УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5491 відвідувач онлайн
Новини Припинення війни
1 854 22

Війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що налаштований покласти край війні, яку РФ почала проти України. Він визнав, що завершення війни в Україні є складнішим, ніж він очікував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію з Білого дому.

Трамп вкотре заявив, що поклав край семи війнам, і теж саме чекає і війну в Україні.

"І ми зробимо й інше. Але це виявилося трохи складніше, ніж я думав. І це буде зроблено", - сказав глава Білого дому.

Водночас він додав, що якщо війна в Україні не припиниться - "доведеться заплатити страшну ціну".

Читайте також: Трамп стає песимістом щодо швидкого припинення війни та зустрічі Зеленського і Путіна, - NBC

Автор: 

Трамп Дональд (7077) війна в Україні (6039)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Кому? Україні що не здалася чи рашистам-деградантам що напали? Договорюй Дональд, з кого ти зібрався "взяти плату"???!!!
показати весь коментар
06.09.2025 00:32 Відповісти
+2
Пора вже прибрати ZекоМанду,та зрозуміти що гарантує безпеку українцям лише ЗС УКРАЇНИ
показати весь коментар
06.09.2025 00:43 Відповісти
+2
Війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну, - Трамп іди накуй руда американська прорашистська курво.Україна вже чотири роки платить страшну ціну,ховаючи українців ,котрих винищує рашистський вбивця куйло,
показати весь коментар
06.09.2025 00:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому? Україні що не здалася чи рашистам-деградантам що напали? Договорюй Дональд, з кого ти зібрався "взяти плату"???!!!
показати весь коментар
06.09.2025 00:32 Відповісти
а хіба з цим рудим шизоїдом можливі інші варіанти?
показати весь коментар
06.09.2025 00:36 Відповісти
Інтригу тримає ... олігофрен рудий !
показати весь коментар
06.09.2025 00:40 Відповісти
Зараз вигулькне "Наталия Гончар" і викладе лекцію про те, хто платитиме.
показати весь коментар
06.09.2025 02:25 Відповісти
вже навіть не смішно.
цікаво, у наступному році теж всім висерказуванням трампа будуть приділяти стільки уваги, чи просто заб'ють?
показати весь коментар
06.09.2025 00:37 Відповісти
Пора вже Трампу визнати, що куди путіна не цілуй - скрізь дупа.
показати весь коментар
06.09.2025 00:39 Відповісти
Трамп - виразник інтересів більшої половини американців , що за нього проголосували ... отже - ***** можна спати спокійно - половина американців готові цілувати його в зад !
показати весь коментар
06.09.2025 00:42 Відповісти
Американцям байдуже на *****, Трампа обрали з інших причин.
показати весь коментар
06.09.2025 01:16 Відповісти
Дослідження психіатрії.
показати весь коментар
06.09.2025 01:27 Відповісти
З ваших фантазій?
показати весь коментар
06.09.2025 01:47 Відповісти
Страшна ціна - це мабуть переростання війни в Україні в третю світову і ядерний конфлікт зі зникненням всього, або переважної кількісті, людства.
показати весь коментар
06.09.2025 00:42 Відповісти
Пора вже прибрати ZекоМанду,та зрозуміти що гарантує безпеку українцям лише ЗС УКРАЇНИ
показати весь коментар
06.09.2025 00:43 Відповісти
У тебя какое звание ?
показати весь коментар
06.09.2025 00:47 Відповісти
******* кацапська пнх
показати весь коментар
06.09.2025 02:30 Відповісти
Війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну, - Трамп іди накуй руда американська прорашистська курво.Україна вже чотири роки платить страшну ціну,ховаючи українців ,котрих винищує рашистський вбивця куйло,
показати весь коментар
06.09.2025 00:45 Відповісти
Заяв, заяв. Як би ти знав колись заяв.
На недельки две поїду в комарово.
показати весь коментар
06.09.2025 00:50 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 00:51 Відповісти
На жаль історія нічому не вчить - отже страшну ціну тим , хто не схотів як слід допомогти Україні , доведеться заплатити .
А буде це так - китайці влізуть на Тайвань , а ***** в Польщу чи Прибалтику ...
США отримають ганьбу і 2-й Перл Харбор
показати весь коментар
06.09.2025 00:52 Відповісти
Схоже, трамп у минулому житті був папугою. Одне й теж, одне й теж...
показати весь коментар
06.09.2025 00:59 Відповісти
Хтось почне вже розказувати Трампу що таке Русь , і як азіатська московія вкрала собі історію Русі. Тоді Трамп зрозуміє відносини ху Сі Ин - азіати проти европейців .
показати весь коментар
06.09.2025 01:26 Відповісти
Невже цією ціною буде втрата поста президента Трампа і віце президента Венса?
Яке ж це горе горе!
Марічка неси вино!!!
показати весь коментар
06.09.2025 01:51 Відповісти
 
 