декілька митниць) й продати в порту за 220? Який економічний смисл в демпінгу?
Сама жирна ціна формується в порту, а до порта, наприклад Одеси дешевше залізницею привезти зерно з Ковеля ніж машиною в Польшу.
вивести на експорт весь той обїем зерна, який збирає Україна може тільки "глибока вода". Тому як тільки, відкрилися порти на Чорному морі, то відразу зникло українське зерно в Польші. Доречі, цього року, це вже викличе проблеми у польських переробників, бо у них не урожай, плюс є українська заборона на вивіз сої та репака, відповідно польським переробникам немає де брати сировину
показати весь коментар
12.09.2025 14:45 Відповісти
... а поняття..миттева вигода Вам відома? Кому... продають зерно в Україні... Хто його купує... Хто його вивозить... і ЯК ФОРМУЄТЬСЯ ЦІНА.... Ви знаєте? Вам приклад!!! Е такий концерн..ТЕМU називається... Поцікавтеся їх стилем роботи і розрахунками..діями і досягненнясм міліардних статків.... І все це накладіть на наше ЗЕРНО. І відчуйте сьогоденну нашу різницю...між словом підприємець і торгаш. І коли витрати на митниці... транзит..завантаження... розвантаження... ( і чекання на отримання заробітку) ..а його ніхто наперед не дає... принесуть кілька відсотків прибутку... то краще цю вигоду отримати зараз...тут ..і швидко.! Оце принцип наших торгашів.
показати весь коментар
12.09.2025 14:57 Відповісти
Так, мені відомо, бо працюю в сфері агро. Й тут ви гарний приклад навели з меттевою вигодою. Так ось, якщо укр. аграрій (фермер) хоче миттеву вигоду, то він продасть зерно "з поля" в Україні.
Але якщо він вже вирішив його кудись вести, то йому вигідніше довести до порту (ну максимум, на кордоні України з Польшою) ніж пройти 95 % шляху, понести колосальні витрати , й втрати 40 % прибутку, чи були такі випадки, думаю що так, але не масові.
А ось те, що українські компанії могли заключати договори на вигідніших умовах ніж польські фермери (за рахунок об"єму) - вірю, але це ринок, й це питання до польських операторів портів
показати весь коментар
12.09.2025 15:07 Відповісти
..а як договір ..підписаний українською компанією на вигіднійших...ніж поляками умовами...заставив ??!!! українських продавців.. скидати зерно у Польщі...по ціні нижче ..ніж польська? Там діяли такі ж бариги польські..як і наші. І НІЯКИХ цілей доставляти зерно у порти... викручувати прибуток... рахувати видатки... безпеку... шанси у них не було. Не сумніваюся... що це зерно потім пішло під виглядом польського далі... А бунтували ті ж аграрії польські..як і наші... Як наші продають з поля... Так і ті ..продають з поля. І Ви... людина зі сфери агро це дуже добре розумієте. На польському ринку появився недоброзичливий іноземний конкурент. І беззаконний. От і всі результати дій! А скоти..це перенесли на політичний рівень. І ворог потер рученята...від спостерігання за українським дурноголовим нарІдом...який не побачив ..чи не хотів бвчити реальність.
показати весь коментар
12.09.2025 15:19 Відповісти
Ладно, бачу що в дечому ми з вами прийшли до спільних точок:
що діяли не тільки укр. компанії но й польські
це перенесли на політичний рівень на радість ворогу
що це зерно потім пішло під виглядом польського.

