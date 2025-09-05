Схоже, Індія та Росія стали на бік Китаю, ми їх втратили, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Індія стали на бік Китаю.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли на бік найглибшого, найтемнішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче спільне майбутнє!" - зазначив він.

