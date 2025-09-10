УКР
Новини Вбивство українки в США
3 034 37

Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Заруцької в США

Президент США Дональд Трамп наполягає на смертній карі для вбивці 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Про це він написав у своїй соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана "швидкому" судовому розгляду і засуджена лише до СМЕРТНОЇ КАРИ. Іншого варіанту бути не може!" - додав Трамп.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

Топ коментарі
+11
"ТРАМПЛО" .А ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ НІГЕРОМ. КОТРИЙ ВБИВ УКРАЇНКУ І РАШИСТСЬКИМ ВБИВЦЕЮ КУЙЛОМ,ПО НАКАЗУ КОТРОГО, ВБИТО СОТНІ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ....???СУЧИЙ ПЕС...
показати весь коментар
10.09.2025 16:19 Відповісти
+8
Ораньжевая мразь использует смерть украинки в своих политических игрищах.
показати весь коментар
10.09.2025 16:16 Відповісти
+8
твій корефан валодья вбиває жінок та дітей цілими сім'ями... прояви послідовність!...
показати весь коментар
10.09.2025 16:23 Відповісти
Ораньжевая мразь использует смерть украинки в своих политических игрищах.
показати весь коментар
10.09.2025 16:16 Відповісти
Адміністрація Трампа готує приз у вигляді поновлення співпраці для тих, хто вбив сотні тисяч українців. Це вже не лицемірство, а огидний цинізм.
показати весь коментар
10.09.2025 16:20 Відповісти
Слухай які б не були мотиви для нього, те що того негра жорстко накажуть, буде для іншим уроком, якщо б це зійшло з рук, як часто буває копи могли навіть його не шукати, то таких випадків б ставало більше
показати весь коментар
10.09.2025 16:52 Відповісти
Кацапская мразь осталась в прошлом. Ей комфортно в болоте двадцателетней давности. И почему кацапская сволота так любит помахивать флагами США и Великобритании ?
показати весь коментар
10.09.2025 17:26 Відповісти
хоч у цій біді висловив щось раціональне
показати весь коментар
10.09.2025 16:17 Відповісти
Але чомусь не згадав, яка тварина (друг валодья) змусила "прекрасну молоду дівчину з України приїхати до Америки в пошуках миру і безпеки".
показати весь коментар
10.09.2025 16:46 Відповісти
"Вспомнить все" . Это бывает только в фантастических фильмах, да и там очень трудно "вспомнить все" И не обязательно ляпнуть ведро своего дерьма в чужую тарелку меда.
показати весь коментар
10.09.2025 17:30 Відповісти
Рейтинги собі підіймає. Грає на емоціях мага лохторату. Ні за що він більше не переживає. Навіть на смертну кару для цього покидька йому начхати. До речі, він як посадова особа, не може втручатись у судову гілку влади і вимагати швидкого процесу і виносити вирок у вигляді смертної кари.
показати весь коментар
10.09.2025 18:03 Відповісти
він психічно хвора людина, не Трамп, отже навіть не підсудний
показати весь коментар
10.09.2025 16:17 Відповісти
"ТРАМПЛО" .А ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ НІГЕРОМ. КОТРИЙ ВБИВ УКРАЇНКУ І РАШИСТСЬКИМ ВБИВЦЕЮ КУЙЛОМ,ПО НАКАЗУ КОТРОГО, ВБИТО СОТНІ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ....???СУЧИЙ ПЕС...
показати весь коментар
10.09.2025 16:19 Відповісти
Ніякої різниці, тому його лицемірство просто огидне. Він цинічно використовує загибель української дівчини. Забуло тако. як перед вбивцею стелило червону доріжку?
показати весь коментар
10.09.2025 16:44 Відповісти
Ай яйяйяй убили нєгра
показати весь коментар
10.09.2025 16:19 Відповісти
У Північній Кароліні є смертна кара.
показати весь коментар
10.09.2025 16:19 Відповісти
Реальне проблеми життя в США, проявилися у кривавій різні, дівчинки з Мирної України!!! Реалії сьогодення США, а Трамп в ресторані, показує Американцям, якусь маячню, про БЕЗПЕЧНЕ і ЩАСЛИВЕ життя Американців!!
показати весь коментар
10.09.2025 16:20 Відповісти
шизоїдні маніяки є всюди
нашій дитині не пощастило зустрітися із цією потворою
показати весь коментар
10.09.2025 16:24 Відповісти
саме так виглядає лицемірство - вбити того у кого немає ядерної зброї, а той хто вбиває тисячі українців він хоче торгувати та вести перемовини
показати весь коментар
10.09.2025 16:23 Відповісти
твій корефан валодья вбиває жінок та дітей цілими сім'ями... прояви послідовність!...
показати весь коментар
10.09.2025 16:23 Відповісти
А тій ТВАРИНІ що вбила ракетами тисячі українок червону доріжку
показати весь коментар
10.09.2025 16:24 Відповісти
Зазомбованим українцям раджу подивитись сьогоднішє Кофе с Любарским. Там він в подробицях розказує про трухляву судійську систему США, про роль демократів в кримінілізаціі країни. Та відповідає на питання "Чому американці обрали Трампа". А ви і далі вибирайте піськограїв для "щоб поржати" PS: Хворим на TDS (Trump derangement syndrome) вже нічого не допоможе.
показати весь коментар
10.09.2025 16:30 Відповісти
Бачу чомусь російськомовні емігранти в США в захваті від Трампа, так як і він насправді ненавидять не демократів як партію, а демократію. Дуже тхне рашею-парашею.
показати весь коментар
10.09.2025 17:35 Відповісти
Негри в метро не питали Заруцьку хто вона і звідки. Чорні просто вбили білу жінку в метро. До України це вбивство не має жодного стосунку! Це вбивство на грунті "чорного расизму", який виростили і виплекали обамівські "демократи" в США. Трамп свідомо переводить стрілки на "біженку з України", бо інакше потрібно буде відверто вказати на гібридну расову війну в Америці. У Деменція "кишка тонка"...
показати весь коментар
10.09.2025 16:30 Відповісти
То шо він вимагає за смерть українки це добре. А, чого нічого не вимагає за смерть українських дітей та сотні тисяч українців?
показати весь коментар
10.09.2025 16:31 Відповісти
В даному випадку на українських дітях для нього складніше набрати "політичні бали". Сподіваюсь ви ж не думаєте, що йому насправді не байдуже і на вбиту українську дівчину і на дітей?
показати весь коментар
10.09.2025 16:45 Відповісти
Ну тут я з вами згоден.
показати весь коментар
10.09.2025 16:48 Відповісти
Бажано на не зовсім справному "електричному стільці"!!!
показати весь коментар
10.09.2025 16:41 Відповісти
Декарлос Браун-младший
Так он не только псих но и черный BLM
показати весь коментар
10.09.2025 16:45 Відповісти
А він, Трамп, точно дурнуватий.