ТОму, пропоную припинити дискусію й розійтись.
показати весь коментар
12.09.2025 15:33 Відповісти
так воно і було. Дякую. Бо моє дилетантське розуміння ситуації було далеко від загальних знань агробізнесу... Але висновок один. Хочеш зрозуміти причини... проаналізуй і подумай. Може вони і помилкові..але є час їх виправити і зрозуміти. Все правильне лежить на поверхні!
показати весь коментар
12.09.2025 15:44 Відповісти
... і питання!!??? А чи багато Ви знаєте фермерів..які працюють від посадити..і до продати КІНЦЕВОМУ ? Між фермером і кінцевим... 150 посередників...І перепони..від митниці..до безпеки...і гарантії отримати зароблене!!!
показати весь коментар
12.09.2025 15:23 Відповісти
Ти знаєш, на відміну від вашого карло-пу, польські політики команди ні іермерам, ні будь кому роздавати не можуть.
А от знайти гроші для підкупу "фермерів" ваш карло-пу як два польця об асфальт може
показати весь коментар
12.09.2025 14:04 Відповісти
Може у Сікорського телефон в потягу підрізали, коли він до києва їхав? А то його дописи щось сильно безстрашні останім часом.
показати весь коментар
12.09.2025 13:43 Відповісти
Сікорський голова МЗС й тому, з огляду як на його посаду, щодо Трампа справді добрий тролліг Ви краще на українського кишенькововго ЄрмакоСибігу тролили .
показати весь коментар
12.09.2025 15:22 Відповісти
Краще, жар загрібати чужими руками. Тому я не дивуюсь, коли Кошта (президент Португалії) каже що він думає про Трампа (бо Португалія не в такому залежному становищі) та всіляко цілують в дупу Трампа українські можновладці (бо поки до нас йдуть залишки зброї виділиних ще при Байдені), то ми змушені тішиит его президента США.
А ось такі заяви від поляків приємно дивують.
показати весь коментар
12.09.2025 15:44 Відповісти
Невже політичні толерасти серйозно вирішили штовхати світ до zуіциду ???
Колись через агресію в Афганістан не церемонились з "ЧіЧіЧі Пі" ( юесесса) і добивали санкціями - а тут дозволяють руйнувати мільйони життів у себе під вікнами , при тому що орда має натхнення і лозунги на їхне знищення..
показати весь коментар
12.09.2025 13:44 Відповісти
ще й не це отримаєте. трумп не тільки заохочує пуйла продовжувати війну, але й заохочує розширювати її.
проте, не можу не відмітити, шо ви і самі доклалися до цієї ситуації.
показати весь коментар
12.09.2025 13:44 Відповісти
Про шо там говорити... Просто заре до нас прийшла ера шлеперо-зекiв. На Трамповi клейма немае де ставити, стiльки вже на нього вiдкрито кримiнальних справ... А ще скiльки можна смiло на нього iх запроваджувати.
показати весь коментар
12.09.2025 14:11 Відповісти
Вереск з поля для гольфу у Флориді-"Я дуже незадоволений Сікорським. Я розчарований. Подивимося що буде через 2 тижні"
показати весь коментар
12.09.2025 13:51 Відповісти
Какая это критика. Сикорский тихо и осторожно намеками жалуется на обстоятельства.

показати весь коментар
12.09.2025 13:53 Відповісти
Навроцький каже шо Трамп іде правильною дорогою - оприділіться
показати весь коментар
12.09.2025 13:54 Відповісти
Це називається розділення гілок влади, аам на росії , де "політик" тільки один плюгавий карло-пу, це не зрозуміти..
показати весь коментар
12.09.2025 14:07 Відповісти
Серйозно? - а політика країни це шо лебідь рак і щука?
показати весь коментар
12.09.2025 14:09 Відповісти
Вася, "політика", це занадто широкий і беззмістовний термін.
1.Окремі заяви, це "політика заяв", Це стане "офіційною політикою Держави", коли буде узгоджена офіційна плзиція і дії держави між коаліцією у парламенті президентом.
2.Вася,ще раз, вам, на роісії, це не зрозуміти.
показати весь коментар
12.09.2025 14:15 Відповісти
Гониш?
показати весь коментар
12.09.2025 14:25 Відповісти
А прикіньте, що би було якби дрони, що табуном залетіли до Пільши були з вибухівкой? так отож
показати весь коментар
12.09.2025 13:57 Відповісти
Це наступна серія балєту. І не тільки дрони. Буде атака на морські суда і комунікації, буде випадкова Ха101 у Кошице.
Будуть зелені чоловічки у Нарві...
Все ще попереду, підлога. Як ти не уникаєш реалій, вони і тебе наздожинуть
показати весь коментар
12.09.2025 14:09 Відповісти
Я в Україні, чого мені хвилюватись?
показати весь коментар
12.09.2025 14:13 Відповісти
Та і то правда, прилетить щось до хати, до хліву переселишся, тобі не звикати..
показати весь коментар
12.09.2025 14:16 Відповісти
В хлєву, да нє в абідє
показати весь коментар
12.09.2025 14:17 Відповісти
Як на мене , пан Маккартнi про те ж саме, тiльки другими словами.
показати весь коментар
12.09.2025 14:19 Відповісти
Польша мала би на весь світ волати як ***** підірвав літак з її елітою, а натомість все про т.з. "волинську трагедію"
показати весь коментар
12.09.2025 13:57 Відповісти
ЄС і зокрема Польща зайняли позицію: "Це має бути зроблене, але не нашими руками".
показати весь коментар
12.09.2025 14:04 Відповісти
Тю, проснулись. Ми ж самi про те прохаемо та завiряемо, мовляв, ви тiльки зi зброею вчасно i вдосталь допомагайте.
показати весь коментар
12.09.2025 14:16 Відповісти
Та Сікорський закликає, а толерасти ЄС ще два роки будуть купувати кацапсячу нафту і газ.
показати весь коментар
12.09.2025 14:27 Відповісти
Щось мені підказує, шо скоро за поляцами ще хтось буде рахувати скільки залетіло там дронів...і то будуть не українці. Європі варто робити нарешті хоч щось, а не слюні пускати.
показати весь коментар
12.09.2025 14:33 Відповісти
Читаю напади на Сікорського, дивуюсь тут гавкотні - ДИПЛОМАТ! МІНІСТР! зробив гучну заяву тим паче у бік Рудого ...
Огляніться на укроєрмакосибігу...
показати весь коментар
12.09.2025 15:33 Відповісти
 
 