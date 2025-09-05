Трамп становится пессимистом относительно скорого прекращения войны и встречи Зеленского и Путина, - NBC

Президент США Дональд Трамп выражает растущий пессимизм относительно возможности быстрого завершения российско-украинского конфликта и проведения личной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, прошлые миротворческие усилия Трампа, включая поездку на Аляску 15 августа для саммита с Путиным, не принесли ожидаемого прекращения огня. Планируемая встреча лидеров Украины и России до сих пор не состоялась. Путин настаивает на проведении переговоров в Москве, тогда как Зеленский готов встретиться в других странах, в частности в Швейцарии, Турции и государствах Персидского залива.

Европейские источники выразили разочарование тем, что администрация Трампа не ввела новых значимых санкций против России, которые могли бы усилить давление на Кремль. В то же время Трамп пытается поддерживать отношения с Путиным, чтобы оставаться посредником, которому могут доверять обе стороны.

Однако введение санкций является сложной задачей: они могут подтолкнуть Россию к уступкам, но также поставить под угрозу роль Трампа как нейтрального брокера и иметь непредсказуемые последствия, как показал пример с Индией.