Він не може нічого вимагати (чи висловлювати якісь побажання) від суду.

Адже у США суд -- незалежна гілка влади. Яка, власне, й самого "трампа" може взяти за барки, якщо він учинить якесь правопорушення.

США перетворюється на світове посміховисько...
показати весь коментар
10.09.2025 16:47 Відповісти
Немає там ніх.. незалежного, в попередні роки пообирали суддів по квотам і вони часто судять як політ коректно.

Тут мабуть суд присяжних буде і все буде залежати від прокурора чи той не злиє справу, а тут уже від Трампа реально залежить.
показати весь коментар
10.09.2025 16:55 Відповісти
Схоже оце дружнє ставлення Трампа до путіна, інших диктаторів свідчить про те, що він їм заздрить, йому так хочеться одноосібно "правити", а демократичний устрій, який існував в США, йому лише заважає. Сумно, що американці купилися на його дешеві гасла і не розуміють, що він ганьбить все те, за що їхню країну у світі поважали.
показати весь коментар
10.09.2025 17:47 Відповісти
Саме так. Він, "трамп" мав сказати щось таке: ...ми довіряємо нашому суду і віримо, що справу буде розглянуто належним чином з доведенням провини підозрюваного. В разі доведення його провини, він отримає законне покарання...

Бо поки що цей чоловік до вироку суду лише підозрюваний. І "трамп" мав би знати про презумпцію невинуватости.
показати весь коментар
10.09.2025 17:54 Відповісти
Трамп вже йому і вирок виніс. Так що суду не треба.
показати весь коментар
10.09.2025 18:05 Відповісти
В мене таке враження, що він цих речей просто не розуміє, мабуть ще й погано вчився. Оце ж ставлення до війни в Україні - адже мав би розуміти, що Україна відстоює свою незалежність, як колись США героїчно відстоювали свою. Він не розуміє хто агресор, а хто захищає свій дім, ні, для нього це якийсь такий собі "конфлікт", який заважає йому, Трампу, виконати обіцянку припинити війну.
показати весь коментар
10.09.2025 18:08 Відповісти
Саме так. Але він вже і вирок виніс - смертна кара.
показати весь коментар
10.09.2025 18:04 Відповісти
ШОУМЕНІЯ НІКОЛИ НІ В КОМУ НЕ ЗДИХАЄ !!! ПРавда вовка?
показати весь коментар
10.09.2025 16:48 Відповісти
А коли Владимиру?!
За Смерть Українців!!!
показати весь коментар
10.09.2025 16:54 Відповісти
нигер похоже и себе пальцы порезал - дибилек одним словом
показати весь коментар
10.09.2025 16:57 Відповісти
А наїхати санкціями на рашку так, щоби ***** зупинив війну, і українці повернулись до дому, а не вимушені були ховатись від бомбардувань на чужині, трумпа не бажає?
Легко ось так зіграти обурення, за для камери, ніж робити справжню свою роботу...
показати весь коментар
10.09.2025 17:22 Відповісти
 
 