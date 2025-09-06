7 229 56
Война в Украине завершится, или придется заплатить страшную цену, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен положить конец войне, которую РФ начала против Украины. Он признал, что завершение войны в Украине является более сложным, чем он ожидал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию из Белого дома.
Трамп в очередной раз заявил, что положил конец семи войнам, и тоже самое ждет и войну в Украине.
"И мы сделаем и другое. Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. И это будет сделано", - сказал глава Белого дома.
В то же время он добавил, что если война в Украине не прекратится - "придется заплатить страшную цену".
