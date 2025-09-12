Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, с большой вероятностью, задержан, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что человека, которого подозревают в убийстве его соратника, консервативного блогера Чарли Кирка, уже задержали.
Об этом он сказал в эфире Fox News, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что, с высокой степенью уверенности, мы задержали его. Он задержан", - отметил он.
По словам американского лидера, кто-то "очень близкий к нему сдал его".
Президент США добавил, что задержать предполагаемого стрелка помог пастор. Он надеется, что подозреваемый, если его признают виновным, получит смертную казнь.
Подозреваемый находится в отделении полиции, резюмировал Трамп.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало видео побега предполагаемого стрелка с места убийства Кирка.
По данным ФБР, мужчина поднялся на крышу около 12:00 по местному времени. После того как предполагаемый стрелок убил Кирка, он прыгнул и убежал.
Напомним, 10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты. Впоследствии Трамп сообщил, что тот умер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну кого ж звинуватити.не кремль же ж.
Пастор явно MAGAічний. Мабуть голосував за Трампа)
трамп, двічі недострелений....
расист, це освічена людина, що розуміє та відрізняє людей по расам!
я розумію, та відрізняю людей по расам.
так! ми різні!
я, расист?
в сша, люди настільки ********* від своєї ситості та "демократії", що відмовились від законів біології!!!!
то, жріть один одного, саме на цьому!
до речі!
за своїми поглядами, я республіканець.
останній, афігенний президент, це рейган!!!!
останній, афігенний республіканець, це мак кейн!
Він зізнався у вбивстві Кірка своєму батькові, а той вже повідомив правоохоронцям, самостійно утримуючи сина до прибуття копів. (c)