Новини Мирні перемовини
2 009 32

Трамп вірить, що зможе покласти край війні в Україні

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп вірить у те, що зможе завершити війну в Україні. Він також визнав, що спершу вважав це завдання легшим.

Під час спілкування з журналістами Трамп запевнив, що ніхто не був більш жорстким щодо Росії, ніж він. Також президент США додав, що незадоволений ситуацією з війною в Україні.

"Це пов'язано з газопроводом, як знаєте, "Північним потоком-2" і багатьма іншими речами. Але я незадоволений. Я незадоволений усією цією ситуацією... Вона нас не стосується, тому що це не наші солдати. Але вони зазнають втрат", - сказав Трамп.

За словами очільника Білого дому, раніше втрати між Україною і Росією були 5000 солдатів, а тепер 7000 щотижня. Водночас він вірить, що війну вдасться закінчити.

"Це така жахлива трата людського життя. Так що ні, мене зовсім не тішить те, що там відбувається, скажу вам. Думаю, це буде врегульовано... ми це вирішимо. Я вірю, що ми зможемо досягти врегулювання", - додав він.

Варто зазначити, що про своє невдоволення Трамп висловився, відповідаючи на запитання з приводу обстрілу України в ніч на неділю. Тоді в Києві внаслідок атаки горіла будівля Кабміну і житлові будинки.

Також Трамп знову заявив, що закінчив сім воєн, і у випадку з Україною він сказав би те саме, якби не один нюанс.

"Цю (війну в Україні - ред.), я б сказав, можна було б, напевно, вирішити найлегше. Але з війною ніколи не знаєш, у що вплутуєшся", - резюмував президент США.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів. Напередодні Трамп зауважив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Окрім того, він анонсував нову розмову з Путіним.

Автор: 

Трамп Дональд (7087) війна в Україні (6060)
Топ коментарі
+16
Я вже всі новини що починаються з "Трамп" ігнорую. Це просто кретин і балабол. Зробити гірше може, краще - ніколи
08.09.2025 06:50 Відповісти
08.09.2025 06:50 Відповісти
+12
Трамп , не виліковний і буде продовжувати розмови
з воєнним злочинцем путлєром та тягнути час ,
в надіі на те , що кацапи зможуть завоювати всю Украну !
Ніколи цього не станеться , але він довіряє своєму
колезі по цеху , а не Українцям😠
08.09.2025 07:00 Відповісти
08.09.2025 07:00 Відповісти
+8
Куля нічого не змінює в голові, якщо попадає в вухо.
08.09.2025 07:07 Відповісти
08.09.2025 07:07 Відповісти
08.09.2025 06:50 Відповісти
Саме смiшне, що у нас iншого перзидента США немае.
08.09.2025 06:56 Відповісти
08.09.2025 06:56 Відповісти
вся америка гравці в жіночу гру с м'ячем
08.09.2025 07:06 Відповісти
08.09.2025 07:06 Відповісти
І тому ти під кожною новиною про трампа коментар залишаєш. Вірю тобі.
08.09.2025 08:18 Відповісти
08.09.2025 08:18 Відповісти
А для того, шоп написати комент під новиною, то треба спочатку прочитати новину? Дивно. Ти ніколи не читав новину до кінця і одразу строчив комент
08.09.2025 08:58 Відповісти
08.09.2025 08:58 Відповісти
08.09.2025 07:00 Відповісти
оце круто єрмак домовився, що сша ***** більше довіряють.
08.09.2025 07:22 Відповісти
08.09.2025 07:22 Відповісти
Лише не за рахунок України.
08.09.2025 07:02 Відповісти
08.09.2025 07:02 Відповісти
08.09.2025 07:07 Відповісти
Весь світ переконався, що старий пирдун, рудий маразматик Донні, хозяїн Білого дурдому Трампидло хворий на старечу деменцію є невиліковним брехуном. І щоб цей невиліковний ідіот не сказав - то буде тотальною брехнею. Наймогутнішу державу світу, США, Трампидло так опустив, що на штати дивляться як на цирк шапіто, де Трампадло працює блазнем. В 2019 році чесно кажучи, я був шокований, коли муууудрий нарід вибрав дешевого блазня, і вся його робота на президентському посту нічого крім огиди не визивала. Правда, в 2022 році візит Бориса Джонсона направив нашого блазня-ідіота на захист України, а не капітуляції кацапам, про яку шут домовлявся в Стамбулі. А де-ж найти такого Бориса Джонсона для Трампа, котрий вже зовсім вижив з ума?
08.09.2025 07:15 Відповісти
08.09.2025 07:15 Відповісти
Дурень думкою богатіє.
08.09.2025 07:15 Відповісти
08.09.2025 07:15 Відповісти
Вєрую у Трампа Всемогутьнього і у Зеленсъкого, розп'ятого в Овальному кабінеті, а також у Гордона Балабольного. Амінь.
08.09.2025 07:17 Відповісти
08.09.2025 07:17 Відповісти
Це час коли усі насолоджуються буфонадою.
08.09.2025 09:05 Відповісти
08.09.2025 09:05 Відповісти
Є таке українське прислів'я: "дурень думкою багатіє". Трампон, українцям твоя віра до лампади.Ти краще б дав би Україні зброю, яка змогла б поставити пуйла раком, змінивши весь хід війни на користь українців. Але чекати цього від агента Краснова, завербованого кагебе ще у 1987 році, марна справа.
08.09.2025 07:28 Відповісти
08.09.2025 07:28 Відповісти
Надійся на кріпость рук та непомітний труд
Пройдеш не пройдений маршрут
08.09.2025 07:32 Відповісти
08.09.2025 07:32 Відповісти
єдиний, хто заявляє в публічному просторі, що хоче завершення війни - це трамп. всі інші тупо кажуть, що війну треба продовжувати.
08.09.2025 07:32 Відповісти
08.09.2025 07:32 Відповісти
Трамп лає, війна йде.
08.09.2025 07:32 Відповісти
08.09.2025 07:32 Відповісти
Він не лає він яйця лиже.
08.09.2025 07:50 Відповісти
08.09.2025 07:50 Відповісти
всех кто читает еще такие заголовки и далее
считаю виборцами зе

