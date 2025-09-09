УКР
Вбивство українки в США
Американські ЗМІ "навмисно замовчували" вбивство українки Заруцької, доки Трамп не відреагував, - Білий дім

Убивство українки в США: Білий дім звинуватив ЗМІ у замовчуванні

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це трагедія, яка не отримала достатньої уваги ЗМІ – жорстоке вбивство Ірини Заруцької",- наголосила вона.

Посадовиця зазначила, що багато ЗМІ США "ганебно та навмисно замовчували" факти трагедії, "доки президент Трамп не звернув на це увагу".

Трамп заявив, що справою про вбивство українки Заруцької в США займається ФБР

Левітт також розкритикувала місцеву владу Північної Кароліни на чолі з демократами, діяльність якої, за її словами, призвела до вбивства українки.

"Ця прекрасна безвинна 23-річна молода жінка була українською біженкою, яка нещодавно виїхала зі своєї країни, щоб отримати шанс на безпечніше життя та багатообіцяючий новий початок тут, у Сполучених Штатах. Але, на жаль, система громадського транспорту у великому американському місті стала більш небезпечною, ніж зона активних бойових дій, яку вона покинула. Президент і весь Білий дім моляться за її родину та друзів у цей неймовірно важкий час", - зазначила речниця Трампа.

Найбільш обурливим та неприйнятним у цій історії, за словами Білого дому, є те, що смерті українки можна було запобігти, оскільки її вбивця Декарлос Браун мав бути за ґратами — маючи за собою довгу кримінальну історію, він був заарештований у січні минулого року.

"Попри всю цю задокументовану кримінальну історію, коли Брауна знову заарештували у січні минулого року, суддя-демократка, яка була ярою прихильницею ексвіцепрезидентки Камали Гарріс, знову звільнила цього божевільного злочинця без застави", - додала Левітт.

Трамп про вбивство українки Заруцької: Її кров на руках демократів

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.

Білий дім прирівняв атаку РФ на Київ з ударами України по російських НПЗ

У США зараз, у всьому винні "демократи"... А у нас - Порошенко...
09.09.2025 22:50
винні демократи, байден і зеленський
09.09.2025 22:50
"если бы не трамп, не было бы никаких сми"(с)
09.09.2025 22:52
винні демократи, байден і зеленський
09.09.2025 22:50
Чесні християни, віруючі у СПРАВЕДЛИВІСТЬ журналісти, у непідкупних ЗМІ США, чомусь раптом замовчують ОЧЕВИДНЕ убивство,!?!?
Невже вони всі, такі продажні та гешефтні?!?
Тому і в Капітолію США, терористи убивають поліцейських, які захищають парламентарів США від терористів трампа!!
09.09.2025 23:16
У США зараз, у всьому винні "демократи"... А у нас - Порошенко...
09.09.2025 22:50
тільки Порошенко
09.09.2025 22:56
Так, у США є своя ЄС (демократи) і свій Порошенко (дурень Байден).
І "новоє литцо, парєнь іс нарота"...
09.09.2025 22:56
Та ти що? "ЄС" відстоює інтереси України... Демократи відстоюють інтереси США... А ЧИЇ інтереси відстоює Трамп, з сьогоднішніми "респами"? Путіна і Росії? ... А "дурень" Байден, якби йому не заважали "трампісти", давав-би більше зброї та *********** Україні... Чи це Байден, на півроку, "тормознув" поставки?
09.09.2025 23:02
"если бы не трамп, не было бы никаких сми"(с)
09.09.2025 22:52
Ну, смі мали б бути - мусить же ж хтось славити Трампа, Величного та Жахливого. А от ніяких демократів там точно б не було.
І до слова- а як там справи у нової марсиянської партії І.Маска? Зареєстрував вже?
09.09.2025 22:59
Наскільки я пам'ятаю, Трамп про це дізнався саме від журналіста. Тобто від ЗМІ.
09.09.2025 22:53
Новину поширили консервативні блогери. Влада міста, в особі мера, демократки, дякувала корпоративним змі за те, що мовчать про цей випадок. Є документальне підтвердження.
09.09.2025 23:15
Ще один майстер політичного піару на будь чому в т.ч. і "на кістках", когось він мені дуже нагадує в українському політикумі.
09.09.2025 22:57
Та зрозуміло що без нього нікуди.
Make a dial.
09.09.2025 22:57
лицемерие зашкаливает
09.09.2025 22:57
"Попри всю цю задокументовану кримінальну історію, коли Брауна знову заарештували у січні минулого року, суддя-демократка, яка була ярою прихильницею ексвіцепрезидентки Камали Гарріс, знову звільнила цього божевільного злочинця без застави

Я не дуже знаю закони США... Але, на якій підставі його звільнили від відповідальності? Бо це не "толерантно" було?
09.09.2025 22:58
Там справа не у підставах, а у політичних поглядах судді. Та і без спальні Ґантера Байдена не обійшлося.
09.09.2025 23:03
Я особисто баив це відео за тиждень до публікації в смі на кацапських ресурсах.
09.09.2025 23:00
Блакитні медіа мовчать, бо вбивця то блм злочинець-рецидівіст, яким вони монументи встановлюють.
МАГА використовує цей випадок в політичних цілях.
Дитину шкода, непідготовлена була до життя серед дикунів, очікувати від яких завжди слід найгіршого.
09.09.2025 23:02
Цей кадр з відео просто рве мізки .
..
09.09.2025 23:06
Во Фридланде (Нижняя Саксония) 31-летний мужчина толкнул под поезд 16-летнюю беженку из Украины, она скончалась, https://www.focus.de/panorama/welt/iraker-soll-16-jaehrige-vor-zug-geschubst-haben-dna-spuren-sollen-ihn-belasten_a2776496-9353-4e28-926d-907b4548ac3e.html пишет Focus.

Инцидент произошел 11 августа на железнодорожном вокзале. Как пишет Focus, 16-летняя Лиана К. возвращалась домой, в то время как 31-летний Мухаммад А. из Ирака с полной силой толкнул девушку под проезжающий товарный поезд.
09.09.2025 23:12
А ще більше вразила реакція тих кінчених інфузорій , які сиділи поряд . Через кілька секунд їх як корова язиком злизала . Навіть і пальцем не поворухнули щоб допомогти дівчині .
Найпромовистіший коментар під цією ілюстрацією залишив один американець . Він написав - дівчина це Україна , той чорномазий ***** - росія , а пасажири у вагоні то байдужий - світ .
..
09.09.2025 23:16
 
 