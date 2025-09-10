УКР
Соратник Трампа Чарлі Кірк, який раніше критикував допомогу Україні та Зеленського, помер від вогнепального поранення. ВIДЕО 18+

10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка — праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти.

Про це пишуть Fox NewsNBC News та The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Кірка поранили в шию. Його шпиталізували, стан оцінюють як критичний. 

Він провів близько 20 хвилин презентації, коли свідки почули постріли з сусідньої будівлі.

Нападника затримали. Речниця університету Еллен Трінор каже, що він не був студентом.

У мережі шириться відео з моментом влучання – чутливі кадри 18+.

Тим часом президент США Дональд Трамп закликав молитися за постраждалого.

"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого підстрелили. Чудова людина з усіх боків. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЙОГО!" - написав він.

Чарлі Кірк - у США стріляли в союзника Трампа: деталі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс написав у X: "Помоліться за Чарлі Кірка, справді хорошу людину і молодого батька".

Згодом Трамп повідомив, що Кірк помер: "Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не мав серця молоді краще, ніж Чарлі. Його любили і шанували ВСІ, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!"

Заяви Чарлі Кірка про Україну

Чарлі Кірк — американський політичний активіст, блогер і ведучий подкасту The Charlie Kirk Show.

Він є прихильником республіканських ідей та відомий своєю діяльністю на захист консервативних поглядів, критикою "ліберальних" ідей та закликами до припинення фінансової допомоги Україні з боку США.

Він також заявляв, що нібито це Володимир Зеленський заважає настанню миру та начебто є "повним диктатором". 

Після скандалу в Овальному кабінеті у лютому Чарлі Кірк долучився до критики президента України Володимира Зеленського, назвавши його "невдячною вередливою дитиною, відповідальною за загибель 1 млн людей".

"Україна ніколи не переможе Росію — скільки б грошей чи зброї ми їм не дали. Україна глибоко корумпована, і ми не маємо уявлення, куди йдуть гроші та хто їх викачує. На додачу до всього, воєнні цілі України включають захоплення таких регіонів, як Крим, регіонів, які етнічно російські, розмовляють російською мовою та хочуть бути частиною Росії", - казав союзник Трампа. 

+90
"Він провів близько 20 хвилин презентації, коли свідки почули постріли з сусідньої будівлі."

Мабудь таку хєрню ніс, шо в когось нерви не витримали...
10.09.2025 23:00 Відповісти
+54
ти телепень, у трампа є можливість ввести санкції проти росії, але він зустрічається з ****** та тагне час
в нього є можливість зупинити російську машину вбивст українців.

