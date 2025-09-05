Трамп стає песимістом щодо швидкого припинення війни та зустрічі Зеленського і Путіна, - NBC

Президент США Дональд Трамп висловлює наростальний песимізм щодо можливості швидкого завершення російсько-українського конфлікту та проведення особистої зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на високопосадовців адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулі миротворчі зусилля Трампа, включно з поїздкою на Аляску 15 серпня для саміту з Путіним, не принесли очікуваного припинення вогню. Планована зустріч лідерів України та Росії досі не відбулася. Путін наполягає на проведенні переговорів у Москві, тоді як Зеленський готовий зустрітися в інших країнах, зокрема в Швейцарії, Туреччині та держав Перської затоки.

Європейські джерела висловили розчарування тим, що адміністрація Трампа не запровадила нових значущих санкцій проти Росії, які могли б посилити тиск на Кремль. Водночас Трамп намагається підтримувати відносини з Путіним, щоб залишатися посередником, якому можуть довіряти обидві сторони.

Однак запровадження санкцій є складним завданням: вони можуть підштовхнути Росію до поступок, але також поставити під загрозу роль Трампа як нейтрального брокера та мати непередбачувані наслідки, як показав приклад із Індією.

