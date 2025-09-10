Соратник Трампа Чарли Кирк, ранее критиковавший помощь Украине и Зеленскому, умер от огнестрельного ранения. ВИДЕО 18+

10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты.

Об этом пишут Fox News, NBC News и The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, Кирка ранили в шею. Его госпитализировали, состояние оценивается как критическое.

Он провел около 20 минут презентации, когда свидетели услышали выстрелы из соседнего здания.

Нападавшего задержали. Пресс-секретарь университета Эллен Тринор говорит, что он не был студентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенат США призвал Трампа усилить давление на Путина и ввести санкции против РФ

В сети распространяется видео с моментом попадания - чувствительные кадры 18+.

Тем временем президент США Дональд Трамп призвал молиться за пострадавшего.

"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого подстрелили. Замечательный человек со всех сторон. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ его!" - написал он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в X: "Помолитесь за Чарли Кирка, действительно хорошего человека и молодого отца".

Впоследствии Трамп сообщил, что Кирк умер: "Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не имел сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем сочувствие его прекрасной жене!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

Заявления Чарли Кирка об Украине

Чарли Кирк - американский политический активист, блогер и ведущий подкаста The Charlie Kirk Show.

Он является сторонником республиканских идей и известен своей деятельностью в защиту консервативных взглядов, критикой "либеральных" идей и призывами к прекращению финансовой помощи Украине со стороны США.

Он также заявлял, что якобы это Владимир Зеленский мешает наступлению мира и якобы является "полным диктатором".

После скандала в Овальном кабинете в феврале Чарли Кирк присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "неблагодарным капризным ребенком, ответственным за гибель 1 млн человек".

"Украина никогда не победит Россию - сколько бы денег или оружия мы им не дали. Украина глубоко коррумпирована, и мы не имеем представления, куда идут деньги и кто их выкачивает. Вдобавок ко всему, военные цели Украины включают захват таких регионов, как Крым, регионов, которые этнически русские, говорят на русском языке и хотят быть частью России", - говорил союзник Трампа.

Также читайте: Трамп требует смертной казни для убийцы украинской беженки Заруцкой в США