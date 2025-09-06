Война в Украине завершится, или придется заплатить страшную цену, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен положить конец войне, которую РФ начала против Украины. Он признал, что завершение войны в Украине является более сложным, чем он ожидал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

Трамп в очередной раз заявил, что положил конец семи войнам, и тоже самое ждет и войну в Украине.

"И мы сделаем и другое. Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. И это будет сделано", - сказал глава Белого дома.

В то же время он добавил, что если война в Украине не прекратится - "придется заплатить страшную цену".

Читайте также: Трамп становится пессимистом относительно быстрого прекращения войны и встречи Зеленского и Путина, - NBC