6 112 77

Схоже, Індія та Росія стали на бік Китаю, ми їх втратили, - Трамп

Трамп зробив заяву про Росію, Індію та Китай

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Індія стали на бік Китаю. 

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли на бік найглибшого, найтемнішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче спільне майбутнє!" - зазначив він.

Читайте: Китай закликає Україну та РФ прагнути досягти "справедливої та міцної" мирної угоди, - КНР в ООН

Трамп зробив заяву про Росію та Індію

+61
А ось, якщо би Трамп був Президентом, він би цього НЕ ДОПУСТИВ!
показати весь коментар
05.09.2025 13:31
+28
*****, прозрение.
показати весь коментар
05.09.2025 13:31
+20
Краще і не скажеш, якщо б він справді був президентом, а не резидентом русні, то такого б не сталось
показати весь коментар
05.09.2025 13:39
*****, прозрение.
показати весь коментар
05.09.2025 13:31
старий маразматик розчулився від того,що покинула подружка??
показати весь коментар
05.09.2025 13:35
Нарешті, це руде вдуплилося... Може хоч тепер перестане лизати дупу пуйлу? І належним чином озброїть Україну. А може заставить Зе совдепівських генералів повиганяти? Малоймовірно...
показати весь коментар
05.09.2025 14:04
не перестане
показати весь коментар
05.09.2025 14:11
А ось, якщо би Трамп був Президентом, він би цього НЕ ДОПУСТИВ!
показати весь коментар
05.09.2025 13:31 Відповісти
Краще і не скажеш, якщо б він справді був президентом, а не резидентом русні, то такого б не сталось
показати весь коментар
05.09.2025 13:39 Відповісти
Ну так це все Байден. Він жеж вибори вкрав.
показати весь коментар
05.09.2025 13:48
Не знаєш, хто підштовхнув Індію?
показати весь коментар
05.09.2025 13:31
Ну тут і штовхати не треба було, бо індуси давно вже туди пішли. Інша справа, що воно ***** дупу лизало, сподіваючись, що той перестане дружити з таваріщем Сі...
показати весь коментар
05.09.2025 13:36
БРІКС. Давно вже.
показати весь коментар
05.09.2025 14:33
Забийте його камінцями...
показати весь коментар
05.09.2025 13:31
Трампофлебіт рудої головки..
показати весь коментар
05.09.2025 13:36
А хіба вони були хоч колись надбанням цивілізованого світу? А взагалі все йде до того, що він і Штати долучить до цієї камарільї...
показати весь коментар
05.09.2025 13:31
Евфемізм "я всрався зі своєю стратегією щодо росії".
показати весь коментар
05.09.2025 13:32
А тобі тільки дійшло? Довбодятел рудий!
показати весь коментар
05.09.2025 13:32
- " А кто это сделал?"!!!
показати весь коментар
05.09.2025 13:32

