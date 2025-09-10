Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Заруцької в США
Президент США Дональд Трамп наполягає на смертній карі для вбивці 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.
Про це він написав у своїй соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана "швидкому" судовому розгляду і засуджена лише до СМЕРТНОЇ КАРИ. Іншого варіанту бути не може!" - додав Трамп.
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?
Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.
Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.
Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.
