Трамп вірить, що зможе покласти край війні в Україні
Президент США Дональд Трамп вірить у те, що зможе завершити війну в Україні. Він також визнав, що спершу вважав це завдання легшим.
Під час спілкування з журналістами Трамп запевнив, що ніхто не був більш жорстким щодо Росії, ніж він. Також президент США додав, що незадоволений ситуацією з війною в Україні.
"Це пов'язано з газопроводом, як знаєте, "Північним потоком-2" і багатьма іншими речами. Але я незадоволений. Я незадоволений усією цією ситуацією... Вона нас не стосується, тому що це не наші солдати. Але вони зазнають втрат", - сказав Трамп.
За словами очільника Білого дому, раніше втрати між Україною і Росією були 5000 солдатів, а тепер 7000 щотижня. Водночас він вірить, що війну вдасться закінчити.
"Це така жахлива трата людського життя. Так що ні, мене зовсім не тішить те, що там відбувається, скажу вам. Думаю, це буде врегульовано... ми це вирішимо. Я вірю, що ми зможемо досягти врегулювання", - додав він.
Варто зазначити, що про своє невдоволення Трамп висловився, відповідаючи на запитання з приводу обстрілу України в ніч на неділю. Тоді в Києві внаслідок атаки горіла будівля Кабміну і житлові будинки.
Також Трамп знову заявив, що закінчив сім воєн, і у випадку з Україною він сказав би те саме, якби не один нюанс.
"Цю (війну в Україні - ред.), я б сказав, можна було б, напевно, вирішити найлегше. Але з війною ніколи не знаєш, у що вплутуєшся", - резюмував президент США.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів. Напередодні Трамп зауважив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Окрім того, він анонсував нову розмову з Путіним.
з воєнним злочинцем путлєром та тягнути час ,
в надіі на те , що кацапи зможуть завоювати всю Украну !
Ніколи цього не станеться , але він довіряє своєму
колезі по цеху , а не Українцям😠
Пройдеш не пройдений маршрут
считаю виборцами зе
я не читал
ігноріруйте старого ідіота
он крадет ваше время
а оно ценнее денег
никто не знает сколько ему осталось
Найсильніші армію ..з всенародною військовою обязаностю,,,
Відновити атомну зброю ''посадить тих хто її знищів,,
І головне робити що потрібно Україні ''а потім всеостаннє''
"У Трампа и Вэнса был очень продуктивный разговор с Урсулой фон дер ЛАДЕН в пятницу. Затем она говорила со мной. <...> Сейчас у нас гонка: сколько продержится украинская армия vs. сколько продержится российская экономика", - заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Кристен Уэлкер, https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/sec-scott-bessent-calls-for-good-data-after-weak-jobs-report-full-interview-246995013646 NBC News.
То есть вы специально не вводите санкции, чтобы российская экономика продержалась дольше, чем украинская армия, я правильно понял вашу логику?
і сміється:
"Урсула фон дер Ладен🤦♂️
Ну хоть не Усама фон дер Ладен".