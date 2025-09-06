1 854 22
Війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що налаштований покласти край війні, яку РФ почала проти України. Він визнав, що завершення війни в Україні є складнішим, ніж він очікував.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію з Білого дому.
Трамп вкотре заявив, що поклав край семи війнам, і теж саме чекає і війну в Україні.
"І ми зробимо й інше. Але це виявилося трохи складніше, ніж я думав. І це буде зроблено", - сказав глава Білого дому.
Водночас він додав, що якщо війна в Україні не припиниться - "доведеться заплатити страшну ціну".
Oleksii Pilevych
06.09.2025 00:32
Makcим Залiзняk
06.09.2025 00:43
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
06.09.2025 00:45
цікаво, у наступному році теж всім вис
ерказуванням трампа будуть приділяти стільки уваги, чи просто заб'ють?
На недельки две поїду в комарово.
А буде це так - китайці влізуть на Тайвань , а ***** в Польщу чи Прибалтику ...
США отримають ганьбу і 2-й Перл Харбор
Яке ж це горе горе!
Марічка неси вино!!!