показати весь коментар
05.09.2025 13:39
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.09.2025 13:33
Не плач трампон. Може ще подивишся що станеться через 2 тижні? Ідіот.
показати весь коментар
05.09.2025 13:33
Та ну нах! - дійшло! - тобі ж казали шо заграванням з рашкою ти від неї нічого не доб"єшся - вона вже в орбіті Китаю
показати весь коментар
05.09.2025 13:34
И осталось предъявить долговые обязательства США к оплате !
показати весь коментар
05.09.2025 13:34
И пойти за русским кораблем, как вьі любите
показати весь коментар
05.09.2025 13:41
Хотелось бы общаться с более адекватными а не с "ленинской" матросней! Хотя вы не поймете сарказм, та и флаг вам в руки.
показати весь коментар
05.09.2025 14:06
Тобі ж дурню весь Світ про це казав! Але це ще одна твоя перемога. І так, це була чудова промова.
показати весь коментар
05.09.2025 13:35
А ти дурило ********** і далі - всіх хто раніше орієнтувався на США і вважав їх своїм союзником . Продовжуй ідіота шмат . Скоро як ти і хочеш - США залишаться самі , в гордом одіночєствє !!
показати весь коментар
05.09.2025 13:36
Не МИ, а ТИ їх втратив
показати весь коментар
05.09.2025 13:37
- навіть не сумнівайся - буде !
А в США буде 2-й Перл Харбор !
показати весь коментар
05.09.2025 13:37
трамп все зробив все можливе щоб індуси стали на бік китайських пі...в
показати весь коментар
05.09.2025 13:38
нарешті трУмп побачив своє чергове банкрутство ,здається вже восьме, бізнесмен ******
показати весь коментар
05.09.2025 13:39
Банки Сша вже переходять на юані і рупії...Вот єта паварот..
показати весь коментар
05.09.2025 13:40
А че не на ржубли?
показати весь коментар
05.09.2025 13:42
це заїбісь - бо залишається єдиний союзник - її величність Європа.разом з Україною.
показати весь коментар
05.09.2025 13:40
Поясните, союзник Европа. Это какое государство? Где единый центр принятия решений? Где единый инструмент выполнения принятых решений?
показати весь коментар
05.09.2025 13:42
Кацапів в гуглі забанили?
показати весь коментар
05.09.2025 13:43
НАТО.
показати весь коментар
05.09.2025 13:43
Туреччина і Словаччина в НАТО , але Ердоган з Фіцой до китайців полетіли ...
показати весь коментар
05.09.2025 13:45
Кто в НАТО единый центр принятия решений и их выполнения? Не тешьте себя иллюзиями, хотя нет, не навязывайте свои иллюзии другим!
показати весь коментар
05.09.2025 13:52
Це якась помісь альцгеймера з шизофренією...
Думаю, що у медичних підручниках по психіатрії, цей сіндром назвуть "Трампонія внаслідок уродженого п*здватизму". Методи лікування - евтаназя, неменше трьох разів, через тиждень повторити процедуру...
показати весь коментар
05.09.2025 13:41
Після триразової евтаназії закріпити успіх гільйотиною.
показати весь коментар
05.09.2025 14:01
в найгіршій ситуації зараз саме Україна, а країни Заходу лише будуть менше заробляти ніж раніше, їм доведеться з цим примиритися, як би жахливо це для них не здавалося. А от у нас - жорстока і кровопролитна війна і суттєвої допомоги, яка б примусила путіна зупинитися, схоже, не буде, бо війна - це гроші і ресурси.
показати весь коментар
05.09.2025 13:43
Великий многоходовочний і 6-разовий банкрут раптом щось запідозрив що щось їде не так? Я звісно на Тампону вже не дивуюсь но в сша ж повинні бути і адекватні тверезі люди, які могли б цьому завадити. Чи в сша вже стали диктаторська країна де рижий шизоїд все вирішує в одне рило
показати весь коментар
05.09.2025 13:43
облітеруючий трампоз американської зовнішньої політики.. Тут тільки ампутація дурної голови допоможе.
показати весь коментар
05.09.2025 13:45
а мита кто им поднимал???
показати весь коментар
05.09.2025 13:46
Трамп ідіот. паРаша завжди була на стороні Китаю, бо вона його вассал. І цю війну благословив Китай, без його дозволу нічого б не було!
показати весь коментар
05.09.2025 13:46
ТАК ЦЕ ВІН ЗА ПІВРОКУ ВСЬОГО ДОБИВСЯ. БУв би він президентом в 2 світову - США бились би за Чикаго
показати весь коментар
05.09.2025 13:46
наш слоняра 💪💪💪
показати весь коментар
05.09.2025 13:48
а ты ******* не на их стороне стоишь?!чем ты мразь ************* от них отличаешся?!
показати весь коментар
05.09.2025 13:49
Раша і так була без шансів, а Індію, хруню, ти сам штовхнув до китаю.
показати весь коментар
05.09.2025 13:50
Треба надіслати вітальні листи расєє ,індії, кітаю та північним мавпам від імені США та особисто причетному до цього трампа....
показати весь коментар
05.09.2025 13:52
- найцікавіше буде , коли через кілька років з'ясується що це і було метою діяльності Трампа і його команди !
показати весь коментар
05.09.2025 13:53
Чом би й ні. Поляризація світу - на певному рівні абстракції чи певній "логіці" - це рішення дає відповідні правила гри, а значить важелі, бо в такій грі гравці з певними властивостями гарантовано виграють. Китай теж вважає, що в двополярному світі в нього більше шансів (хоча ніщо в історії цього не доводить). Тож можна сказати - їхні бажання співпали, тому все це рухається в цілому не дуже криваво (без 3ї світової), а тільки за рахунок життів українців.

Для нас проблема в тому, що можемо не дожити до того "виграшу", або бути стертими жорнами долі в процесі...

