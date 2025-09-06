РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8992 посетителя онлайн
Новости Прекращение войны
7 229 56

Война в Украине завершится, или придется заплатить страшную цену, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен положить конец войне, которую РФ начала против Украины. Он признал, что завершение войны в Украине является более сложным, чем он ожидал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

Трамп в очередной раз заявил, что положил конец семи войнам, и тоже самое ждет и войну в Украине.

"И мы сделаем и другое. Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. И это будет сделано", - сказал глава Белого дома.

В то же время он добавил, что если война в Украине не прекратится - "придется заплатить страшную цену".

Читайте также: Трамп становится пессимистом относительно быстрого прекращения войны и встречи Зеленского и Путина, - NBC

Автор: 

Трамп Дональд (6546) война в Украине (5995)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Кому? Україні що не здалася чи рашистам-деградантам що напали? Договорюй Дональд, з кого ти зібрався "взяти плату"???!!!
показать весь комментарий
06.09.2025 00:32 Ответить
+11
Війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну, - Трамп іди накуй руда американська прорашистська курво.Україна вже чотири роки платить страшну ціну,ховаючи українців ,котрих винищує рашистський вбивця куйло,
показать весь комментарий
06.09.2025 00:45 Ответить
+7
вже навіть не смішно.
цікаво, у наступному році теж всім висерказуванням трампа будуть приділяти стільки уваги, чи просто заб'ють?
показать весь комментарий
06.09.2025 00:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кому? Україні що не здалася чи рашистам-деградантам що напали? Договорюй Дональд, з кого ти зібрався "взяти плату"???!!!
показать весь комментарий
06.09.2025 00:32 Ответить
а хіба з цим рудим шизоїдом можливі інші варіанти?
показать весь комментарий
06.09.2025 00:36 Ответить
Інтригу тримає ... олігофрен рудий !
показать весь комментарий
06.09.2025 00:40 Ответить
Зараз такий час настав...час покидьків.Якщо ти не здався-ти винен.А агрессору-тепла зустріч та червоний килим.
показать весь комментарий
06.09.2025 10:40 Ответить
вже навіть не смішно.
цікаво, у наступному році теж всім висерказуванням трампа будуть приділяти стільки уваги, чи просто заб'ють?
показать весь комментарий
06.09.2025 00:37 Ответить
Будемо сподіватися, що заб'ють. Просто посеред вулиці.
показать весь комментарий
06.09.2025 05:07 Ответить
Пора вже Трампу визнати, що куди путіна не цілуй - скрізь дупа.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:39 Ответить
Трамп - виразник інтересів більшої половини американців , що за нього проголосували ... отже - ***** можна спати спокійно - половина американців готові цілувати його в зад !
показать весь комментарий
06.09.2025 00:42 Ответить
Американцям байдуже на *****, Трампа обрали з інших причин.
показать весь комментарий
06.09.2025 01:16 Ответить
Дослідження психіатрії.
показать весь комментарий
06.09.2025 01:27 Ответить
З ваших фантазій?
показать весь комментарий
06.09.2025 01:47 Ответить
Трамп заслуга Бидона .....тот пистец что он устроил на границах привел Трампа к власти
показать весь комментарий
06.09.2025 11:08 Ответить
Трампа вибрав бізнес, який хоче дружити з ******. Америкоси - то просто тупі маріонетки. Як наші 73.
показать весь комментарий
06.09.2025 08:36 Ответить
Мавпа , обов'язково треба згадати про "73 відсотка" щоб підняти Пороху рейтинг..???
показать весь комментарий
06.09.2025 10:33 Ответить
У вас.як що не задоволені Зеленою мразью-то працюєш на Пороха.Інших варіантів немає.
показать весь комментарий
06.09.2025 10:43 Ответить
Підтримка Дональда Трампа серед виборців продовжує скорочуватися. У серпні рейтинг впав до 37%, а невдоволення його роботою стало рекордним.
США, П'ятниця 29 серпня 2025 11:01
показать весь комментарий
06.09.2025 09:40 Ответить
Страшна ціна - це мабуть переростання війни в Україні в третю світову і ядерний конфлікт зі зникненням всього, або переважної кількісті, людства.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:42 Ответить
Війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну, - Трамп іди накуй руда американська прорашистська курво.Україна вже чотири роки платить страшну ціну,ховаючи українців ,котрих винищує рашистський вбивця куйло,
показать весь комментарий
06.09.2025 00:45 Ответить
Ти, платник страшної ціни хріновий, навіщо за трампа голосував?
показать весь комментарий
06.09.2025 07:59 Ответить
