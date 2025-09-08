Трамп про жорстоке вбивство української біженки в США: "Ми повинні впоратися з цим"
Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку вбили у місті Шарлотт (Північна Кароліна) 23 серпня 2025 року.
Про це він заявив 8 вересня під час виступу перед Комісією з питань релігійних свобод Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
"Я просто висловлюю свою любов і надію родині молодої жінки, яку в Шарлотті зарізав божевільний, псих, що просто підвівся й почав діяти. Це потрапило на запис — насправді на це неможливо дивитися, бо це жахливо, але її жорстоко зарізали, вона просто сиділа там", - сказав Трамп.
Він зазначив, що переглянув відеозапис нападу, назвав його жахливим, а вбивцю – людиною зла.
"Ми [США] повинні впоратися з цим. Якщо ми не впораємося, у нас не буде країни", - додав Трамп, згадавши при цьому хвилю насильницьких актів у країні.
"Адміністрація Трампа не терпітиме тероризм чи політичне насильство, включно зі злочинами на ґрунті ненависті проти християн, євреїв чи будь-кого іншого. Ми цього не дозволимо", - наголосив він.
При цьому політик знову згадав про вбивство в Шарлотті та інші злочини, наголосивши, що має намір діяти жорстко.
"Знаєте, коли стаються жахливі вбивства, ми повинні вживати "жахливих" заходів. Ті дії, які ми вживаємо зараз, – це ніщо", - резюмував Трамп.
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?
Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до сих пір хожу озираючись
усім раджу
а вони тупи курки у навушниках та з телефоном навіть дорогу переходять
я б на місці батьків ****** таких
а сісти перед негрілою треба бути дурою
Надіюсь що поліція і прокурори не за партачать.
На жаль прокурори круті тільки в фільмі суддя дред
Тоді він знайшов сам дорогу здохнути.
Кожен завжди знаходить те чого шукає.
Перед військовим злочинцем.
Так що є і такий варіант.
Візьме до себе в кабінет індичку нарізати.
Чи від передозу.
Чи від раку.
Там 350 лямів населення.
Порахуйте в процентах.
Так, в перерахунку на кількість населення здається і не багато. Але ж блін! За 10 років Афгану втрати радянської армії біля 15 тищ. В них кожен рік по Афгану?
Мене там дивувало, що чужі люди(білі) до мене здоровались як в селі.
До білявки будуть приставати.
Неадекватов хватает, позавчера дочка пожаловалась что за ней ехала машина. Напряжно даже в ГеГерманиигазовый балончик и немного уроков самообороны не помешают.