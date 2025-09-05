РУС
Трамп становится пессимистом относительно скорого прекращения войны и встречи Зеленского и Путина, - NBC

Президент США Дональд Трамп выражает растущий пессимизм относительно возможности быстрого завершения российско-украинского конфликта и проведения личной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, прошлые миротворческие усилия Трампа, включая поездку на Аляску 15 августа для саммита с Путиным, не принесли ожидаемого прекращения огня. Планируемая встреча лидеров Украины и России до сих пор не состоялась. Путин настаивает на проведении переговоров в Москве, тогда как Зеленский готов встретиться в других странах, в частности в Швейцарии, Турции и государствах Персидского залива.

Европейские источники выразили разочарование тем, что администрация Трампа не ввела новых значимых санкций против России, которые могли бы усилить давление на Кремль. В то же время Трамп пытается поддерживать отношения с Путиным, чтобы оставаться посредником, которому могут доверять обе стороны.

Однако введение санкций является сложной задачей: они могут подтолкнуть Россию к уступкам, но также поставить под угрозу роль Трампа как нейтрального брокера и иметь непредсказуемые последствия, как показал пример с Индией.

+4
Невже регулювальник обіsрався? Скільки воєн зупинив?🤣
05.09.2025 15:07 Ответить
+2
Доні, зізнайся що у гольф ти граєш ліпше Сі Ху та Мо Вони мабуть у шахи грають
05.09.2025 15:13 Ответить
+2
"Однак запровадження санкцій є складним завданням: вони можуть підштовхнути Росію до поступок ..."
Ні санкції не призведуть до поступок.
Головне завдання санкцій - ослабити рашу.
05.09.2025 15:15 Ответить
язиком чи у реальності?
05.09.2025 15:37 Ответить
До речі, карт у рукаві Доні нема
05.09.2025 15:15 Ответить
Песиміст, але чомусь проглядається, що він більше на стороні Пуйла.
05.09.2025 15:17 Ответить
Ейхман:" Щоб я не спланував, що б не підготував,- усе йшло шкереберть."
05.09.2025 15:19 Ответить
Оптиміст - На тому світі буде краще!
Песиміст - Так до того ще дожити треба!
05.09.2025 15:26 Ответить
мати оптимізм стосовно ***** може лише невиліковно психічно хворий гольфіст
05.09.2025 15:36 Ответить
Та що ж сталося?Які були гарні відносини з ******, з твоїм другом владіміром та щось пішло не по плану.Мабуть Європа винувата чи може вузькоокий сі?.
05.09.2025 16:18 Ответить
Такой старый пердун не понемаеш минталитета порашиста и клоуна!о чём разговор может быть?!пипец на холодц!разве что!
05.09.2025 16:38 Ответить
став ***********.
05.09.2025 17:15 Ответить
 
 