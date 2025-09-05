УКР
Трамп стає песимістом щодо швидкого припинення війни та зустрічі Зеленського і Путіна, - NBC

Президент США Дональд Трамп висловлює наростальний песимізм щодо можливості швидкого завершення російсько-українського конфлікту та проведення особистої зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на високопосадовців адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулі миротворчі зусилля Трампа, включно з поїздкою на Аляску 15 серпня для саміту з Путіним, не принесли очікуваного припинення вогню. Планована зустріч лідерів України та Росії досі не відбулася. Путін наполягає на проведенні переговорів у Москві, тоді як Зеленський готовий зустрітися в інших країнах, зокрема в Швейцарії, Туреччині та держав Перської затоки.

Європейські джерела висловили розчарування тим, що адміністрація Трампа не запровадила нових значущих санкцій проти Росії, які могли б посилити тиск на Кремль. Водночас Трамп намагається підтримувати відносини з Путіним, щоб залишатися посередником, якому можуть довіряти обидві сторони.

Однак запровадження санкцій є складним завданням: вони можуть підштовхнути Росію до поступок, але також поставити під загрозу роль Трампа як нейтрального брокера та мати непередбачувані наслідки, як показав приклад із Індією.

+4
Невже регулювальник обіsрався? Скільки воєн зупинив?🤣
05.09.2025 15:07 Відповісти
+2
Доні, зізнайся що у гольф ти граєш ліпше Сі Ху та Мо Вони мабуть у шахи грають
05.09.2025 15:13 Відповісти
+2
"Однак запровадження санкцій є складним завданням: вони можуть підштовхнути Росію до поступок ..."
Ні санкції не призведуть до поступок.
Головне завдання санкцій - ослабити рашу.
05.09.2025 15:15 Відповісти
язиком чи у реальності?
05.09.2025 15:37 Відповісти
До речі, карт у рукаві Доні нема
05.09.2025 15:15 Відповісти
Песиміст, але чомусь проглядається, що він більше на стороні Пуйла.
05.09.2025 15:17 Відповісти
Ейхман:" Щоб я не спланував, що б не підготував,- усе йшло шкереберть."
05.09.2025 15:19 Відповісти
Оптиміст - На тому світі буде краще!
Песиміст - Так до того ще дожити треба!
05.09.2025 15:26 Відповісти
мати оптимізм стосовно ***** може лише невиліковно психічно хворий гольфіст
05.09.2025 15:36 Відповісти
Та що ж сталося?Які були гарні відносини з ******, з твоїм другом владіміром та щось пішло не по плану.Мабуть Європа винувата чи може вузькоокий сі?.
05.09.2025 16:18 Відповісти
Такой старый пердун не понемаеш минталитета порашиста и клоуна!о чём разговор может быть?!пипец на холодц!разве что!
05.09.2025 16:38 Відповісти
 
 