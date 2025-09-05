Трамп стає песимістом щодо швидкого припинення війни та зустрічі Зеленського і Путіна, - NBC
Президент США Дональд Трамп висловлює наростальний песимізм щодо можливості швидкого завершення російсько-українського конфлікту та проведення особистої зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на високопосадовців адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, минулі миротворчі зусилля Трампа, включно з поїздкою на Аляску 15 серпня для саміту з Путіним, не принесли очікуваного припинення вогню. Планована зустріч лідерів України та Росії досі не відбулася. Путін наполягає на проведенні переговорів у Москві, тоді як Зеленський готовий зустрітися в інших країнах, зокрема в Швейцарії, Туреччині та держав Перської затоки.
Європейські джерела висловили розчарування тим, що адміністрація Трампа не запровадила нових значущих санкцій проти Росії, які могли б посилити тиск на Кремль. Водночас Трамп намагається підтримувати відносини з Путіним, щоб залишатися посередником, якому можуть довіряти обидві сторони.
Однак запровадження санкцій є складним завданням: вони можуть підштовхнути Росію до поступок, але також поставити під загрозу роль Трампа як нейтрального брокера та мати непередбачувані наслідки, як показав приклад із Індією.
Ні санкції не призведуть до поступок.
Головне завдання санкцій - ослабити рашу.
Песиміст - Так до того ще дожити треба!