Трамп про жорстоке вбивство української біженки в США: "Ми повинні впоратися з цим"

Трамп засудив вбивство українки Ірини Заруцької у США

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку вбили у місті Шарлотт (Північна Кароліна) 23 серпня 2025 року.  

Про це він заявив 8 вересня під час виступу перед Комісією з питань релігійних свобод Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Я просто висловлюю свою любов і надію родині молодої жінки, яку в Шарлотті зарізав божевільний, псих, що просто підвівся й почав діяти. Це потрапило на запис — насправді на це неможливо дивитися, бо це жахливо, але її жорстоко зарізали, вона просто сиділа там", - сказав Трамп.

Він зазначив, що переглянув відеозапис нападу, назвав його жахливим, а вбивцю – людиною зла.

"Ми [США] повинні впоратися з цим. Якщо ми не впораємося, у нас не буде країни", - додав Трамп, згадавши при цьому хвилю насильницьких актів у країні.

"Адміністрація Трампа не терпітиме тероризм чи політичне насильство, включно зі злочинами на ґрунті ненависті проти християн, євреїв чи будь-кого іншого. Ми цього не дозволимо", - наголосив він.

При цьому політик знову згадав про вбивство в Шарлотті та інші злочини, наголосивши, що має намір діяти жорстко.

"Знаєте, коли стаються жахливі вбивства, ми повинні вживати "жахливих" заходів. Ті дії, які ми вживаємо зараз, – це ніщо", - резюмував Трамп.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

