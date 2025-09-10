РУС
Новости Покушение на Чарли Крика в США
32 839 322

Соратник Трампа Чарли Кирк, ранее критиковавший помощь Украине и Зеленскому, умер от огнестрельного ранения. ВИДЕО 18+

10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты.

Об этом пишут Fox News, NBC News и The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, Кирка ранили в шею. Его госпитализировали, состояние оценивается как критическое.

Он провел около 20 минут презентации, когда свидетели услышали выстрелы из соседнего здания.

Нападавшего задержали. Пресс-секретарь университета Эллен Тринор говорит, что он не был студентом.

В сети распространяется видео с моментом попадания - чувствительные кадры 18+.

Тем временем президент США Дональд Трамп призвал молиться за пострадавшего.

"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого подстрелили. Замечательный человек со всех сторон. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ его!" - написал он.

Чарли Кирк - в США стреляли в союзника Трампа: детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в X: "Помолитесь за Чарли Кирка, действительно хорошего человека и молодого отца".

Впоследствии Трамп сообщил, что Кирк умер: "Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не имел сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем сочувствие его прекрасной жене!"

Заявления Чарли Кирка об Украине

Чарли Кирк - американский политический активист, блогер и ведущий подкаста The Charlie Kirk Show.

Он является сторонником республиканских идей и известен своей деятельностью в защиту консервативных взглядов, критикой "либеральных" идей и призывами к прекращению финансовой помощи Украине со стороны США.

Он также заявлял, что якобы это Владимир Зеленский мешает наступлению мира и якобы является "полным диктатором".

После скандала в Овальном кабинете в феврале Чарли Кирк присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "неблагодарным капризным ребенком, ответственным за гибель 1 млн человек".

"Украина никогда не победит Россию - сколько бы денег или оружия мы им не дали. Украина глубоко коррумпирована, и мы не имеем представления, куда идут деньги и кто их выкачивает. Вдобавок ко всему, военные цели Украины включают захват таких регионов, как Крым, регионов, которые этнически русские, говорят на русском языке и хотят быть частью России", - говорил союзник Трампа.

Топ комментарии
+87
"Він провів близько 20 хвилин презентації, коли свідки почули постріли з сусідньої будівлі."

Мабудь таку хєрню ніс, шо в когось нерви не витримали...
10.09.2025 23:00 Ответить
+49
ти телепень, у трампа є можливість ввести санкції проти росії, але він зустрічається з ****** та тагне час
в нього є можливість зупинити російську машину вбивст українців.

Але весь час він дає 2 тижні, 50 діб. він глузує з українців
10.09.2025 23:17 Ответить
+47
трамп, ліцемер - бо він хайпується на вбивсті дивчини. У той час коли по Україні літять сотні шахедов та ракети вбиваючі дітчок трамп показує фото з ****** у Білому домі.
10.09.2025 23:12 Ответить
мабуть теж хотів щоб вухо відстрелили для підняття рейтингу . але щось пішло не так
11.09.2025 09:06 Ответить
ну і йух з ним
11.09.2025 09:09 Ответить
Непогане ПОПЕРЕДЖЕННЯ трампону, методи кгб НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ!!! Ще й скавучатимуть на ввесь світ "ето нє мі, ето Украіна".... А НЕДОУМОК трампон тепер НЕ ДАСТЬ ДАЛЕКОБІЙНІ РАКЕТИ УКРАЇНІ!!! ЗАСЦИТЬ, СТАРА ГНИДА, бо "жіть хоцца"....
11.09.2025 09:10 Ответить
Съездил Чарли на Урал. Там его медведь задрал. А в больнице - нету марли. Оттого и умер Чарли.
11.09.2025 09:19 Ответить
Вбивцю ще не зловили. За іронією долі на момент вбивства Кірк говорив про трансгендерів. Але можливо так і було задумано.
11.09.2025 09:22 Ответить
правильно він про них говорив, і за чорних, і за муслімів, і за все
11.09.2025 09:27 Ответить
Мабуть, той, хто стріляв, був чорношкірим геєм. )
11.09.2025 10:01 Ответить
А от не треба було відкривати свого поганого рота на тих, хто пройшов концтабір нацистів: Джорджа Сороса і Степана Бандеру.
11.09.2025 09:25 Ответить
Сорос не був у концтаборі.
11.09.2025 09:31 Ответить
Ок, він пройшов Холокост під окупацією нацистів, це мало що змінює - все одно не варто на таких людей свою крякалку роззявати.
11.09.2025 09:35 Ответить
Щоб ви розуміли, в Америці ті люди, котрі зараз радіють з вбивства Кірка, теж самі люди, котрі вчора виправдовували чорношкірого вбивцю Ірини в метро. Чи ви хочете бути з такими в одному ряду?
11.09.2025 09:33 Ответить
58% американців виправдовували вбивцю Ірини в метро? Щось не віриться в цю байку...
11.09.2025 09:39 Ответить
Виправдовували вбивцю?? Не гони так, яким чином його можна виправдовувати? Хоч один аргумент на виправдання?
11.09.2025 09:51 Ответить
трамп призвав домовиться з вбивцею? червону дорожку , перемовини, він хоче миру... все це зробив по схемє?
11.09.2025 09:34 Ответить
Мабуть саме це мав на увазі трамп, коли писав, Почалося.
11.09.2025 09:38 Ответить
Неужели начнется всенародное веселье на полгода, как с египетской акулой.
11.09.2025 09:49 Ответить
Ви маєте на увазі ту акулу, яка зжерла кацапа? То була хороша, правильна акула. А вас це образило? Ви - кацап?
11.09.2025 09:56 Ответить
Вбити могли і "свої" - задля закріплення в свідомості людей ідей ультраправих республіканців, які пропагував цей молодик і які сповідує оточення Трампа. Бо останнім часом схоже в суспільстві з'явилися сумніви в правильному виборі.
11.09.2025 09:55 Ответить
Молитви таких аморальних покидьків як Трамп і його прихильників Бог не приймає! Смерть українських і палестинських дітей не проходить безкарно.
11.09.2025 10:01 Ответить
А смерть детей Израиля?
11.09.2025 10:08 Ответить
То була рука Божа!
11.09.2025 10:03 Ответить
