Війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що налаштований покласти край війні, яку РФ почала проти України. Він визнав, що завершення війни в Україні є складнішим, ніж він очікував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію з Білого дому.

Трамп вкотре заявив, що поклав край семи війнам, і теж саме чекає і війну в Україні.

"І ми зробимо й інше. Але це виявилося трохи складніше, ніж я думав. І це буде зроблено", - сказав глава Білого дому.

Водночас він додав, що якщо війна в Україні не припиниться - "доведеться заплатити страшну ціну".