Для нас проблема в тому, що можемо не дожити до того "виграшу", або бути стертими жорнами долі в процесі...
показати весь коментар
05.09.2025 14:11 Відповісти
Насправді Тромб нічого нового не робить - він продовжує те , що і робили до нього - просто робить це гучно і безглуздо ...
Якщо хто забув - ще в 2014 Обама заборонив продаж зброї Україні ...
показати весь коментар
05.09.2025 14:14 Відповісти
********
показати весь коментар
05.09.2025 13:54 Відповісти
Та не звертайте уваги! Воно за годину забуде,що патякало.
Завтра у магадан полетить смоктати у карлика.
показати весь коментар
05.09.2025 13:57 Відповісти
Так гольф старому дідугану головніше...
показати весь коментар
05.09.2025 13:58 Відповісти
Ви їх не втратили, ви їх просрали. Америка скочується в низ з гуркотом.
показати весь коментар
05.09.2025 14:01 Відповісти
""Нехай у них буде довге та процвітаюче спільне майбутнє!" - зазначив він."
Без слів...
показати весь коментар
05.09.2025 14:02 Відповісти
Таку картинку опублікував спецпредставник Кремля Дмитрієв.

показати весь коментар
05.09.2025 14:03 Відповісти
Дімку - на пляшку: Китай збоку припхав, а росію - в центр.
показати весь коментар
05.09.2025 14:23 Відповісти
МИ - це хто?
показати весь коментар
05.09.2025 14:07 Відповісти
Трямп, по завданню путлера, відштовхнув Індію до рашиї та китаю, а тепер робить вигляд наче він цього не робив...
показати весь коментар
05.09.2025 14:15 Відповісти
обіжєнка
показати весь коментар
05.09.2025 14:15 Відповісти
Так Канада, Мексика та Європа теж напряглися, ского в США з союзників залишаться лише водорості в Мексиканські затоці.
показати весь коментар
05.09.2025 14:15 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 14:17 Відповісти
Там не сіська повинна бути.
показати весь коментар
05.09.2025 14:43 Відповісти
Тампон думав що якщо здасть Україну ***** то ***** не піде в Китай. Але це як годувати ведмедя-людоїда своїми дітьми і надіятись що людоїд стане його товаришем і його не з'їсть
показати весь коментар
05.09.2025 14:30 Відповісти
Найточніше порівняння.
показати весь коментар
05.09.2025 14:48 Відповісти
"Схоже, - "я про*бав" - Індію та Росію, які перейшли на бік найглибшого, найтемнішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче спільне майбутнє!"
показати весь коментар
05.09.2025 14:31 Відповісти
Рудому ідіоту замість оголошення дурних тарифів спочатку було потрібно зустрітись із Сі та Муді (Моді).
показати весь коментар
05.09.2025 14:36 Відповісти
ми їх втратили--амінь
показати весь коментар
05.09.2025 14:38 Відповісти
що зараз від його "прозріння", вже запізно щось змінювати і світ залишаеться сам на сам з цими людожерами.
показати весь коментар
05.09.2025 14:46 Відповісти
Тобто, ти руде чмо просрав навіть те, що стримував дідусьо Байден, на якого ти ллєш лайно безперервно, найвеличніший *********!
показати весь коментар
05.09.2025 14:46 Відповісти
А враховуючи те, що їхні диктатори вирішили жити 150 років, після заміни усіх органів, судин, кісток, голов , Трампу взагалі абідна буде.
показати весь коментар
05.09.2025 14:48 Відповісти
Ну да, и для США сейчас самое время поссорится с Европой, Канадой, Японией и другими союзниками. Может быть господину Президенту США кто-то объяснит, что в условиях наметившегося союза Китая, Индии, КНДР и россии, самое время не то, что укреплять взаимоотношения с Европой, Британским Содружеством, Японией и Южной Кореей, а создавать с ними полноценный военно-экономический союз, попытавшись перетянуть на свою сторону Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд с Филиппинами и Индонезией. В противном случае о нормальной цивилизации на нашей планете можно начинать забывать. Ни США, ни Европа в одиночку противостоять наметившемуся союзу не смогут
показати весь коментар
05.09.2025 14:49 Відповісти
Хотя, возможно, уже поздно. Чем хороши автократии - быстротой принятия решений и контролем за их исполнением. Пока там еще в ЕС соберутся и договорятся обсудить вопрос о начале договорного процесса
показати весь коментар
05.09.2025 14:53 Відповісти
 
 