Трамп вірить, що зможе покласти край війні в Україні

Президент США Дональд Трамп вірить у те, що зможе завершити війну в Україні. Він також визнав, що спершу вважав це завдання легшим.

Під час спілкування з журналістами Трамп запевнив, що ніхто не був більш жорстким щодо Росії, ніж він. Також президент США додав, що незадоволений ситуацією з війною в Україні.

"Це пов'язано з газопроводом, як знаєте, "Північним потоком-2" і багатьма іншими речами. Але я незадоволений. Я незадоволений усією цією ситуацією... Вона нас не стосується, тому що це не наші солдати. Але вони зазнають втрат", - сказав Трамп.

За словами очільника Білого дому, раніше втрати між Україною і Росією були 5000 солдатів, а тепер 7000 щотижня. Водночас він вірить, що війну вдасться закінчити.

"Це така жахлива трата людського життя. Так що ні, мене зовсім не тішить те, що там відбувається, скажу вам. Думаю, це буде врегульовано... ми це вирішимо. Я вірю, що ми зможемо досягти врегулювання", - додав він.

Варто зазначити, що про своє невдоволення Трамп висловився, відповідаючи на запитання з приводу обстрілу України в ніч на неділю. Тоді в Києві внаслідок атаки горіла будівля Кабміну і житлові будинки.

Також Трамп знову заявив, що закінчив сім воєн, і у випадку з Україною він сказав би те саме, якби не один нюанс.

"Цю (війну в Україні - ред.), я б сказав, можна було б, напевно, вирішити найлегше. Але з війною ніколи не знаєш, у що вплутуєшся", - резюмував президент США.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів. Напередодні Трамп зауважив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Окрім того, він анонсував нову розмову з Путіним.