я не читал
ігноріруйте старого ідіота
он крадет ваше время
а оно ценнее денег
никто не знает сколько ему осталось
08.09.2025 07:33 Відповісти
08.09.2025 07:33 Відповісти
Майстер розмовного жанру така ж нікчема, як і наше гундосе.
08.09.2025 07:37 Відповісти
08.09.2025 07:37 Відповісти
Треба зробити
Найсильніші армію ..з всенародною військовою обязаностю,,,
Відновити атомну зброю ''посадить тих хто її знищів,,
І головне робити що потрібно Україні ''а потім всеостаннє''
08.09.2025 07:41 Відповісти
08.09.2025 07:41 Відповісти
На кацапів не хочеш надавити?
08.09.2025 07:43 Відповісти
08.09.2025 07:43 Відповісти
Телепень
08.09.2025 07:44 Відповісти
08.09.2025 07:44 Відповісти
До повної виплати репарацій ніякої "мирної угоди" бути не може. Якось воно не виходить забути про сотні тисяч загиблих, окуповану територію, анексований Крим для того щоб два старих мудака - ***** і Деменцій - тішили своє его.
08.09.2025 08:04 Відповісти
08.09.2025 08:04 Відповісти
Жирик ще 2016 року щось таки знав коли в держдурі відкривав пляшку шампанського за трампона.
08.09.2025 08:08 Відповісти
08.09.2025 08:08 Відповісти
У кого в сім'ї є старенькі родичі, які не усвідомлюють,що їх час пройшов та продовжують генерувати ідеї та виховувати своїх самостійних дорослих дітей-той зрозуміє поведінку Трампа.З тією різницею,що коли всміхаєшся та погоджуєшся з домашнім стареньким родичем-це не приносить нікому шкоди.
08.09.2025 08:27 Відповісти
08.09.2025 08:27 Відповісти
08.09.2025 08:48 Відповісти
08.09.2025 08:48 Відповісти
Дурень думкою багатіє
08.09.2025 08:50 Відповісти
08.09.2025 08:50 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/18751 Быть Или виловив в мережі:

"У Трампа и Вэнса был очень продуктивный разговор с Урсулой фон дер ЛАДЕН в пятницу. Затем она говорила со мной. <...> Сейчас у нас гонка: сколько продержится украинская армия vs. сколько продержится российская экономика", - заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Кристен Уэлкер, https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/sec-scott-bessent-calls-for-good-data-after-weak-jobs-report-full-interview-246995013646 NBC News.

То есть вы специально не вводите санкции, чтобы российская экономика продержалась дольше, чем украинская армия, я правильно понял вашу логику?

і сміється:
"Урсула фон дер Ладен🤦‍♂️
Ну хоть не Усама фон дер Ладен".
08.09.2025 08:53 Відповісти
08.09.2025 08:53 Відповісти
Трамп, вставай і йди геть. Ти обісрався.
08.09.2025 08:54 Відповісти
08.09.2025 08:54 Відповісти
а також він віре у Санта Клауса,Пітера Пена і зубну фею
08.09.2025 09:01 Відповісти
08.09.2025 09:01 Відповісти
 
 