Американські ЗМІ "навмисно замовчували" вбивство українки Заруцької, доки Трамп не відреагував, - Білий дім
Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.
Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Це трагедія, яка не отримала достатньої уваги ЗМІ – жорстоке вбивство Ірини Заруцької",- наголосила вона.
Посадовиця зазначила, що багато ЗМІ США "ганебно та навмисно замовчували" факти трагедії, "доки президент Трамп не звернув на це увагу".
Левітт також розкритикувала місцеву владу Північної Кароліни на чолі з демократами, діяльність якої, за її словами, призвела до вбивства українки.
"Ця прекрасна безвинна 23-річна молода жінка була українською біженкою, яка нещодавно виїхала зі своєї країни, щоб отримати шанс на безпечніше життя та багатообіцяючий новий початок тут, у Сполучених Штатах. Але, на жаль, система громадського транспорту у великому американському місті стала більш небезпечною, ніж зона активних бойових дій, яку вона покинула. Президент і весь Білий дім моляться за її родину та друзів у цей неймовірно важкий час", - зазначила речниця Трампа.
Найбільш обурливим та неприйнятним у цій історії, за словами Білого дому, є те, що смерті українки можна було запобігти, оскільки її вбивця Декарлос Браун мав бути за ґратами — маючи за собою довгу кримінальну історію, він був заарештований у січні минулого року.
"Попри всю цю задокументовану кримінальну історію, коли Брауна знову заарештували у січні минулого року, суддя-демократка, яка була ярою прихильницею ексвіцепрезидентки Камали Гарріс, знову звільнила цього божевільного злочинця без застави", - додала Левітт.
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?
Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.
Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.
