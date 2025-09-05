6 112 77
Схоже, Індія та Росія стали на бік Китаю, ми їх втратили, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Індія стали на бік Китаю.
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли на бік найглибшого, найтемнішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче спільне майбутнє!" - зазначив він.
Топ коментарі
+61 Small Jerboa
показати весь коментар05.09.2025 13:31 Відповісти Посилання
+28 Оникс
показати весь коментар05.09.2025 13:31 Відповісти Посилання
+20 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар05.09.2025 13:39 Відповісти Посилання
- навіть не сумнівайся - буде !
А в США буде 2-й Перл Харбор !
Думаю, що у медичних підручниках по психіатрії, цей сіндром назвуть "Трампонія внаслідок уродженого п*здватизму". Методи лікування - евтаназя, неменше трьох разів, через тиждень повторити процедуру...
- найцікавіше буде , коли через кілька років з'ясується що це і було метою діяльності Трампа і його команди !
Для нас проблема в тому, що можемо не дожити до того "виграшу", або бути стертими жорнами долі в процесі...
Якщо хто забув - ще в 2014 Обама заборонив продаж зброї Україні ...
Завтра у магадан полетить смоктати у карлика.
Без слів...