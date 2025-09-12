РУС
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, с большой вероятностью, задержан, - Трамп

кирк,трамп,чарли

Президент США Дональд Трамп заявил, что человека, которого подозревают в убийстве его соратника, консервативного блогера Чарли Кирка, уже задержали.

Об этом он сказал в эфире Fox News, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что, с высокой степенью уверенности, мы задержали его. Он задержан", - отметил он.

По словам американского лидера, кто-то "очень близкий к нему сдал его".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соратник Трампа Чарли Кирк, который ранее критиковал помощь Украине и Зеленского, умер от огнестрельного ранения. ВИДЕО 18+

Президент США добавил, что задержать предполагаемого стрелка помог пастор. Он надеется, что подозреваемый, если его признают виновным, получит смертную казнь.

Подозреваемый находится в отделении полиции, резюмировал Трамп.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало видео побега предполагаемого стрелка с места убийства Кирка.

По данным ФБР, мужчина поднялся на крышу около 12:00 по местному времени. После того как предполагаемый стрелок убил Кирка, он прыгнул и убежал.

Читайте также: Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой

Напомним, 10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты. Впоследствии Трамп сообщил, что тот умер.