Але весь час він дає 2 тижні, 50 діб. він глузує з українців
10.09.2025 23:17 Відповісти
+49
трамп, ліцемер - бо він хайпується на вбивсті дивчини. У той час коли по Україні літять сотні шахедов та ракети вбиваючі дітчок трамп показує фото з ****** у Білому домі.
10.09.2025 23:12 Відповісти
Нехай це відео подивиться той,що прострелив вухо рижому діду і хай йому стане соромно.
11.09.2025 08:07 Відповісти
Визитку Яроша нашли?
11.09.2025 08:14 Відповісти
Це "робота" єрмачків.... напевно...
Кірк шельмував корупцію в Україні
11.09.2025 11:22 Відповісти
Яка сумна новина!
11.09.2025 08:15 Відповісти
11.09.2025 08:24 Відповісти
Гарний постріл. Наглядний приклад всім хто захоче постріляти по рудому доні.
11.09.2025 08:24 Відповісти
Це парадоксально, що прихильники демократів, вони ж ліберали і пацифісти, банально вбивають або намагаються вбити всіх своїх опонентів.
11.09.2025 08:33 Відповісти
А республіканці очікували, що вони будуть вбивати сенаторів-демократів і їх за це по голівці погладять? Ковтайте відповідь тепер.
11.09.2025 09:29 Відповісти
Жодної свободи ворогам свободи.
11.09.2025 11:22 Відповісти
Трумп приготуватися.
11.09.2025 08:34 Відповісти
Незабаром Лі Харві Освальд 2.0 вийде на сцену. Чекаємо
11.09.2025 08:36 Відповісти
який ти молодець . між молитвами за Трампа і цілуванням його дупи ще встигаєш щось тут писати
11.09.2025 09:09 Відповісти
Туди і дорога...якби ще хтось допоміг трампу її пройти в один кінець...
11.09.2025 08:45 Відповісти
мабуть теж хотів щоб вухо відстрелили для підняття рейтингу . але щось пішло не так
11.09.2025 09:06 Відповісти
ну і йух з ним
11.09.2025 09:09 Відповісти
Непогане ПОПЕРЕДЖЕННЯ трампону, методи кгб НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ!!! Ще й скавучатимуть на ввесь світ "ето нє мі, ето Украіна".... А НЕДОУМОК трампон тепер НЕ ДАСТЬ ДАЛЕКОБІЙНІ РАКЕТИ УКРАЇНІ!!! ЗАСЦИТЬ, СТАРА ГНИДА, бо "жіть хоцца"....
11.09.2025 09:10 Відповісти
Съездил Чарли на Урал. Там его медведь задрал. А в больнице - нету марли. Оттого и умер Чарли.
11.09.2025 09:19 Відповісти
Вбивцю ще не зловили. За іронією долі на момент вбивства Кірк говорив про трансгендерів. Але можливо так і було задумано.
11.09.2025 09:22 Відповісти
правильно він про них говорив, і за чорних, і за муслімів, і за все
11.09.2025 09:27 Відповісти
Мабуть, той, хто стріляв, був чорношкірим геєм. )
11.09.2025 10:01 Відповісти
А от не треба було відкривати свого поганого рота на тих, хто пройшов концтабір нацистів: Джорджа Сороса і Степана Бандеру.
11.09.2025 09:25 Відповісти
Сорос не був у концтаборі.
11.09.2025 09:31 Відповісти
Ок, він пройшов Холокост під окупацією нацистів, це мало що змінює - все одно не варто на таких людей свою крякалку роззявати.
11.09.2025 09:35 Відповісти
Щоб ви розуміли, в Америці ті люди, котрі зараз радіють з вбивства Кірка, теж самі люди, котрі вчора виправдовували чорношкірого вбивцю Ірини в метро. Чи ви хочете бути з такими в одному ряду?
11.09.2025 09:33 Відповісти
58% американців виправдовували вбивцю Ірини в метро? Щось не віриться в цю байку...
11.09.2025 09:39 Відповісти
Виправдовували вбивцю?? Не гони так, яким чином його можна виправдовувати? Хоч один аргумент на виправдання?
11.09.2025 09:51 Відповісти
Багато. Мабуть ви не читали і не дивились. Чорні кажуть що мають право на агресію. Бо їх постійно принижує вайт супрімесі. А ще збирали кошти вбивці. Банку ту закрили. Але факт. Туди накидали багато.
11.09.2025 10:50 Відповісти
Мають право вбивати білих дівчат??? Це вони серйозно? Пздць, вони там ******* расити, чи як?
11.09.2025 11:31 Відповісти
трамп призвав домовиться з вбивцею? червону дорожку , перемовини, він хоче миру... все це зробив по схемє?
11.09.2025 09:34 Відповісти
Мабуть саме це мав на увазі трамп, коли писав, Почалося.
11.09.2025 09:38 Відповісти
Неужели начнется всенародное веселье на полгода, как с египетской акулой.
11.09.2025 09:49 Відповісти
Ви маєте на увазі ту акулу, яка зжерла кацапа? То була хороша, правильна акула. А вас це образило? Ви - кацап?
11.09.2025 09:56 Відповісти
Вбити могли і "свої" - задля закріплення в свідомості людей ідей ультраправих республіканців, які пропагував цей молодик і які сповідує оточення Трампа. Бо останнім часом схоже в суспільстві з'явилися сумніви в правильному виборі.
11.09.2025 09:55 Відповісти
Ультраправі це нацисти. Він був проти расизму.
11.09.2025 10:17 Відповісти
Зовсім не обов'язково, ******* ультраправі - значно ширше поняття. Почитайте про нього в англомовній Wikipedia - там повний букет типових ультраконсервативних антидемократичних поглядів, до речі щодо расизму - теж. Пропаганда таких ідей небезпечна для суспільства, світ має досвід 30-40 років минулого століття. Звичайно, вбивство не метод як в забороні ідей, як і в використанні задля популяризації.
11.09.2025 10:41 Відповісти
Молитви таких аморальних покидьків як Трамп і його прихильників Бог не приймає! Смерть українських і палестинських дітей не проходить безкарно.
11.09.2025 10:01 Відповісти
А смерть детей Израиля?
11.09.2025 10:08 Відповісти
Україна на Росію не нападала. А Хамас на Ізраїль напав. Тому порівнювати палестинські жертви і українські - російська підміна понять
11.09.2025 11:19 Відповісти
То була рука Божа!
11.09.2025 10:03 Відповісти
Ще би іпанатку Грін хтось утихомирив.
11.09.2025 10:13 Відповісти
Какой дебил генерирует заголовки на Цензоре?. Напишите как есть - убили такого то поца.
11.09.2025 10:19 Відповісти
пздц котенку, більш в тапки срати не буде)
11.09.2025 10:52 Відповісти
Ви тут що, геть дупля не відбиваєте , як нормальним тіпам прийдеться відгрібти за дебільну писанину більшості коментаторів? І скільки здохне ні за цапову душу таких хлопців, що я би не поміняв кожного з них і на сотню вас? Ну, трясця, зрозумійте, що інтернет моніториться.
11.09.2025 11:06 Відповісти
Справжніх коментаторів тут обмаль, більшостю російські тролі. Завдання - посварити Штати з Україною. Звісно є і українські дебіли, але їх кількість обмежана. А де дебілів немає?
11.09.2025 11:25 Відповісти
усі хто глузує з цього цинічного убивства кончені придурки, Чарлі Кірк був людиною з беликої букви
11.09.2025 11:14 Відповісти
Теж в цьому переконаний. Це вбивство підле, добре підготовлене, вбивця безслідно зник. А так вбивають тільки порядних і чесних людей
11.09.2025 11:27 Відповісти
Самокатом же ж до штатів не доїдеш же!
11.09.2025 11:30 Відповісти
