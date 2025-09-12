Сікорський розкритикував дії Трампа: Мали запровадити санкції, а отримали Аляску

Президент США Дональд Трамп мав запровадити жорсткіші санкції, а не проводити зустріч із диктатором Путіним на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Він наголосив, що варто змінити розрахунки Путіна та переконати, що він не може підкорити Україну "прийнятною ціною".

"А для цього нам потрібно запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Нам потрібно позбавити Росію ресурсів для продовження цієї злочинної війни", - сказав міністр.

У різкому коментарі щодо дій Трампа Сікорський зазначив: "Ми мали запровадити санкції, а замість цього отримали Аляску. І відтоді, як ви кажете, напади посилилися".