Не міг він голосувати.
показать весь комментарий
06.09.2025 08:37 Ответить
чому? бо з дурки пише,а таких до голосування не допускають?
показать весь комментарий
06.09.2025 08:42 Ответить
"гебнявий шнурок" .хто Тобі "насрав " в Твою "макітру" "мислєй" .що хтось за когось голосував???
показать весь комментарий
06.09.2025 09:56 Ответить
ну 100% ти за трампа голосував, а зараз скиглиш
показать весь комментарий
06.09.2025 09:58 Ответить
не пались...За чотири роки війни Україна поховала багато сотень тисяч українців.А все тому....,що американці в Будапешті наобіцяли українському народу "золоті гори" .а кинули в "пекло рашистської мясорубки.котра щодня вбиває " Ти ж 100% мабуть маєш втіху з цього???
показать весь комментарий
06.09.2025 10:05 Ответить
ти вибрав трампа, який не дає нам зброю. Ти ж 100% мабуть маєш втіху з цього
показать весь комментарий
06.09.2025 10:10 Ответить
дурний гебнявий піп Тебе хрестив.
показать весь комментарий
06.09.2025 10:14 Ответить
це ж ти вибрав трампа а не я.
показать весь комментарий
06.09.2025 10:16 Ответить
Заяв, заяв. Як би ти знав колись заяв.
На недельки две поїду в комарово.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:50 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 00:51 Ответить
На жаль історія нічому не вчить - отже страшну ціну тим , хто не схотів як слід допомогти Україні , доведеться заплатити .
А буде це так - китайці влізуть на Тайвань , а ***** в Польщу чи Прибалтику ...
США отримають ганьбу і 2-й Перл Харбор
показать весь комментарий
06.09.2025 00:52 Ответить
Як врятувати дебілів?Чим допомогти?Як добавити розуму більшості мудрим?
показать весь комментарий
06.09.2025 02:52 Ответить
Американцам давно пох на ту "ганьбу" потешную.
показать весь комментарий
06.09.2025 06:48 Ответить
Якщо Україна вистоїть, то ні в яку Прибалтику рашики не полізуть. А ось у війну США з Китаєм за Тайвань Європа встягати не стане.
показать весь комментарий
06.09.2025 07:56 Ответить
х7йло полізе у труну а не Польщу чи при країни Балтії. Немає у х7йла чим лізти на країни НАТО. А ось про Китай то можливий варіант, якщо Сі є#анеться на голову як х7йло.
показать весь комментарий
06.09.2025 09:51 Ответить
Схоже, трамп у минулому житті був папугою. Одне й теж, одне й теж...
показать весь комментарий
06.09.2025 00:59 Ответить
Хтось почне вже розказувати Трампу що таке Русь , і як азіатська московія вкрала собі історію Русі. Тоді Трамп зрозуміє відносини ху Сі Ин - азіати проти европейців .
показать весь комментарий
06.09.2025 01:26 Ответить
Він ніколи нічого не "зрозуміє"! Це така вада нарцісів - вони приймають до себе ті думки та версії, що їм подобаються (причому їм абсолютно все одно: правда це, брехня чи фантазія), і ніякі інші версії їм більш не цікаві. Навіть, якщо воно наочно побачить, все одно не повірить, бо у нього свій світ, і там усе дуже гарно і логічно. За його логікою.
Сім війн, що він зупинив (не може назвати жодної, але каже раз за разом - сім війн); 350 мільярдів, що йому заборгувала Україна (хто йому тільки не показує, що не більше 110, навіть його ж міністри, - ні, 350 і все!). Папуга!..
показать весь комментарий
06.09.2025 10:16 Ответить
Невже цією ціною буде втрата поста президента Трампа і віце президента Венса?
Яке ж це горе горе!
Марічка неси вино!!!
показать весь комментарий
06.09.2025 01:51 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 02:45 Ответить
якщо трамп в 2019 році агітував українців за зе-погань, то хай йому грець і щоб він здох у муках під завалами білого дому!
показать весь комментарий
06.09.2025 02:55 Ответить
Україна вже платить страшну ціну за сраний будапештський меморандум. А зверху ще й рудий трампон намагається щось собі змародерити, ніби нам мало зеленої під@расні.
показать весь комментарий
06.09.2025 04:14 Ответить
Ну як не згадати історію города Глупова М.Салтикова-Щедріна
показать весь комментарий
06.09.2025 06:48 Ответить
Україна й так платить страшну ціну, цинічні потвори. Вам мало?
показать весь комментарий
06.09.2025 07:39 Ответить
Поки весь світ відпочиває на канікулах та купається хто у морі, хто в океані, українці проливають кров та захищають цивілізований світ від одічалих. Скоріше б ***** вже почало по Європах іпашити. Може тоді до всіх дійде, що взагалі відбувається у світі.
показать весь комментарий
06.09.2025 10:25 Ответить
нашо його тільки з дурки випустили...
показать весь комментарий
06.09.2025 10:52 Ответить
Играть роль президента надоело - теперь играет роль спортивного комментатора?
показать весь комментарий
06.09.2025 11:00 Ответить
Или там биполярка в стадии обострения?
показать весь комментарий
06.09.2025 11:02 Ответить
 
 